https://ria.ru/20201029/illyustrator-1582047818.html

Книжки с картинками — несерьёзно? Задаём вопросы иллюстратору

Книжки с картинками — несерьёзно? Задаём вопросы иллюстратору

Как работают книжные иллюстраторы? Что их вдохновляет на создание образов, которые остаются в памяти целых поколений? Есть ли сейчас в России своя иллюстраторская школа? Как устроен процесс иллюстрирования книги? И чему может научить взрослых детская литература? Спрашиваем у иллюстратора, книги с рисунками которого можно найти почти в каждом доме.

2020-10-29T12:00

2020-10-29T12:00

2020-10-29T12:00

яснопонятно

подкаст

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Книжки с картинками — несерьёзно? Задаём вопросы иллюстратору Как работают книжные иллюстраторы? Что их вдохновляет на создание образов, которые остаются в памяти целых поколений? Есть ли сейчас в России своя иллюстраторская школа? Как устроен процесс иллюстрирования книги? И чему может научить взрослых детская литература? Спрашиваем у иллюстратора, книги с рисунками которого можно найти почти в каждом доме.

В детстве, когда толком не умеешь читать, ценишь книги не за их литературные качества, а за оформление. У каждого в памяти осталась своя книга с картинками, которую спустя годы несложно описать в деталях: обложку, форзац, страницы. Как иллюстраторам это удаётся? Чувствуют ли они себя ответственными за то, что формируют воспоминания целых поколений?Об этом рассказывает Анастасия Архипова, художник-иллюстратор, член российской секции Международного совета по детской книге. А Ваня, Лина, Ксюша ностальгируют и вспоминают, что читали в детстве.Эпизод подготовлен при поддержке Московской международной книжной ярмарки, старейшей и крупнейшей ежегодной книжной ярмарки в России.Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст