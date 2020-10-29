https://ria.ru/20201029/genotsid-1582171868.html

Немецкий прокурор оценил решение суда о геноциде советского народа

Немецкий прокурор оценил решение суда о геноциде советского народа

Старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в немецком Людвигсбурге Томас Вилл заявил РИА... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T19:40

2020-10-29T19:40

2020-10-29T19:40

жестяная горка

россия

томас вилл

германия

в мире

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БЕРЛИН, 29 окт - РИА Новости. Старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в немецком Людвигсбурге Томас Вилл заявил РИА Новости, что решение суда в Новгородской области о геноциде не повлияет на сотрудничество со Следственным комитетом РФ по делу о нацистских преступлениях в деревне Жестяная Горка.Ранее в центральном управлении по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге сказали РИА Новости, что проводят проверку дел по фактам геноцида в Ейске и Новгородской области в 1941-1943 годах, на основании этой проверки будет принято решение о проведении нового предварительного расследования. При помощи сотрудников центрального управления в Людвигсбурге удалось получить дополнительную информацию и установить личности двух из 19 карателей, которые, по данным РФ, причастны к военным преступлениям на территории Новгородской области в годы Великой Отечественной войны."Начатое по этому делу сотрудничество со Следственным комитетом не будет затронуто решением, принятым в Сольцах", - сказал Вилл, отметив, что не может комментировать само судебное решение, так как оно принято за рубежом.Вилл добавил, что в Германии после Второй мировой войны в Уголовный кодекс не были возвращены такие понятия, как геноцид и преступления против человечности, уголовное преследование вне срока давности может последовать только на основании убийства, пособничества в убийстве или подстрекательства. "В этом отношении нам помогают только ссылки на конкретных преступников или дополнительная информация об известных преступниках", - заявил прокурор.Солецкий районный суд во вторник впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами – по факту расправ в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году. По мнению опрошенных РИА Новости историков, судебное разбирательство хоть и запоздало, но должно стать юридической базой для других подобных расследований, а также помочь родственникам жертв в определении их правового статуса. В 1942 году в деревне Жестяная Горка нацистские каратели проводили массовые расстрелы мирного населения, были убиты как минимум 2,6 тысячи человек. Весной прошлого года в рамках всероссийского проекта "Без срока давности" поисковики нашли там более 500 останков, в том числе принадлежащих детям.

https://ria.ru/20201027/genotsid-1581844577.html

https://ria.ru/20201027/tribunal-1581831853.html

жестяная горка

россия

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жестяная горка, россия, томас вилл, германия, в мире