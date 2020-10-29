Путин заявил, что не очень доволен темпами газификации России
15:25 29.10.2020 (обновлено: 15:44 29.10.2020)
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Уровень газификации в России не настолько высок, как хотелось бы, но он тоже развивается, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
"Что касается газификации, ...не могу сказать, что я доволен уровнем газификации в стране. Хотя она тоже развивается. Сегодня средний уровень газификации - под 70%, а в Центральном федеральном округе - 85%. В некоторых регионах, безусловно, нам еще очень много предстоит сделать. Поставки нашего голубого топлива на экспорт обеспечивают не только безубыточность работы "Газпрома", но и создают финансовые условия - вот это очень важно, чтобы и наши иностранные партнеры об этом знали, и гражданам хочу еще раз напомнить - поставки голубого топлива на экспорт, а экспортные цены значительно выше, чем для внутреннего потребителя, дают нам возможность реализовывать в том числе планы по газификации внутри страны", - объяснил президент.
По его словам, экспорт газа дополнительно обеспечивает конкурентоспособность российской экономики, хотя многим иностранным партнерам России это и не совсем нравится.
"Мы будем и дальше реализовывать программы внутри страны по газификации, без всяких сомнений. Соответствующие дополнительные поручения даны правительству, я жду конкретных предложений", - добавил президент.