https://ria.ru/20201029/golos-1582046281.html

Первый канал готовит иски против Сурайкина и Садальского из-за "Голоса"

Первый канал готовит иски против Сурайкина и Садальского из-за "Голоса"

Первый канал готовит иски против политика Максима Сурайкина, музыкального критика Сергея Соседова и актера и блогера Станислава Садальского, которые, как... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:10

2020-10-29T11:10

2020-10-29T11:10

культура

сергей соседов

"голос"

максим сурайкин

станислав садальский

происшествия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Первый канал готовит иски против политика Максима Сурайкина, музыкального критика Сергея Соседова и актера и блогера Станислава Садальского, которые, как утверждает канал, выступили с ложными заявлениями в адрес проекта "Голос", сообщили журналистам в пресс-службе вещателя.Там назвали честность и равные возможности для всех "базовыми принципами шоу "Голос"."Это отлично известно участникам, наставникам, ведущему, продюсерам, музыкантам – абсолютно всем, кто занят на проекте. Единственный̆ в истории российского "Голоса" случай воздействия на результаты зрительского голосования был вскрыт именно Первым каналом, немедленно и тщательно расследован по его же инициативе. Мы чрезвычайно дорожим репутацией проекта и будем всеми силами, в том числе юридически, защищать его от лжи и несправедливых обвинений. Это наша обязанность перед командой "Голоса", которая на протяжении девяти лет вкладывает в него свои силы и душу, и прежде всего - перед зрителями, ради которых мы работаем", - говорится в заявлении пресс-службы.Канал, как отметили в пресс-службе, с уважением относится ко мнению и конструктивной критике, от кого бы она ни исходила.

https://ria.ru/20201027/golos-1581766223.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей соседов, "голос", максим сурайкин, станислав садальский, происшествия