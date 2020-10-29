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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
https://ria.ru/20201029/integratsiya-1582126988.html
Путин прокомментировал перспективы интеграции России и Белоруссии
Путин прокомментировал перспективы интеграции России и Белоруссии
Вопросы интеграции России и Белоруссии будут приниматься только на обоюдной основе, заявил в ходе выступления на форуме "Россия зовет!" президент России... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:33
2020-10-29T17:05
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
россия
союзное государство
владимир путин
белоруссия
политика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вопросы интеграции России и Белоруссии будут приниматься только на обоюдной основе, заявил в ходе выступления на форуме "Россия зовет!" президент России Владимир Путин."Без всякого сомнения, это должно быть сделано, если будет что-то делаться, исключительно на добровольной основе с нашей и со стороны наших белорусских друзей и партнеров, исходя их того, как обе стороны оценивают свои национальные интересы в той или другой сфере, в сфере политики или в сфере экономики", - сказал он.
https://ria.ru/20201022/belorussiya-1581092884.html
россия
белоруссия
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Путин: "Вопросы. интеграции России и Белоруссии будут приниматься только на обоюдной основе"
ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ ТОЛЬКО НА ОБОЮДНОЙ ОСНОВЕ
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россия, союзное государство, владимир путин, белоруссия, политика

Путин прокомментировал перспективы интеграции России и Белоруссии

16:33 29.10.2020 (обновлено: 17:05 29.10.2020)
 
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вопросы интеграции России и Белоруссии будут приниматься только на обоюдной основе, заявил в ходе выступления на форуме "Россия зовет!" президент России Владимир Путин.
"Без всякого сомнения, это должно быть сделано, если будет что-то делаться, исключительно на добровольной основе с нашей и со стороны наших белорусских друзей и партнеров, исходя их того, как обе стороны оценивают свои национальные интересы в той или другой сфере, в сфере политики или в сфере экономики", - сказал он.
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