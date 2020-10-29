Первый канал готовит иски против Сурайкина и Садальского из-за "Голоса"

https://ria.ru/20201029/golos-1582046281.html
Первый канал готовит иски против Сурайкина и Садальского из-за "Голоса"
Первый канал готовит иски против Сурайкина и Садальского из-за "Голоса"
Первый канал готовит иски против политика Максима Сурайкина, музыкального критика Сергея Соседова и актера и блогера Станислава Садальского, которые, как... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:10
2020-10-29T11:10
2020-10-29T11:10
культура
сергей соседов
"голос"
максим сурайкин
станислав садальский
происшествия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Первый канал готовит иски против политика Максима Сурайкина, музыкального критика Сергея Соседова и актера и блогера Станислава Садальского, которые, как утверждает канал, выступили с ложными заявлениями в адрес проекта "Голос", сообщили журналистам в пресс-службе вещателя.Там назвали честность и равные возможности для всех "базовыми принципами шоу "Голос"."Это отлично известно участникам, наставникам, ведущему, продюсерам, музыкантам – абсолютно всем, кто занят на проекте. Единственный̆ в истории российского "Голоса" случай воздействия на результаты зрительского голосования был вскрыт именно Первым каналом, немедленно и тщательно расследован по его же инициативе. Мы чрезвычайно дорожим репутацией проекта и будем всеми силами, в том числе юридически, защищать его от лжи и несправедливых обвинений. Это наша обязанность перед командой "Голоса", которая на протяжении девяти лет вкладывает в него свои силы и душу, и прежде всего - перед зрителями, ради которых мы работаем", - говорится в заявлении пресс-службы.Канал, как отметили в пресс-службе, с уважением относится ко мнению и конструктивной критике, от кого бы она ни исходила.
https://ria.ru/20201027/golos-1581766223.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей соседов, "голос", максим сурайкин, станислав садальский, происшествия
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Первый канал готовит иски против политика Максима Сурайкина, музыкального критика Сергея Соседова
и актера и блогера Станислава Садальского
, которые, как утверждает канал, выступили с ложными заявлениями в адрес проекта "Голос
", сообщили журналистам в пресс-службе вещателя.
"Первый канал готовит иски против Максима Сурайкина, Сергея Соседова и Станислава Садальского, выступивших с ложными заявлениями в адрес проекта Первого канала "Голос". Это беспрецедентный шаг для Первого канала, который всегда терпеливо и снисходительно относился к любителям повысить свою популярность за наш счет. Однако безнаказанность окрыляет. Не чувствуя необходимости отвечать за свои слова, упомянутые спикеры транслируют обществу свои выдумки, выдавая их за факты, и цинично используют бренд "Голоса" для повышения своей упоминаемости в СМИ", - заявили в пресс-службе.
Там назвали честность и равные возможности для всех "базовыми принципами шоу "Голос".
"Это отлично известно участникам, наставникам, ведущему, продюсерам, музыкантам – абсолютно всем, кто занят на проекте. Единственный̆ в истории российского "Голоса" случай воздействия на результаты зрительского голосования был вскрыт именно Первым каналом, немедленно и тщательно расследован по его же инициативе. Мы чрезвычайно дорожим репутацией проекта и будем всеми силами, в том числе юридически, защищать его от лжи и несправедливых обвинений. Это наша обязанность перед командой "Голоса", которая на протяжении девяти лет вкладывает в него свои силы и душу, и прежде всего - перед зрителями, ради которых мы работаем", - говорится в заявлении пресс-службы.
Канал, как отметили в пресс-службе, с уважением относится ко мнению и конструктивной критике, от кого бы она ни исходила.
"Однако господами Садальским, Соседовым и лидером партии "Коммунисты России" Сурайкиным было допущено распространение не соответствующих действительности сведений, которые порочат деловую репутацию Первого канала. Первый канал намерен привлечь их к гражданско-правовой ответственности", - добавили в пресс-службе.