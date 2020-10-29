Путин назвал отношения Запада с "Газпромом" неконкурентными
15:24 29.10.2020 (обновлено: 15:46 29.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Западные партнеры совершенно необоснованно вставляют палки в колеса и действуют неконкуренто в отношениях с "Газпромом", считает президент России Владимир Путин.
Выступая на пленарной сессии форума "Россия зовет!", Путин напомнил, что поставки "голубого топлива" из РФ на экспорт обеспечивают не только безубыточность работы "Газпрома", но и создают финансовые условия, в том числе, и для реализации планов по газификации внутри страны.
"Они не только обеспечивают конкурентоспособность, дополнительные элементы конкурентоспособности для нашей экономики, с чем наши европейские партнеры не всегда согласны и стараются нам там всякие палки в колеса вставлять, на мой взгляд, абсолютно необоснованные", - сказал Путин.
"Да, это наше естественное конкурентное преимущество. Почему же кто-то считает, что нужно его неестественным, нерыночным способом ограничивать. Я считаю, что это неправильно, несправедливо и абсолютно нерыночно", - подчеркнул президент.