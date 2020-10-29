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Приамурье вошло в число лидеров по приросту инвестиций и резидентам ТОР
Амурская область вошла в тройку лидеров инвестиционного рейтинга субъектов Дальневосточного федерального округа, соответствующее исследование опубликовали... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T07:21
2020-10-29T07:21
василий орлов
дальний восток
амурская область
хабаровский край
магаданская область
благовещенск
экономика
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурская область</a> вошла в тройку лидеров инвестиционного рейтинга субъектов Дальневосточного федерального округа, соответствующее исследование опубликовали эксперты "Восточного центра государственного планирования", сообщает правительство региона.Первое и второе место рейтинга заняли <a href="http://ria.ru/location_Magadanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Магаданская область</a> и <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровский край</a>, замкнула список лидеров Амурская область. Как отметили эксперты, войти в ТОП-3 региону помогла активная работа по блоку преференциальных режимов: по итогам первого полугодия 2020 года область оказалась лидером не только по темпам прироста инвестиций (+199,9%), но и по приросту количества резидентов на территориях опережающего развития (+36,8%)."Регион активно реализует инвестиционные проекты в различных сферах, в частности, большой упор делается на привлечение инвестиций в социальную сферу, строительство и развитие инфраструктуры. Ключевую роль здесь играет реализация проектов ТОР - развитие преференциальных режимов позволяет обеспечивать нужды региона в части запуска новых объектов и повышения качества жизни населения, развивать местное производство и выводить продукты амурского бизнеса на экспорт в другие регионы и страны", - приводятся в сообщении слова губернатора Приамурья области <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василия Орлова</a>.Амурская область в этом году также вошла в ТОП-30 Национального рейтинга инвестиционного климата. Регион занял 26 место среди всех субъектов страны. Особенно высокий интерес для инвесторов сегодня представляют территории опережающего развития. По информации амурского отделения Корпорации развития <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a>, на сегодняшний день по соглашениям совокупный объем инвестиций в амурские ТОР уже превысил 1,7 триллиона рублей.
https://ria.ru/20200929/programma-1577922946.html
дальний восток
амурская область
хабаровский край
магаданская область
благовещенск
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василий орлов, дальний восток, амурская область, хабаровский край, магаданская область, благовещенск, экономика

Приамурье вошло в число лидеров по приросту инвестиций и резидентам ТОР

07:21 29.10.2020
 
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 окт - РИА Новости. Амурская область вошла в тройку лидеров инвестиционного рейтинга субъектов Дальневосточного федерального округа, соответствующее исследование опубликовали эксперты "Восточного центра государственного планирования", сообщает правительство региона.
"Амурская область уверенно вошла в тройку лидеров инвестиционного рейтинга субъектов Дальневосточного федерального округа. По словам экспертов, рейтинг включил в себя широкую оценку как общеэкономических показателей, так и данных по развитию преференциальных территорий", - говорится в сообщении.
Первое и второе место рейтинга заняли Магаданская область и Хабаровский край, замкнула список лидеров Амурская область. Как отметили эксперты, войти в ТОП-3 региону помогла активная работа по блоку преференциальных режимов: по итогам первого полугодия 2020 года область оказалась лидером не только по темпам прироста инвестиций (+199,9%), но и по приросту количества резидентов на территориях опережающего развития (+36,8%).
"Регион активно реализует инвестиционные проекты в различных сферах, в частности, большой упор делается на привлечение инвестиций в социальную сферу, строительство и развитие инфраструктуры. Ключевую роль здесь играет реализация проектов ТОР - развитие преференциальных режимов позволяет обеспечивать нужды региона в части запуска новых объектов и повышения качества жизни населения, развивать местное производство и выводить продукты амурского бизнеса на экспорт в другие регионы и страны", - приводятся в сообщении слова губернатора Приамурья области Василия Орлова.
Амурская область в этом году также вошла в ТОП-30 Национального рейтинга инвестиционного климата. Регион занял 26 место среди всех субъектов страны. Особенно высокий интерес для инвесторов сегодня представляют территории опережающего развития. По информации амурского отделения Корпорации развития Дальнего Востока, на сегодняшний день по соглашениям совокупный объем инвестиций в амурские ТОР уже превысил 1,7 триллиона рублей.
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Василий ОрловДальний ВостокАмурская областьХабаровский крайМагаданская областьБлаговещенскЭкономика
 
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