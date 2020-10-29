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Врач назвал допустимые дозы алкоголя, превышение которых ведет к инсульту
Врач назвал допустимые дозы алкоголя, превышение которых ведет к инсульту
Дозы алкоголя, которые можно принимать без ущерба для здоровья человека, очень маленькие, причем для женщин доза вдвое меньше, чем для мужчин, а превышение этих РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:16
2020-10-29T15:16
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Дозы алкоголя, которые можно принимать без ущерба для здоровья человека, очень маленькие, причем для женщин доза вдвое меньше, чем для мужчин, а превышение этих норм увеличивает риск развития инсульта, заявил заместитель главного врача ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова Михаил Гиляров.Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября."Позиция должна быть такова: если человек совсем не употребляет алкоголь, то не надо и начинать даже в малых дозах. Дозы эти реально очень маленькие - взрослому мужчине где-то 140 граммов алкоголя, то есть грубо говоря, половина бутылки пива в день, не более того... А для женщин ещё меньше, в 2 раза",- сказал Гиляров на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с инсультом.Он подчеркнул, что превышение этих норм увеличивает риск развития инсульта.
https://ria.ru/20201029/insult-1582011803.html
РИА Новости
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РИА Новости
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60
здоровье - общество, общество

Врач назвал допустимые дозы алкоголя, превышение которых ведет к инсульту

15:16 29.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБокал с игристым вином
Бокал с игристым вином - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Дозы алкоголя, которые можно принимать без ущерба для здоровья человека, очень маленькие, причем для женщин доза вдвое меньше, чем для мужчин, а превышение этих норм увеличивает риск развития инсульта, заявил заместитель главного врача ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова Михаил Гиляров.
Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября.
"Позиция должна быть такова: если человек совсем не употребляет алкоголь, то не надо и начинать даже в малых дозах. Дозы эти реально очень маленькие - взрослому мужчине где-то 140 граммов алкоголя, то есть грубо говоря, половина бутылки пива в день, не более того... А для женщин ещё меньше, в 2 раза",- сказал Гиляров на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с инсультом.
Он подчеркнул, что превышение этих норм увеличивает риск развития инсульта.
Инсульт - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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Врачи назвали факторы, резко повышающие риск развития инсульта 
 
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