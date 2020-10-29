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Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20201029/illyustrator-1582047818.html
Книжки с картинками — несерьёзно? Задаём вопросы иллюстратору
Книжки с картинками — несерьёзно? Задаём вопросы иллюстратору
Как работают книжные иллюстраторы? Что их вдохновляет на создание образов, которые остаются в памяти целых поколений? Есть ли сейчас в России своя иллюстраторская школа? Как устроен процесс иллюстрирования книги? И чему может научить взрослых детская литература? Спрашиваем у иллюстратора, книги с рисунками которого можно найти почти в каждом доме.
2020-10-29T12:00
2020-10-29T12:00
яснопонятно
подкаст
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Книжки с картинками — несерьёзно? Задаём вопросы иллюстратору
Как работают книжные иллюстраторы? Что их вдохновляет на создание образов, которые остаются в памяти целых поколений? Есть ли сейчас в России своя иллюстраторская школа? Как устроен процесс иллюстрирования книги? И чему может научить взрослых детская литература? Спрашиваем у иллюстратора, книги с рисунками которого можно найти почти в каждом доме.
В детстве, когда толком не умеешь читать, ценишь книги не за их литературные качества, а за оформление. У каждого в памяти осталась своя книга с картинками, которую спустя годы несложно описать в деталях: обложку, форзац, страницы. Как иллюстраторам это удаётся? Чувствуют ли они себя ответственными за то, что формируют воспоминания целых поколений?Об этом рассказывает Анастасия Архипова, художник-иллюстратор, член российской секции Международного совета по детской книге. А Ваня, Лина, Ксюша ностальгируют и вспоминают, что читали в детстве.Эпизод подготовлен при поддержке Московской международной книжной ярмарки, старейшей и крупнейшей ежегодной книжной ярмарки в России.Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст

Книжки с картинками — несерьёзно? Задаём вопросы иллюстратору

12:00 29.10.2020
 
ЯсноПонятно
Книжки с картинками — несерьёзно? Задаём вопросы иллюстратору
12:00
Читать ria.ru в
Как работают книжные иллюстраторы? Что их вдохновляет на создание образов, которые остаются в памяти целых поколений? Есть ли сейчас в России своя иллюстраторская школа? Как устроен процесс иллюстрирования книги? И чему может научить взрослых детская литература? Спрашиваем у иллюстратора, книги с рисунками которого можно найти почти в каждом доме.
В детстве, когда толком не умеешь читать, ценишь книги не за их литературные качества, а за оформление. У каждого в памяти осталась своя книга с картинками, которую спустя годы несложно описать в деталях: обложку, форзац, страницы. Как иллюстраторам это удаётся? Чувствуют ли они себя ответственными за то, что формируют воспоминания целых поколений?
Об этом рассказывает Анастасия Архипова, художник-иллюстратор, член российской секции Международного совета по детской книге. А Ваня, Лина, Ксюша ностальгируют и вспоминают, что читали в детстве.
Эпизод подготовлен при поддержке Московской международной книжной ярмарки, старейшей и крупнейшей ежегодной книжной ярмарки в России.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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