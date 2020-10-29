Медведев заявил о перспективности искусственного интеллекта
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Сербии,
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пандемия коронавируса доказала, что перспективы использования искусственного интеллекта поистине огромные, российских разработчиков таких продуктов можно было бы включить в число объектов поддержки программы "Искусственный интеллект", считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
"Продолжающаяся пандемия нового коронавируса доказала, что перспективы использования искусственного интеллекта поистине огромные. Мы это и так понимали, но в этой острой ситуации это стало, наверное, более рельефно видно. Российские цифровые решения сегодня активно способствуют борьбе с коронавирусной инфекцией, оказались востребованы стартапы фонда "Сколково"... это и новые технологии тестирования, и перспективные лекарственные препараты, сервисы для контроля социальной дистанции, удаленной работы, платформа для онлайн-обучения. Убежден, что подобные комплексные проекты... будут и впредь востребованы в социальной сферы. Можно подумать, чтобы включить их разработчиков в число объектов поддержки по проекту "искусственный интеллект", - сказал он на совещании по вопросу реализации федеральных и отраслевых проектов с использованием технологий искусственного интеллекта.
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