https://ria.ru/20201029/investitsii-1582021211.html

Приамурье вошло в число лидеров по приросту инвестиций и резидентам ТОР

Амурская область вошла в тройку лидеров инвестиционного рейтинга субъектов Дальневосточного федерального округа, соответствующее исследование опубликовали... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T07:21

2020-10-29T07:21

2020-10-29T07:21

василий орлов

дальний восток

амурская область

хабаровский край

магаданская область

благовещенск

экономика

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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурская область</a> вошла в тройку лидеров инвестиционного рейтинга субъектов Дальневосточного федерального округа, соответствующее исследование опубликовали эксперты "Восточного центра государственного планирования", сообщает правительство региона.Первое и второе место рейтинга заняли <a href="http://ria.ru/location_Magadanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Магаданская область</a> и <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровский край</a>, замкнула список лидеров Амурская область. Как отметили эксперты, войти в ТОП-3 региону помогла активная работа по блоку преференциальных режимов: по итогам первого полугодия 2020 года область оказалась лидером не только по темпам прироста инвестиций (+199,9%), но и по приросту количества резидентов на территориях опережающего развития (+36,8%)."Регион активно реализует инвестиционные проекты в различных сферах, в частности, большой упор делается на привлечение инвестиций в социальную сферу, строительство и развитие инфраструктуры. Ключевую роль здесь играет реализация проектов ТОР - развитие преференциальных режимов позволяет обеспечивать нужды региона в части запуска новых объектов и повышения качества жизни населения, развивать местное производство и выводить продукты амурского бизнеса на экспорт в другие регионы и страны", - приводятся в сообщении слова губернатора Приамурья области <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василия Орлова</a>.Амурская область в этом году также вошла в ТОП-30 Национального рейтинга инвестиционного климата. Регион занял 26 место среди всех субъектов страны. Особенно высокий интерес для инвесторов сегодня представляют территории опережающего развития. По информации амурского отделения Корпорации развития <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a>, на сегодняшний день по соглашениям совокупный объем инвестиций в амурские ТОР уже превысил 1,7 триллиона рублей.

https://ria.ru/20200929/programma-1577922946.html

дальний восток

амурская область

хабаровский край

магаданская область

благовещенск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов, дальний восток, амурская область, хабаровский край, магаданская область, благовещенск, экономика