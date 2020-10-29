https://ria.ru/20201029/gazprom-1582106197.html

Путин назвал отношения Запада с "Газпромом" неконкурентными

Путин назвал отношения Запада с "Газпромом" неконкурентными

Западные партнеры совершенно необоснованно вставляют палки в колеса и действуют неконкуренто в отношениях с "Газпромом", считает президент России Владимир... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:24

2020-10-29T15:24

2020-10-29T15:46

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

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газпром

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Западные партнеры совершенно необоснованно вставляют палки в колеса и действуют неконкуренто в отношениях с "Газпромом", считает президент России Владимир Путин.Выступая на пленарной сессии форума "Россия зовет!", Путин напомнил, что поставки "голубого топлива" из РФ на экспорт обеспечивают не только безубыточность работы "Газпрома", но и создают финансовые условия, в том числе, и для реализации планов по газификации внутри страны."Да, это наше естественное конкурентное преимущество. Почему же кто-то считает, что нужно его неестественным, нерыночным способом ограничивать. Я считаю, что это неправильно, несправедливо и абсолютно нерыночно", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20201029/uglevodorody-1582113680.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, газпром, владимир путин, в мире