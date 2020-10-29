https://ria.ru/20201029/gaz-1582113961.html
Путин рассказал о расширении поставок газа в Азию
Путин рассказал о расширении поставок газа в Азию
Россия расширяет поставки газа в Азию, в частности, в Китай, Японию, Индию, так как это перспективный и растущий регион, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:47
2020-10-29T15:47
2020-10-29T16:28
индия
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
россия
владимир путин
китай
азия
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155221/51/1552215124_0:260:3177:2047_1400x0_80_0_0_79ea47b1bfdbe2d59500ef6f35c78962.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия расширяет поставки газа в Азию, в частности, в Китай, Японию, Индию, так как это перспективный и растущий регион, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы являемся крупнейшим поставщиком энергетических ресурсов на рынок Европы. По газу, по-моему, это свыше 70% нашего экспорта приходится на Европу. Но мы расширяем наши поставки и в Азию. Имею в виду, что это перспективный рынок. И в Китайскую Народную Республику, и в Японию, и в Индию. И в другие страны этого региона - перспективного и растущего", - сказал Путин на заседании инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582120732.html
индия
россия
китай
азия
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155221/51/1552215124_448:0:3177:2047_1400x0_80_0_0_340616d5a332922cdc4831196f5ecd74.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, владимир путин, китай, азия, япония, в мире