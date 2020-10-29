В Россию возвратят для ремонта неисправный разгонный блок "Фрегат"
03:04 29.10.2020 (обновлено: 06:06 29.10.2020)
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат", в котором в мае обнаружили утечку токсичного топлива, в ближайшее время отправят с космодрома Куру во Французской Гвиане морским судном на завод-изготовитель в Россию для ремонта, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В сентябре о возможности возврата "Фрегата" на родину для ремонта рассказывал агентству представитель пресс-службы "Роскосмоса".
"Разгонный блок "Фрегат" будет отправлен из Французской Гвианы в Россию морским транспортом для продолжения исследований в условиях завода-изготовителя и принятия решения о его дальнейшем использовании", - сказал собеседник агентства.
Французская компания Arianespace, которая предоставляет пусковые услуги с использованием российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Куру, не ответила на просьбу РИА Новости прокомментировать данную ситуацию.
В мае "Роскосмос" сообщил, что французские специалисты обнаружили пары окислителя (токсичный азотный тетраоксид) в месте хранения разгонного блока "Фрегат" на космодроме Куру. Для устранения проблемы на космодром прибыли специалисты предприятия-изготовителя - НПО Лавочкина, которые удалили остатки окислителя из разгонного блока. Причиной утечки стала неисправность клапана, который демонтировали и доставили в Россию для исследования выявленного дефекта и установления точной причины неисправности.
Этот "Фрегат" предназначался для запуска на ракете "Союз-СТ" спутника ОАЭ Falcon Eye-2. Старт планировался в марте, но был отложен из-за неисправности разгонного блока, который пришлось заменить на запасной. В настоящее время запуск Falcon Eye-2 планируется в конце ноября.
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".