https://ria.ru/20201029/integratsiya-1582126988.html

Путин прокомментировал перспективы интеграции России и Белоруссии

Путин прокомментировал перспективы интеграции России и Белоруссии

Вопросы интеграции России и Белоруссии будут приниматься только на обоюдной основе, заявил в ходе выступления на форуме "Россия зовет!" президент России... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:33

2020-10-29T16:33

2020-10-29T17:05

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

россия

союзное государство

владимир путин

белоруссия

политика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вопросы интеграции России и Белоруссии будут приниматься только на обоюдной основе, заявил в ходе выступления на форуме "Россия зовет!" президент России Владимир Путин."Без всякого сомнения, это должно быть сделано, если будет что-то делаться, исключительно на добровольной основе с нашей и со стороны наших белорусских друзей и партнеров, исходя их того, как обе стороны оценивают свои национальные интересы в той или другой сфере, в сфере политики или в сфере экономики", - сказал он.

https://ria.ru/20201022/belorussiya-1581092884.html

россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Вопросы. интеграции России и Белоруссии будут приниматься только на обоюдной основе" ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ ТОЛЬКО НА ОБОЮДНОЙ ОСНОВЕ 2020-10-29T16:33 true PT1M06S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, союзное государство, владимир путин, белоруссия, политика