https://ria.ru/20201029/gonka-1582018370.html

Посол России ответил на заявление США про гиперзвуковые ракеты в Европе

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предостерег от гонки ракетных вооружений в Европе. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T05:50

2020-10-29T05:50

2020-10-29T08:51

владимир путин

европа

вашингтон (город)

сша

россия

анатолий антонов

политика

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<strong>ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости.</strong> Посол России в Вашингтоне <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Antonov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Антонов</a> предостерег от гонки ракетных вооружений в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>.Так дипломат отреагировал на заявления советника президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> по нацбезопасности Роберта О'Брайена, который заявил в среду о готовности Вашингтона разместить гиперзвуковое оружие и баллистические ракеты в Европе для сдерживания России.Он назвал "конструктивной альтернативой" предложения президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> по деэскалации в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)."Россия готова к совместным усилиям с зарубежными партнерами по предотвращению новой гонки ракетных вооружений на европейском континенте и в других регионах мира", — заключил Антонов.ДРСМД был призван обеспечить глобальную стратегическую стабильность. В августе 2019 года <a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a> вышли из соглашения "из-за нарушений со стороны России", которую <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/">Вашингтон</a> обвинял в разработке и испытании запрещенной ракеты 9М729. В Москве заверяют, что она имеет разрешенный радиус действия – менее 500 километров.На этой неделе Путин предложил разработать механизмы сдерживания ракетной гонки. Российский лидер заявил, что Москва готова не развертывать на европейской части страны ракеты 9М729, но при условии встречных шагов со стороны <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank">Европе</a> и 9М729 на калининградских объектах. Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе ответила, что эта инициатива "не заслуживает доверия".

https://ria.ru/20201022/vooruzheniya-1581070248.html

https://ria.ru/20201022/rakety-1580999221.html

Арсений Новиков Продолжайте заискивать и бормотать про международное право и договора. Скоро они на Красной площади ракеты разместят, вы так и будете заискивать. 11

Петр Грин Травоядный МИД... 10

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европа

вашингтон (город)

сша

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, европа, вашингтон (город), сша, россия, анатолий антонов, политика