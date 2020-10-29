https://ria.ru/20201029/forum-1580981225.html

XII Инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!" Прямая трансляция

XII Инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!" Прямая трансляция

XII Ежегодный Инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!" проходит в этом году 29-30 октября и впервые — в режиме онлайн. Его основная тема — "Глобальные... РИА Новости, 29.10.2020

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инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

россия

втб капитал

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XII Ежегодный Инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!" проходит в этом году 29-30 октября и впервые — в режиме онлайн. Его основная тема — "Глобальные вызовы, собственные решения". Участники и гости форума обсудят ситуацию в макроэкономике и на финансовых рынках, пандемию и технологии безопасного будущего, горизонты инвестирования в постпандемийный период. В обсуждении этих и других тем примут участие международные инвесторы, главы крупнейших российских и глобальных корпораций, руководители государственных органов. Форум увидят порядка миллиона представителей деловых и политических кругов из разных стран мира.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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