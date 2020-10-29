https://ria.ru/20201029/granitsa-1582167469.html

Экс-кандидат в президенты пожаловался на проблемы с въездом в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты пожаловался на проблемы с въездом в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии на прошедших 9 августа выборах Сергей Черечень сообщил, что вместе с другими людьми не может въехать в страну с территории... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T19:12

2020-10-29T19:12

2020-10-29T19:16

сергей черечень

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии на прошедших 9 августа выборах Сергей Черечень сообщил, что вместе с другими людьми не может въехать в страну с территории Украины.Во второй половине четверга белорусы стали сообщать в соцсетях, что белорусские пограничники не пропускают их в наземных пунктах пропуска в страну с территории Польши, Литвы, Латвии и Украины, не поясняя причин. Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности усиления безопасности границы, не превратив в железный занавес, и упомянул сложную эпидемиологическую ситуацию из-за COVID-19. Пресс-служба Госпогранкомитета, Минздрава и правительства Белоруссии не доступны для комментариев.Черечень опубликовал в Facebook видео с белорусско-украинской границы, на котором пытается уточнить у пограничника, почему его и других людей не пропускают в Белоруссию."Я гражданин Республики Беларусь. Видите, сколько людей? Мы хотим попасть на родину", - говорит экс-кандидат.В ответ пограничник просит его прекратить съемку и грозит ответственностью в случае неповиновения.

https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581823739.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей черечень, александр лукашенко, белоруссия, в мире