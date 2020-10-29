https://ria.ru/20201029/insult-1582104109.html

Врач назвал допустимые дозы алкоголя, превышение которых ведет к инсульту

Врач назвал допустимые дозы алкоголя, превышение которых ведет к инсульту

Дозы алкоголя, которые можно принимать без ущерба для здоровья человека, очень маленькие, причем для женщин доза вдвое меньше, чем для мужчин, а превышение этих РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:16

2020-10-29T15:16

2020-10-29T15:16

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Дозы алкоголя, которые можно принимать без ущерба для здоровья человека, очень маленькие, причем для женщин доза вдвое меньше, чем для мужчин, а превышение этих норм увеличивает риск развития инсульта, заявил заместитель главного врача ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова Михаил Гиляров.Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября."Позиция должна быть такова: если человек совсем не употребляет алкоголь, то не надо и начинать даже в малых дозах. Дозы эти реально очень маленькие - взрослому мужчине где-то 140 граммов алкоголя, то есть грубо говоря, половина бутылки пива в день, не более того... А для женщин ещё меньше, в 2 раза",- сказал Гиляров на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с инсультом.Он подчеркнул, что превышение этих норм увеличивает риск развития инсульта.

https://ria.ru/20201029/insult-1582011803.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество