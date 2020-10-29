https://ria.ru/20201029/integratsiya-1582126988.html
Путин прокомментировал перспективы интеграции России и Белоруссии
Путин прокомментировал перспективы интеграции России и Белоруссии
Вопросы интеграции России и Белоруссии будут приниматься только на обоюдной основе, заявил в ходе выступления на форуме "Россия зовет!" президент России... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:33
2020-10-29T16:33
2020-10-29T17:05
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
россия
союзное государство
владимир путин
белоруссия
политика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вопросы интеграции России и Белоруссии будут приниматься только на обоюдной основе, заявил в ходе выступления на форуме "Россия зовет!" президент России Владимир Путин."Без всякого сомнения, это должно быть сделано, если будет что-то делаться, исключительно на добровольной основе с нашей и со стороны наших белорусских друзей и партнеров, исходя их того, как обе стороны оценивают свои национальные интересы в той или другой сфере, в сфере политики или в сфере экономики", - сказал он.
https://ria.ru/20201022/belorussiya-1581092884.html
россия
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: "Вопросы. интеграции России и Белоруссии будут приниматься только на обоюдной основе"
ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ ТОЛЬКО НА ОБОЮДНОЙ ОСНОВЕ
2020-10-29T16:33
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PT1M06S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, союзное государство, владимир путин, белоруссия, политика