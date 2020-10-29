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Экс-кандидат в президенты пожаловался на проблемы с въездом в Белоруссию
Экс-кандидат в президенты пожаловался на проблемы с въездом в Белоруссию
Экс-кандидат в президенты Белоруссии на прошедших 9 августа выборах Сергей Черечень сообщил, что вместе с другими людьми не может въехать в страну с территории... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T19:12
2020-10-29T19:16
сергей черечень
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии на прошедших 9 августа выборах Сергей Черечень сообщил, что вместе с другими людьми не может въехать в страну с территории Украины.Во второй половине четверга белорусы стали сообщать в соцсетях, что белорусские пограничники не пропускают их в наземных пунктах пропуска в страну с территории Польши, Литвы, Латвии и Украины, не поясняя причин. Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности усиления безопасности границы, не превратив в железный занавес, и упомянул сложную эпидемиологическую ситуацию из-за COVID-19. Пресс-служба Госпогранкомитета, Минздрава и правительства Белоруссии не доступны для комментариев.Черечень опубликовал в Facebook видео с белорусско-украинской границы, на котором пытается уточнить у пограничника, почему его и других людей не пропускают в Белоруссию."Я гражданин Республики Беларусь. Видите, сколько людей? Мы хотим попасть на родину", - говорит экс-кандидат.В ответ пограничник просит его прекратить съемку и грозит ответственностью в случае неповиновения.
https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581823739.html
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сергей черечень, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Экс-кандидат в президенты пожаловался на проблемы с въездом в Белоруссию

19:12 29.10.2020 (обновлено: 19:16 29.10.2020)
 
© Фото : предоставлено штабом кандидатаКандидат на пост президента Белоруссии Сергей Черечень
Кандидат на пост президента Белоруссии Сергей Черечень - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Фото : предоставлено штабом кандидата
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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии на прошедших 9 августа выборах Сергей Черечень сообщил, что вместе с другими людьми не может въехать в страну с территории Украины.
Во второй половине четверга белорусы стали сообщать в соцсетях, что белорусские пограничники не пропускают их в наземных пунктах пропуска в страну с территории Польши, Литвы, Латвии и Украины, не поясняя причин. Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности усиления безопасности границы, не превратив в железный занавес, и упомянул сложную эпидемиологическую ситуацию из-за COVID-19. Пресс-служба Госпогранкомитета, Минздрава и правительства Белоруссии не доступны для комментариев.
Черечень опубликовал в Facebook видео с белорусско-украинской границы, на котором пытается уточнить у пограничника, почему его и других людей не пропускают в Белоруссию.
"Я гражданин Республики Беларусь. Видите, сколько людей? Мы хотим попасть на родину", - говорит экс-кандидат.
В ответ пограничник просит его прекратить съемку и грозит ответственностью в случае неповиновения.
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