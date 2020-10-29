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https://ria.ru/20201029/gonka-1582018370.html
Посол России ответил на заявление США про гиперзвуковые ракеты в Европе
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предостерег от гонки ракетных вооружений в Европе. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T05:50
2020-10-29T08:51
владимир путин
европа
вашингтон (город)
сша
россия
анатолий антонов
политика
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<strong>ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости.</strong> Посол России в Вашингтоне <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Antonov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Антонов</a> предостерег от гонки ракетных вооружений в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>.Так дипломат отреагировал на заявления советника президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> по нацбезопасности Роберта О'Брайена, который заявил в среду о готовности Вашингтона разместить гиперзвуковое оружие и баллистические ракеты в Европе для сдерживания России.Он назвал "конструктивной альтернативой" предложения президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> по деэскалации в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)."Россия готова к совместным усилиям с зарубежными партнерами по предотвращению новой гонки ракетных вооружений на европейском континенте и в других регионах мира", — заключил Антонов.ДРСМД был призван обеспечить глобальную стратегическую стабильность. В августе 2019 года <a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a> вышли из соглашения "из-за нарушений со стороны России", которую <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/">Вашингтон</a> обвинял в разработке и испытании запрещенной ракеты 9М729. В Москве заверяют, что она имеет разрешенный радиус действия – менее 500 километров.На этой неделе Путин предложил разработать механизмы сдерживания ракетной гонки. Российский лидер заявил, что Москва готова не развертывать на европейской части страны ракеты 9М729, но при условии встречных шагов со стороны <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank">Европе</a> и 9М729 на калининградских объектах. Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе ответила, что эта инициатива "не заслуживает доверия".
https://ria.ru/20201022/vooruzheniya-1581070248.html
https://ria.ru/20201022/rakety-1580999221.html
Продолжайте заискивать и бормотать про международное право и договора. Скоро они на Красной площади ракеты разместят, вы так и будете заискивать.
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Травоядный МИД...
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европа
вашингтон (город)
сша
россия
РИА Новости
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Новости
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владимир путин, европа, вашингтон (город), сша, россия, анатолий антонов, политика

Посол России ответил на заявление США про гиперзвуковые ракеты в Европе

05:50 29.10.2020 (обновлено: 08:51 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей АгарышевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предостерег от гонки ракетных вооружений в Европе.
Так дипломат отреагировал на заявления советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена, который заявил в среду о готовности Вашингтона разместить гиперзвуковое оружие и баллистические ракеты в Европе для сдерживания России.

"Подобные намерения несут в себе угрозу разбалансировки региональной и глобальной безопасности, ведут к повышению конфронтационного потенциала. <...> Если Вашингтон действительно заинтересован в "реальном контроле над вооружениями", то для этого нет необходимости в эскалации гонки ракетных вооружений на европейском континенте", — заявил Антонов в комментарии, который посольство публикует на своей странице в Facebook.

Он назвал "конструктивной альтернативой" предложения президента Владимира Путина по деэскалации в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Россия готова к совместным усилиям с зарубежными партнерами по предотвращению новой гонки ракетных вооружений на европейском континенте и в других регионах мира", — заключил Антонов.
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ДРСМД был призван обеспечить глобальную стратегическую стабильность. В августе 2019 года США вышли из соглашения "из-за нарушений со стороны России", которую Вашингтон обвинял в разработке и испытании запрещенной ракеты 9М729. В Москве заверяют, что она имеет разрешенный радиус действия – менее 500 километров.
На этой неделе Путин предложил разработать механизмы сдерживания ракетной гонки. Российский лидер заявил, что Москва готова не развертывать на европейской части страны ракеты 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и 9М729 на калининградских объектах. Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе ответила, что эта инициатива "не заслуживает доверия".
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Владимир ПутинЕвропаВашингтон (город)СШАРоссияАнатолий АнтоновПолитика
 
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