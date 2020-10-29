https://ria.ru/20201029/ii-1582134621.html

Медведев заявил о перспективности искусственного интеллекта

Медведев заявил о перспективности искусственного интеллекта

Пандемия коронавируса доказала, что перспективы использования искусственного интеллекта поистине огромные, российских разработчиков таких продуктов можно было... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:57

2020-10-29T16:57

2020-10-29T16:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

дмитрий медведев

фонд "сколково"

технологии

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пандемия коронавируса доказала, что перспективы использования искусственного интеллекта поистине огромные, российских разработчиков таких продуктов можно было бы включить в число объектов поддержки программы "Искусственный интеллект", считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев."Продолжающаяся пандемия нового коронавируса доказала, что перспективы использования искусственного интеллекта поистине огромные. Мы это и так понимали, но в этой острой ситуации это стало, наверное, более рельефно видно. Российские цифровые решения сегодня активно способствуют борьбе с коронавирусной инфекцией, оказались востребованы стартапы фонда "Сколково"... это и новые технологии тестирования, и перспективные лекарственные препараты, сервисы для контроля социальной дистанции, удаленной работы, платформа для онлайн-обучения. Убежден, что подобные комплексные проекты... будут и впредь востребованы в социальной сферы. Можно подумать, чтобы включить их разработчиков в число объектов поддержки по проекту "искусственный интеллект", - сказал он на совещании по вопросу реализации федеральных и отраслевых проектов с использованием технологий искусственного интеллекта.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201021/medizdelie-1580791955.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, дмитрий медведев, фонд "сколково", технологии, общество