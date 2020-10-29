Немецкий прокурор оценил решение суда о геноциде советского народа
© Фото : Следственный комитет РФМемориальный комплекс, посвященный жертвам Великой Отечественной войны, у деревни Жестяная Горка
БЕРЛИН, 29 окт - РИА Новости. Старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в немецком Людвигсбурге Томас Вилл заявил РИА Новости, что решение суда в Новгородской области о геноциде не повлияет на сотрудничество со Следственным комитетом РФ по делу о нацистских преступлениях в деревне Жестяная Горка.
Ранее в центральном управлении по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге сказали РИА Новости, что проводят проверку дел по фактам геноцида в Ейске и Новгородской области в 1941-1943 годах, на основании этой проверки будет принято решение о проведении нового предварительного расследования. При помощи сотрудников центрального управления в Людвигсбурге удалось получить дополнительную информацию и установить личности двух из 19 карателей, которые, по данным РФ, причастны к военным преступлениям на территории Новгородской области в годы Великой Отечественной войны.
"Начатое по этому делу сотрудничество со Следственным комитетом не будет затронуто решением, принятым в Сольцах", - сказал Вилл, отметив, что не может комментировать само судебное решение, так как оно принято за рубежом.
Вилл добавил, что в Германии после Второй мировой войны в Уголовный кодекс не были возвращены такие понятия, как геноцид и преступления против человечности, уголовное преследование вне срока давности может последовать только на основании убийства, пособничества в убийстве или подстрекательства. "В этом отношении нам помогают только ссылки на конкретных преступников или дополнительная информация об известных преступниках", - заявил прокурор.
Солецкий районный суд во вторник впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами – по факту расправ в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году. По мнению опрошенных РИА Новости историков, судебное разбирательство хоть и запоздало, но должно стать юридической базой для других подобных расследований, а также помочь родственникам жертв в определении их правового статуса. В 1942 году в деревне Жестяная Горка нацистские каратели проводили массовые расстрелы мирного населения, были убиты как минимум 2,6 тысячи человек. Весной прошлого года в рамках всероссийского проекта "Без срока давности" поисковики нашли там более 500 останков, в том числе принадлежащих детям.