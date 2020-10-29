https://ria.ru/20201029/gaz-1582113961.html

Путин рассказал о расширении поставок газа в Азию

Путин рассказал о расширении поставок газа в Азию

Россия расширяет поставки газа в Азию, в частности, в Китай, Японию, Индию, так как это перспективный и растущий регион, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:47

2020-10-29T15:47

2020-10-29T16:28

индия

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

россия

владимир путин

китай

азия

япония

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155221/51/1552215124_0:260:3177:2047_1400x0_80_0_0_79ea47b1bfdbe2d59500ef6f35c78962.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия расширяет поставки газа в Азию, в частности, в Китай, Японию, Индию, так как это перспективный и растущий регион, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы являемся крупнейшим поставщиком энергетических ресурсов на рынок Европы. По газу, по-моему, это свыше 70% нашего экспорта приходится на Европу. Но мы расширяем наши поставки и в Азию. Имею в виду, что это перспективный рынок. И в Китайскую Народную Республику, и в Японию, и в Индию. И в другие страны этого региона - перспективного и растущего", - сказал Путин на заседании инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582120732.html

индия

россия

китай

азия

япония

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индия, россия, владимир путин, китай, азия, япония, в мире