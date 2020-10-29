https://ria.ru/20201029/insult-1582011803.html

Врачи назвали факторы, резко повышающие риск развития инсульта

Высокое давление, повышенный уровень холестерина и курение - все эти факторы вместе дают крайне высокий риск развития инсульта, при этом до 50 лет инсульт чаще... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T00:36

2020-10-29T00:36

2020-10-29T00:36

россия

инсульт

здоровье - общество

москва

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<strong>МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.</strong> Высокое давление, повышенный уровень холестерина и курение - все эти факторы вместе дают крайне высокий риск развития инсульта, при этом до 50 лет инсульт чаще встречается у мужчин, чем у женщин, заявил РИА Новости заведующий отделением сосудистой хирургии <a href="https://ria.ru/organization_NII_khirurgii_imeni_Vishnevskogo" target="_blank">НМИЦ хирургии имени Вишневского</a>, доктор медицинских наук, профессор Андрей Чупин.Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября.Он уточнил, что примерно до 50 лет от инсульта чаще страдают мужчины, так как среди них больше курильщиков, у них чаще повышен уровень холестерина и чаще отмечается неблагоприятный эмоциональный фон.В свою очередь, заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения ФГБУ "ФЦМН" ФМБА России, кандидат медицинских наук Аминат Тазартукова отметила, что в настоящее время от 10% до 15% инсультов случаются у людей от 18 до 50 лет, это можно объяснить тем, что за последние годы увеличилась распространенность факторов риска среди молодых, к ним также можно отнести избыточную массу тела и сахарный диабет.По словам специалиста, определить, что у человека инсульт, можно с помощью небольшого теста - если угол рта с одной стороны "висит" при улыбке, человек не может поднять и удерживать обе руки, а также не может внятно и разборчиво сказать простую фразу.Помимо этого, человеку, которому стало плохо, рекомендуется измерить артериальное давление, и при высоких показателях дать препарат быстрого действия для его снижения. В любом случае, если человеку стало плохо, нужно срочно вызвать врача, подчеркнул Чупин.Для профилактики инсульта людям, у которых есть факторы риска, особенно если это люди старше 50 лет, необходимо сделать УЗИ сонных артерий, при значимом поражении этих артерий обязательно нужно проконсультироваться со специалистом, который определит тактику лечения, пояснил врач."При наличии факторов риска не нужно надеяться на то, что все обойдется. Очень важно контролировать и корректировать их", - отметил Чупин.

https://ria.ru/20200928/insult-1577860917.html

https://ria.ru/20200825/rak-1576266871.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, инсульт, здоровье - общество, москва