https://ria.ru/20201029/gaz-1582116525.html

Путин оценил перспективы сотрудничества с Европой по газу

Путин оценил перспективы сотрудничества с Европой по газу

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что в диалоге России и Европы по экологической повестке, включая газовые проекты, экономические интересы... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:57

2020-10-29T15:57

2020-10-29T16:47

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что в диалоге России и Европы по экологической повестке, включая газовые проекты, экономические интересы и здравый смысл "пробьют себе дорогу", несмотря на COVID и геополитику.В декабре 2019 года Еврокомиссия запустила проект "Зеленая сделка", нацеленный на переход к более экологичной жизни в Евросоюзе, в рамках которого ЕК намерена представить целый ряд инициатив и законопроектов в ближайшие годы. Они будут, в частности, направлены на то, чтобы сделать экономику ЕС нейтральной для климата к середине нынешнего века.Он подчеркнул, что, наоборот, надо делать все для того, чтобы международные многосторонние газовые проекты осуществлялись. "Потому что это самый чистый углеводород и наиболее эффективный с точки зрения экономического использования", - добавил он."Я думаю, что в диалоге, несмотря на все сложности сегодняшнего периода - и связанные с экономикой, с пандемией, с политическими нашими спорами и противоречиями, - все-таки реальный экономический интерес, за которым стоит благосостояние миллионов людей и в России, и в Европе, все-таки это здравое понимание взаимных интересов пробьет себе дорогу, как наши ледоколы пробивают себе дорогу в сегодняшней Арктике и мы найдем общие сбалансированные решения", - уверен президент РФ.

https://ria.ru/20200912/germaniya-1577111656.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, европа, экономика