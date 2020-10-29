https://ria.ru/20201029/gaz-1582106495.html

Путин заявил, что не очень доволен темпами газификации России

Путин заявил, что не очень доволен темпами газификации России

Уровень газификации в России не настолько высок, как хотелось бы, но он тоже развивается, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "ВТБ Капитала"... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:25

2020-10-29T15:25

2020-10-29T15:44

природный газ

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Уровень газификации в России не настолько высок, как хотелось бы, но он тоже развивается, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"."Что касается газификации, ...не могу сказать, что я доволен уровнем газификации в стране. Хотя она тоже развивается. Сегодня средний уровень газификации - под 70%, а в Центральном федеральном округе - 85%. В некоторых регионах, безусловно, нам еще очень много предстоит сделать. Поставки нашего голубого топлива на экспорт обеспечивают не только безубыточность работы "Газпрома", но и создают финансовые условия - вот это очень важно, чтобы и наши иностранные партнеры об этом знали, и гражданам хочу еще раз напомнить - поставки голубого топлива на экспорт, а экспортные цены значительно выше, чем для внутреннего потребителя, дают нам возможность реализовывать в том числе планы по газификации внутри страны", - объяснил президент.По его словам, экспорт газа дополнительно обеспечивает конкурентоспособность российской экономики, хотя многим иностранным партнерам России это и не совсем нравится.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природный газ, россия, владимир путин, общество