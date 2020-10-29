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https://ria.ru/20201029/gaz-1582113961.html
Путин рассказал о расширении поставок газа в Азию
Путин рассказал о расширении поставок газа в Азию
Россия расширяет поставки газа в Азию, в частности, в Китай, Японию, Индию, так как это перспективный и растущий регион, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:47
2020-10-29T16:28
индия
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
россия
владимир путин
китай
азия
япония
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия расширяет поставки газа в Азию, в частности, в Китай, Японию, Индию, так как это перспективный и растущий регион, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы являемся крупнейшим поставщиком энергетических ресурсов на рынок Европы. По газу, по-моему, это свыше 70% нашего экспорта приходится на Европу. Но мы расширяем наши поставки и в Азию. Имею в виду, что это перспективный рынок. И в Китайскую Народную Республику, и в Японию, и в Индию. И в другие страны этого региона - перспективного и растущего", - сказал Путин на заседании инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582120732.html
индия
россия
китай
азия
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индия, россия, владимир путин, китай, азия, япония, в мире

Путин рассказал о расширении поставок газа в Азию

15:47 29.10.2020 (обновлено: 16:28 29.10.2020)
 
© Фото : ПАО "Газпром"Сварка стыка газопровода "Сила Сибири"
Сварка стыка газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Фото : ПАО "Газпром"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия расширяет поставки газа в Азию, в частности, в Китай, Японию, Индию, так как это перспективный и растущий регион, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы являемся крупнейшим поставщиком энергетических ресурсов на рынок Европы. По газу, по-моему, это свыше 70% нашего экспорта приходится на Европу. Но мы расширяем наши поставки и в Азию. Имею в виду, что это перспективный рынок. И в Китайскую Народную Республику, и в Японию, и в Индию. И в другие страны этого региона - перспективного и растущего", - сказал Путин на заседании инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"ИндияРоссияВладимир ПутинКитайАзияЯпонияВ мире
 
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