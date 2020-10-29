Путин оценил перспективы сотрудничества с Европой по газу
15:57 29.10.2020 (обновлено: 16:47 29.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что в диалоге России и Европы по экологической повестке, включая газовые проекты, экономические интересы и здравый смысл "пробьют себе дорогу", несмотря на COVID и геополитику.
В декабре 2019 года Еврокомиссия запустила проект "Зеленая сделка", нацеленный на переход к более экологичной жизни в Евросоюзе, в рамках которого ЕК намерена представить целый ряд инициатив и законопроектов в ближайшие годы. Они будут, в частности, направлены на то, чтобы сделать экономику ЕС нейтральной для климата к середине нынешнего века.
"Я не понимаю, почему в некоторых странах, которые борются за экологическую чистоту, поднимается вопрос об ограничениях на использование голубого топлива - газа. Ничем другим, кроме каких-то политических соображений, я объяснить такую позицию не могу", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии форума "Россия зовет!".
Он подчеркнул, что, наоборот, надо делать все для того, чтобы международные многосторонние газовые проекты осуществлялись. "Потому что это самый чистый углеводород и наиболее эффективный с точки зрения экономического использования", - добавил он.
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"Я думаю, что в диалоге, несмотря на все сложности сегодняшнего периода - и связанные с экономикой, с пандемией, с политическими нашими спорами и противоречиями, - все-таки реальный экономический интерес, за которым стоит благосостояние миллионов людей и в России, и в Европе, все-таки это здравое понимание взаимных интересов пробьет себе дорогу, как наши ледоколы пробивают себе дорогу в сегодняшней Арктике и мы найдем общие сбалансированные решения", - уверен президент РФ.