https://ria.ru/20201029/forum-1580981225.html
XII Инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!" Прямая трансляция
XII Инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!" Прямая трансляция
XII Ежегодный Инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!" проходит в этом году 29-30 октября и впервые — в режиме онлайн. Его основная тема — "Глобальные... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:00
2020-10-29T11:00
2020-10-29T13:05
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
россия
втб капитал
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XII Ежегодный Инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!" проходит в этом году 29-30 октября и впервые — в режиме онлайн. Его основная тема — "Глобальные вызовы, собственные решения". Участники и гости форума обсудят ситуацию в макроэкономике и на финансовых рынках, пандемию и технологии безопасного будущего, горизонты инвестирования в постпандемийный период. В обсуждении этих и других тем примут участие международные инвесторы, главы крупнейших российских и глобальных корпораций, руководители государственных органов. Форум увидят порядка миллиона представителей деловых и политических кругов из разных стран мира.
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: ВТБ Капитал проводит форум "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
LIVE: ВТБ Капитал проводит форум "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
2020-10-29T11:00
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PT297M53S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, россия, втб капитал
XII Инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!" Прямая трансляция
XII Ежегодный Инвестиционный форум ВТБ Капитал
"Россия зовет!" проходит в этом году 29-30 октября и впервые — в режиме онлайн. Его основная тема — "Глобальные вызовы, собственные решения". Участники и гости форума обсудят ситуацию в макроэкономике и на финансовых рынках, пандемию и технологии безопасного будущего, горизонты инвестирования в постпандемийный период. В обсуждении этих и других тем примут участие международные инвесторы, главы крупнейших российских и глобальных корпораций, руководители государственных органов. Форум увидят порядка миллиона представителей деловых и политических кругов из разных стран мира.
2020-10-29T11:00
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PT297M53S