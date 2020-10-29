https://ria.ru/20201029/investory-1582136104.html

Путин пообещал обеспечить интересы иностранных инвесторов

Путин пообещал обеспечить интересы иностранных инвесторов

Руководство России будет делать всё для обеспечения интересов работающих в стране иностранных инвесторов, причем не только для сохранения вложений, но и их... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:03

2020-10-29T17:03

2020-10-29T17:03

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

россия

российский фонд прямых инвестиций

втб

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Руководство России будет делать всё для обеспечения интересов работающих в стране иностранных инвесторов, причем не только для сохранения вложений, но и их преумножения, постарается, чтобы работа на российском рынке была для них более эффективной, чем в других регионах мира, заявил президент РФ Владимир Путин.В четверг он принял участие в работе инвестфорума ВТБ "Россия зовет". В завершение дискуссии президент поблагодарил участников за интерес к России, к ее политике и перспективам развития экономики страны."И постараемся сделать так, чтобы работа на российском рынке была даже более эффективной, чем в других регионах мира - так, как это удается делать до сих пор Российскому фонду прямых инвестиций в работе с их партнерами из инвестфондов других стран", - добавил президент РФ.Он отметил, что продолжаются не только прямые инвестиции в РФ, но и работа в реальном секторе экономики страны."Очень рассчитываю на то, что объемы этой совместной работы будут только увеличиваться", - заключил Путин.

https://ria.ru/20200721/1574638518.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российский фонд прямых инвестиций, втб, владимир путин, экономика