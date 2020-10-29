https://ria.ru/20201029/frantsiya-1582100092.html

Во Франции ввели план по противодействию терроризму Vigipirate

Во Франции ввели план по противодействию терроризму Vigipirate

План по противодействию терроризму Vigipirate на максимально высоком уровне введен во всей Франции после нападения в церкви Ниццы, заявил премьер-министр страны РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:59

2020-10-29T14:59

2020-10-29T17:33

вооруженные нападения во франции

франция

ницца

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ПАРИЖ, 29 окт – РИА Новости. План по противодействию терроризму Vigipirate на максимально высоком уровне введен во всей Франции после нападения в церкви Ниццы, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.После убийства учителя истории Самюэля Пати, которое произошло 16 октября, власти не сообщали о введении плана Vigipirate."Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным. Я уже принял решение о введении плана Vigipirate на уровне "тревога теракта" на всей территории страны", - заявил Кастекс, выступая в Нацсобрании Франции. Эта самый высокий уровень плана Vigipirate.Премьер также подчеркнул, что президент Эммануэль Макрон созовет Совет безопасности утром в пятницу.Глава правительства отметил оперативность работы сотрудников правоохранительных органов при задержании нападавшего.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил женщину.Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. При задержании он был ранен.Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркивал мэр города.Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В город направился президент Франции Эммануэль Макрон.За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, франция, ницца, в мире