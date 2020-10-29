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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201029/ii-1582134621.html
Медведев заявил о перспективности искусственного интеллекта
Медведев заявил о перспективности искусственного интеллекта
Пандемия коронавируса доказала, что перспективы использования искусственного интеллекта поистине огромные, российских разработчиков таких продуктов можно было... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:57
2020-10-29T16:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
дмитрий медведев
фонд "сколково"
технологии
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пандемия коронавируса доказала, что перспективы использования искусственного интеллекта поистине огромные, российских разработчиков таких продуктов можно было бы включить в число объектов поддержки программы "Искусственный интеллект", считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев."Продолжающаяся пандемия нового коронавируса доказала, что перспективы использования искусственного интеллекта поистине огромные. Мы это и так понимали, но в этой острой ситуации это стало, наверное, более рельефно видно. Российские цифровые решения сегодня активно способствуют борьбе с коронавирусной инфекцией, оказались востребованы стартапы фонда "Сколково"... это и новые технологии тестирования, и перспективные лекарственные препараты, сервисы для контроля социальной дистанции, удаленной работы, платформа для онлайн-обучения. Убежден, что подобные комплексные проекты... будут и впредь востребованы в социальной сферы. Можно подумать, чтобы включить их разработчиков в число объектов поддержки по проекту "искусственный интеллект", - сказал он на совещании по вопросу реализации федеральных и отраслевых проектов с использованием технологий искусственного интеллекта.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201021/medizdelie-1580791955.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, дмитрий медведев, фонд "сколково", технологии, общество

Медведев заявил о перспективности искусственного интеллекта

16:57 29.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Сербии,
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Сербии, - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пандемия коронавируса доказала, что перспективы использования искусственного интеллекта поистине огромные, российских разработчиков таких продуктов можно было бы включить в число объектов поддержки программы "Искусственный интеллект", считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
"Продолжающаяся пандемия нового коронавируса доказала, что перспективы использования искусственного интеллекта поистине огромные. Мы это и так понимали, но в этой острой ситуации это стало, наверное, более рельефно видно. Российские цифровые решения сегодня активно способствуют борьбе с коронавирусной инфекцией, оказались востребованы стартапы фонда "Сколково"... это и новые технологии тестирования, и перспективные лекарственные препараты, сервисы для контроля социальной дистанции, удаленной работы, платформа для онлайн-обучения. Убежден, что подобные комплексные проекты... будут и впредь востребованы в социальной сферы. Можно подумать, чтобы включить их разработчиков в число объектов поддержки по проекту "искусственный интеллект", - сказал он на совещании по вопросу реализации федеральных и отраслевых проектов с использованием технологий искусственного интеллекта.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 11:58
Минздрав рассказал, как искусственный интеллект помогает выявлять COVID
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыДмитрий МедведевФонд "Сколково"ТехнологииОбщество
 
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