https://ria.ru/20201029/frantsiya-1582098128.html

Франция всегда была страной антиклерикальных традиций, считает эксперт

Франция всегда была страной антиклерикальных традиций, считает эксперт

Нападения на людей во Франции обнажили глубокую социальную проблему и противоречие во французском обществе, но Франция всегда была страной, отстаивающей право... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:54

2020-10-29T14:54

2020-10-29T14:54

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

ницца

африка

федор лукьянов

париж

просвещение

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/154927/06/1549270684_0:201:2925:1846_1400x0_80_0_0_2beb22accac6f7a5fd2c17c2b8088abd.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Нападения на людей во Франции обнажили глубокую социальную проблему и противоречие во французском обществе, но Франция всегда была страной, отстаивающей право на любое самовыражение, включая возможность критиковать любые взгляды – даже религиозные, заявил РИА Новости директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов."Франция - это страна очень глубоких, давних и укорененных антиклерикальных традиций. И это заложено в основу их модели республики. Право на любое самовыражение, право критиковать или даже как-то смеяться над любыми взглядами, в том числе религиозными, - это часть их политической культуры. Это так сложилось – не сейчас, не при (президенте Франции Эммануэле) Макроне и даже не до него. Это уходит корнями в эпоху Просвещения", - сказал эксперт.По мнению политолога, политика французских властей в отношении свободы выражения никак не изменится. "В этих ситуациях можно только осуждать и пытаться искоренять, хотя это очень трудно: одно дело, когда террористические или законспирированные исламистские организации, другое дело – когда начинается такой индивидуальный террор со стороны конкретных фанатиков. Не очень понятно, как полиция, службы безопасности будут с этим иметь дело", - отметил аналитик.Лукьянов назвал происшедшее глубокой социальной проблемой. "Но модель отстаивания светского характера во Франции не изменится - это принципиальный вопрос не только для Макрона, но и вообще для всех французских политиков", - подчеркнул эксперт.Он считает, что Макрон сейчас выступит с призывом не допустить проявлений радикализма. "Это очень глубокая проблема, которая есть во Франции, и противоречие в обществе. Макрон, как любой политик в кризисной ситуации, должен призвать к единству против радикалов", - отметил Лукьянов.Вместе с тем он напомнил о речи Макрона, которую он произнес две недели назад. "Его выступление две недели назад относительно общих отношений с мусульманами и исламом было более опрометчивым, потому что он сделал ряд безапелляционных утверждений, в частности, что ислам как религия находится в кризисе. Это для политического деятеля такого уровня крайне рискованно, особенно учитывая количество мусульман во Франции и степень взаимосвязи Франции с мусульманскими странами севера Африки. Реакция сейчас совокупная, не только на карикатуры", - пояснил политолог.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненных. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил женщину. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен.За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где преподавал учитель. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.

https://ria.ru/20201027/provokatsiya-1581828559.html

https://ria.ru/20201022/ateisty-1581058123.html

ницца

африка

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, ницца, африка, федор лукьянов, париж, просвещение , в мире