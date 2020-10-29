https://ria.ru/20201029/fregat-1582015912.html

В Россию возвратят для ремонта неисправный разгонный блок "Фрегат"

Разгонный блок "Фрегат", в котором в мае обнаружили утечку токсичного топлива, в ближайшее время отправят с космодрома Куру во Французской Гвиане морским судном РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T03:04

2020-10-29T03:04

2020-10-29T06:06

россия

космос - риа наука

союз

роскосмос

французская гвиана

москва

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<strong>МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.</strong> Разгонный блок "Фрегат", в котором в мае обнаружили утечку токсичного топлива, в ближайшее время отправят с космодрома Куру во <a href="http://ria.ru/location_French_Guiana/" target="_blank" data-auto="true">Французской Гвиане</a> морским судном на завод-изготовитель в Россию для ремонта, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.В сентябре о возможности возврата "Фрегата" на родину для ремонта рассказывал агентству представитель пресс-службы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>".Французская компания <a href="http://ria.ru/organization_Arianespace/" target="_blank" data-auto="true">Arianespace</a>, которая предоставляет пусковые услуги с использованием российской <a href="http://ria.ru/product_Sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ракеты-носителя "Союз-СТ"</a> с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Куру, не ответила на просьбу РИА Новости прокомментировать данную ситуацию.В мае "Роскосмос" сообщил, что французские специалисты обнаружили пары окислителя (токсичный азотный тетраоксид) в месте хранения разгонного блока "Фрегат" на космодроме Куру. Для устранения проблемы на космодром прибыли специалисты предприятия-изготовителя - НПО Лавочкина, которые удалили остатки окислителя из разгонного блока. Причиной утечки стала неисправность клапана, который демонтировали и доставили в Россию для исследования выявленного дефекта и установления точной причины неисправности.Этот "Фрегат" предназначался для запуска на ракете "Союз-СТ" спутника <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> Falcon Eye-2. Старт планировался в марте, но был отложен из-за неисправности разгонного блока, который пришлось заменить на запасной. В настоящее время запуск Falcon Eye-2 планируется в конце ноября.С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".

https://ria.ru/20201024/roskosmos-1581327995.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, союз, роскосмос, французская гвиана, москва