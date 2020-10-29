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https://ria.ru/20201029/investory-1582136104.html
Путин пообещал обеспечить интересы иностранных инвесторов
Путин пообещал обеспечить интересы иностранных инвесторов
Руководство России будет делать всё для обеспечения интересов работающих в стране иностранных инвесторов, причем не только для сохранения вложений, но и их... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:03
2020-10-29T17:03
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
россия
российский фонд прямых инвестиций
втб
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Руководство России будет делать всё для обеспечения интересов работающих в стране иностранных инвесторов, причем не только для сохранения вложений, но и их преумножения, постарается, чтобы работа на российском рынке была для них более эффективной, чем в других регионах мира, заявил президент РФ Владимир Путин.В четверг он принял участие в работе инвестфорума ВТБ "Россия зовет". В завершение дискуссии президент поблагодарил участников за интерес к России, к ее политике и перспективам развития экономики страны."И постараемся сделать так, чтобы работа на российском рынке была даже более эффективной, чем в других регионах мира - так, как это удается делать до сих пор Российскому фонду прямых инвестиций в работе с их партнерами из инвестфондов других стран", - добавил президент РФ.Он отметил, что продолжаются не только прямые инвестиции в РФ, но и работа в реальном секторе экономики страны."Очень рассчитываю на то, что объемы этой совместной работы будут только увеличиваться", - заключил Путин.
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россия, российский фонд прямых инвестиций, втб, владимир путин, экономика

Путин пообещал обеспечить интересы иностранных инвесторов

17:03 29.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Руководство России будет делать всё для обеспечения интересов работающих в стране иностранных инвесторов, причем не только для сохранения вложений, но и их преумножения, постарается, чтобы работа на российском рынке была для них более эффективной, чем в других регионах мира, заявил президент РФ Владимир Путин.
В четверг он принял участие в работе инвестфорума ВТБ "Россия зовет". В завершение дискуссии президент поблагодарил участников за интерес к России, к ее политике и перспективам развития экономики страны.

"И тем, кто реально работает здесь, хочу пожелать успехов. Со своей стороны будем делать всё, что зависит от российского государства, от официальных властей, для того, чтобы обеспечить ваши интересы - не только сохранения ваших вложений, но и их преумножения", - пообещал Путин.

"И постараемся сделать так, чтобы работа на российском рынке была даже более эффективной, чем в других регионах мира - так, как это удается делать до сих пор Российскому фонду прямых инвестиций в работе с их партнерами из инвестфондов других стран", - добавил президент РФ.
Он отметил, что продолжаются не только прямые инвестиции в РФ, но и работа в реальном секторе экономики страны.
"Очень рассчитываю на то, что объемы этой совместной работы будут только увеличиваться", - заключил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.07.2020
21 июля, 11:50
Путин утвердил национальные цели в сфере инвестиций
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийВТБВладимир ПутинЭкономика
 
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