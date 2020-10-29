https://ria.ru/20201029/immunitet-1582161648.html

Собянин сообщил, что после прививки от COVID-19 иммунитет у него держится

Собянин сообщил, что после прививки от COVID-19 иммунитет у него держится

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после вакцинации от коронавируса иммунитет у него держится, уровень антител неплохой. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T18:37

2020-10-29T18:37

2020-10-29T18:37

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здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после вакцинации от коронавируса иммунитет у него держится, уровень антител неплохой."Результаты хорошие. Я недавно сдавал анализы на титры. Титры очень неплохие. Поэтому иммунитет держится, что называется", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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