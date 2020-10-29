https://ria.ru/20201029/flot-1582051927.html

Российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море

Российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море

Силы Черноморского флота России начали следить за группой военных кораблей НАТО, зашедших сегодня в Черное море, говорится в сообщении Национального центра... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:40

2020-10-29T11:40

2020-10-29T11:52

черное море

черноморский флот вмф россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

нато

безопасность

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Силы Черноморского флота России начали следить за группой военных кораблей НАТО, зашедших сегодня в Черное море, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.Отмечается, что в состав группы входят универсальное транспортное судно "Алиакмон" ВМС Греции, тральщик-искатель мин "Орион" ВМС Франции, морской тральщик "Алгеро" ВМС Италии и базовый тральщик "Дуэро" ВМС Испании.

черное море

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, черноморский флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, безопасность