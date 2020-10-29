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На форуме "Россия зовет" обсудят инвестстратегии на 2021 год
На форуме "Россия зовет" обсудят инвестстратегии на 2021 год
Поведение рынков в этом году, прогнозы на следующий, 2021 год, возможную динамику золота и нефти в новых реалиях, перспективы глобальной и российской экономики, РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T18:33
2020-10-29T18:33
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Поведение рынков в этом году, прогнозы на следующий, 2021 год, возможную динамику золота и нефти в новых реалиях, перспективы глобальной и российской экономики, актуальные инвестиционные идеи - эти и другие вопросы рассмотрят в пятницу на панельной сессии "Горизонты инвестирования в постпандемийный период", которая пройдет в рамках 12-ого инвестиционного Форума ВТБ Капитал "Россия зовет".По словам главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, который выступит модератором на сессии, 2020 год был одновременно сложным и уникальным."В том, что происходило на рынках, многие увидели новые возможности и постарались использовать их. Мы видели рекордные объемы притока средств на фондовый рынок от частных инвесторов и резкий рост темпов открытия брокерских счетов. Завтра мы поговорим о самых актуальных темах мира инвестиций и обсудим, во что инвестировать сейчас перспективней всего", - сказал Потапов. Он отметил, что важной отличительной чертой форума в этом году и сессии является то, что она доступна широкой аудитории. "У любого желающего есть возможность присоединиться к этому событию, участие в котором примут самые заслуженные и уважаемые умы инвестиционного мира", - сказал представитель ВТБ.По информации пресс-службы банка, в обсуждении примут участие заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин, основатель Mobius Capital Partners LLP Марк Мобиус, международный инвестор и писатель Джим Роджерс, директор по институциональным вопросам и главный экономист Generali CEE Holding B.V. Мирослав Сингер, глава отдела облигаций развивающихся стран Amundi Ерлан Сыздыков, глава отдела глобальной экономики и стратегии Allianz Global Investors Стефан Хофрихтер, управляющий директор по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки и глобальным политическим исследованиям TS Lombard Кристофер Гранвилль.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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353
60
втб, новости компаний - экономика

На форуме "Россия зовет" обсудят инвестстратегии на 2021 год

18:33 29.10.2020
 
© Григорий СысоевЕжегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Поведение рынков в этом году, прогнозы на следующий, 2021 год, возможную динамику золота и нефти в новых реалиях, перспективы глобальной и российской экономики, актуальные инвестиционные идеи - эти и другие вопросы рассмотрят в пятницу на панельной сессии "Горизонты инвестирования в постпандемийный период", которая пройдет в рамках 12-ого инвестиционного Форума ВТБ Капитал "Россия зовет".
По словам главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, который выступит модератором на сессии, 2020 год был одновременно сложным и уникальным.
Инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
16:32Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
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"В том, что происходило на рынках, многие увидели новые возможности и постарались использовать их. Мы видели рекордные объемы притока средств на фондовый рынок от частных инвесторов и резкий рост темпов открытия брокерских счетов. Завтра мы поговорим о самых актуальных темах мира инвестиций и обсудим, во что инвестировать сейчас перспективней всего", - сказал Потапов.
Он отметил, что важной отличительной чертой форума в этом году и сессии является то, что она доступна широкой аудитории. "У любого желающего есть возможность присоединиться к этому событию, участие в котором примут самые заслуженные и уважаемые умы инвестиционного мира", - сказал представитель ВТБ.
По информации пресс-службы банка, в обсуждении примут участие заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин, основатель Mobius Capital Partners LLP Марк Мобиус, международный инвестор и писатель Джим Роджерс, директор по институциональным вопросам и главный экономист Generali CEE Holding B.V. Мирослав Сингер, глава отдела облигаций развивающихся стран Amundi Ерлан Сыздыков, глава отдела глобальной экономики и стратегии Allianz Global Investors Стефан Хофрихтер, управляющий директор по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки и глобальным политическим исследованиям TS Lombard Кристофер Гранвилль.
 
ВТБНовости компаний - Экономика
 
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