https://ria.ru/20201029/galperin-1581964160.html

Михаил Гальперин: не надо политизировать юридические вопросы

Михаил Гальперин: не надо политизировать юридические вопросы

Министерство юстиции России в 2020 году дополнительно получило 550 миллионов рублей на выплаты компенсаций по решениям Европейского суда по правам человека... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:00

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россия

европейский суд по правам человека

михаил гальперин

интервью

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Министерство юстиции России в 2020 году дополнительно получило 550 миллионов рублей на выплаты компенсаций по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин рассказал РИА Новости, как Россия выполняет постановления международных судов, по каким делам ЕСПЧ может вынести решения в ближайшее время, а также жалуются ли граждане нашей страны в Европейский суд на ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. — Михаил Львович, в середине этого года правительство дополнительно выделило 550 миллионов рублей для выплат компенсаций по жалобам ЕСПЧ. Как в настоящее время обстоит дело с выполнением Россией решений Европейского суда? — Россия в лице Минюста выплачивает заявителям ежегодно более миллиарда рублей компенсаций по постановлениям этого международного суда. Если кто-то говорит, что наша страна систематически не выполняет решения ЕСПЧ, это неправда. Наша приверженность международным обязательствам подтверждается и историей применения Конституционным судом права признавать неисполнимыми решения международных органов, включая Европейский суд. За пять лет Конституционный суд использовал его лишь в двух делах из тысяч – по постановлениям ЕСПЧ в делах "Анчугов и Гладков против России" и "ЮКОС против России", в которых международный суд вышел за пределы своей компетенции, расширительно истолковал нормы Конвенции о защите прав человека. При этом ни в одном из двух решений Конституционного суда не было сказано: "Не исполнять ни при каких обстоятельствах". Такая конструктивная позиция, кстати, позволила по первому постановлению, которое касалось избирательных прав осужденных, найти законодательные решения, которые Комитет министров Совета Европы в прошлом году признал соответствующими постановлению ЕСПЧ. Это решение исполнено. В деле ЮКОСа Конституционный суд в 2017 году указал, что исполнение постановления ЕСПЧ, исходя из положений российской конституции, невозможно за счет бюджета, но допустил потенциальную возможность защиты прав акционеров, пострадавших от неправомерных действий менеджмента, за счет активов компании, сокрытых за рубежом. — А в целом, являются ли противоречия между постановлениями международных судов и основными законами стран общеевропейской проблемой? Может ли быть тут какое-то единое решение?— Конечно, эти вопросы являются актуальными не только для России. Например, Конституционный суд ФРГ в нескольких своих постановлениях, в том числе в связи с решениями ЕСПЧ, сделал вывод, что международное соглашение имеет статус обычного федерального закона. При этом суд указал на право государства не учитывать их в случаях, противоречащих конституционным ценностям, защищаемым основным законом Германии. Эту позицию, кстати, Конституционный суд ФРГ применил в громком майском решении о недопустимости применения в Германии общеевропейских монетарных мер, ранее одобренных Судом Европейского Союза в Люксембурге. Германские судьи сказали, что, поскольку эти наднациональные меры касаются миллионов немцев, их принятие невозможно без учета конституционных полномочий Бундестага как законодательного и представительного органа ФРГ. Также германский суд решил, что, если международный суд явно произвольно толкует международный договор или выходит за пределы своей компетенции, национальные органы не должны руководствоваться таким толкованием.Схожие подходы есть в практике высших судов Италии и Франции. Верховный суд Великобритании в связи с постановлением ЕСПЧ "Херст против Соединенного Королевства", касающимся избирательных прав заключенных, указал, что он намерен принимать решения исходя из требований национального права, вопреки позиции ЕСПЧ.Решение проблемы соотношения позиций международных и национальных судов может быть одно: внимательно слушать друг друга, не доводить до применения крайних мер, когда что-то поправить становится намного сложнее, не политизировать чисто юридические вопросы. Перефразируя известное выражение, не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. — Повлияло ли принятие изменений в российской конституции на количество подаваемых против РФ жалоб в ЕСПЧ?— Поправки не устанавливают барьеров для обращения наших граждан в международные органы. Невозможно искусственно ограничить поток жалоб в ЕСПЧ. Последние 20 лет как раз шел процесс гуманизации нашего законодательства с учетом практики Европейского суда, были приняты десятки законов в развитие его постановлений. К примеру, в апреле подписан закон, обеспечивающий возможность для заключенных отбывать наказание как можно ближе к дому, к своим родным. До этого в ЕСПЧ поступали десятки жалоб по проблеме так называемых удаленных колоний. В этом году заработал и подготовленный Минюстом закон о компенсациях российским заключенным в связи с нарушением условий их содержания. Теперь компенсацию можно получить в российском суде в соответствии с отечественным законодательством. Взыскание таких компенсаций, кстати, является дополнительным материальным стимулом для соответствующих ведомств и учреждений реально улучшать условия содержания, приводить их в соответствие с установленными стандартами. ЕСПЧ уже официально признал этот российский механизм эффективным и адекватным.На повестке дня решение других проблем, включая условия транспортировки заключенных, содержание подсудимых в так называемых клетках в зале суда и так далее. Мы планируем расширять практику заключения мировых соглашений с заявителями в ЕСПЧ (количество таких соглашений каждый год исчисляется сотнями), чтобы люди могли быстрее получить адекватную компенсацию, если обстоятельства дела не вызывают сомнений.— То есть Россия продолжает выполнять свои юридические обязательства по реализации решений международных и иностранных судов?— Конечно. Более того, вместе с другими странами мы участвуем в разработке новых международных договоров. Буквально на днях Минюст совместно с МИДом, Верховным судом РФ и другими ведомствами внес в правительство предложение о подписании новой Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам. Мы на протяжении последних десяти лет во взаимодействии с партнерами из Европейского Союза, США, Китая, Бразилии, Мексики, Израиля, Канады, Нидерландов, десятков других стран в рамках Гаагской конференции по международному частному праву работали над текстом этой конвенции.Ее нормы распространяются на судебные решения по спорам, касающимся миллионов людей и компаний в разных странах, возникающим из договоров, из причинения вреда имуществу, жизни и здоровью, нарушения прав потребителей и так далее. Документ устанавливает перечень случаев, в которых суды одного государства, ратифицировавшего Конвенцию, обязуются признавать и приводить в исполнение решения, принятое в суде другого государства, также ее ратифицировавшего. Положения Конвенции повысят гарантии исполнимости решений иностранных судов в России и решений российских судов за рубежом, одновременно обеспечив защиту публичных интересов РФ.Участники трансграничных отношений (граждане, компании, государственные органы) смогут оперативно оценить перспективы исполнимости конкретного судебного решения и будут в меньшей степени подвержены рискам, связанным с различиями в процессуальном законодательстве и судебной практике разных стран. Она также позволит гражданам и юридическим лицам сократить сроки разрешения международных споров и связанные с этим расходы.— Были ли жалобы в ЕСПЧ против России в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса? — Если и были, мы о таких жалобах пока ничего не знаем. До подачи жалобы в ЕСПЧ дело должно пройти несколько инстанций в российских судах, затем заявление обрабатывается секретариатом Европейского суда, после чего, если жалоба не является явно необоснованной (к этой категории ЕСПЧ относит около 90 процентов всех подаваемых жалоб), о ней официально уведомляют государство для подготовки позиции.Вообще, для ЕСПЧ правовая оценка примененных в рамках борьбы с пандемией мер будет серьезным вызовом. Судьям тяжело оценить соразмерность той или иной меры в условиях, когда тысячи врачей и ученых во всем мире пока не смогли со стопроцентной уверенностью сказать правительствам, как нужно бороться с вирусом, как спасти миллионы жизней. С такой ситуацией современный мир столкнулся впервые, она вообще не может быть осмыслена в правовых терминах, в каких-то общих стандартах и подходах.Не секрет, что многие европейские страны в разгар пандемии не просто официально объявили о временном приостановлении действия норм Конвенции о защите прав человека (так называемая дерогация), но ввели весьма существенные ограничения прав и свобод. Например, власти Франции, на территории которой находится сам ЕСПЧ, автоматически, во внесудебном порядке продлили всем подозреваемым сроки заключения под стражей.Некоторые юристы попытались заработать для себя очки на ситуации с коронавирусом. Например, в апреле ЕСПЧ потребовал от российских властей в срочном порядке обеспечить соблюдение прав осужденного, к которому администрация колонии в Иркутской области якобы не допускает адвокатов в связи с введенными из-за пандемии ограничениями. В ходе проверки выяснилось, что осужденный, которому, по утверждению адвокатов, требовалась экстренная защита со стороны международного суда, освободился из заключения задолго до их обращения в ЕСПЧ. Адвокаты сознательно ввели суд в заблуждение. Изучив предоставленную Минюстом России информацию, ЕСПЧ отменил решение об обеспечительных мерах и признал соответствующую жалобу неприемлемой.— По каким масштабным и громким делам против России, которыми занимается Минюст, ожидаются заседания и решения в этом году?— Из-за глобального карантина, вызванного коронавирусом, заседания по многим международным делам перенеслись на более поздние сроки, поэтому прогнозы делать еще тяжелее, чем обычно. Но учитывая время, прошедшее с последних устных слушаний в ЕСПЧ по межгосударственным делам "Грузия против России" о событиях августа 2008 года в Южной Осетии и "Украина против России" о событиях в Крыму в 2014–2015 годах, не исключено, что мы увидим решения по этим делам в конце этого года или в начале следующего. Дело в ЕСПЧ по жалобе Украины в связи с событиями в Донбассе еще находится в так называемой письменной стадии, даты слушаний еще даже не определены.А вот 30 октября состоятся слушания в Верховном суде Нидерландов по заявлению Российской Федерации о приостановлении исполнения решений арбитража, вынесенных по искам бывших акционеров ЮКОСа. Ожидается, что суд определится по этому вопросу до конца декабря 2020 года. Ранее Верховный суд Нидерландов поддержал нашу позицию и отклонил доводы истцов об отсутствии у суда юрисдикции на рассмотрение заявления о приостановлении.По основному вопросу об отмене самих арбитражных решений по делу ЮКОСа слушания в Верховном суде Нидерландов назначены на 5 февраля следующего года, к ним идет активная подготовка. Также готовимся к запланированным на следующий год заседаниям международных инвестиционных арбитражей по так называемым крымским жалобам – требованиям украинских олигархов к России о возмещении стоимости изъятых в 2014-2015 годах в Крыму активов, несмотря на то что на рассмотрение этих вопросов у арбитров нет юрисдикции, предусмотренной международным договором. По этим делам, очевидно, решения появятся не очень скоро. Возвращаясь к вопросу о том, как получается, что международные трибуналы начинают толковать международные договоры в противоречии с их изначальным смыслом, как раз можно привести в пример дела, затрагивающие статус территорий. В статье 1 Конвенции о защите прав человека прямо говорится, что государства-участники обеспечивают соблюдение прав лиц, находящихся под юрисдикцией этих государств. И здесь имеется в виду, конечно, суверенная территория государства. В последние два десятилетия ЕСПЧ стал расширительно толковать эту норму таким образом, что юрисдикция бывает не только территориальной, но и экстерриториальной. В связи с таким толкованием на Россию была необоснованно возложена ответственность за нарушения прав человека на территориях, которые не входят в ее состав, на которых не действуют российские органы власти, например, в Приднестровье. Эта территория является частью другого государства Совета Европы, Молдовы, с которой у России даже нет общей границы. Доходит до курьеза. Россия решениями ЕСПЧ признается виновной, например, в отравлении жителей Приднестровья ядовитыми грибами или в изъятии у них местными властями грузовика с луком. Такие решения, конечно, объективно не могут быть исполнены. Не предусмотренную международным правом концепцию контроля пытаются применить и в делах по жалобам Украины и Грузии в ЕСПЧ, и в международных арбитражах. Такая практика не только противоречит международным нормам, но объективно не способна реально защитить права людей, обеспечить справедливость, мир и согласие на европейском континенте.

https://ria.ru/20200603/1572378251.html

https://ria.ru/20200130/1564057070.html

https://ria.ru/20200327/1569247797.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200603/1572388813.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, европейский суд по правам человека, михаил гальперин, интервью