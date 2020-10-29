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Российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море
Российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море
Силы Черноморского флота России начали следить за группой военных кораблей НАТО, зашедших сегодня в Черное море, говорится в сообщении Национального центра... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:40
2020-10-29T11:52
черное море
черноморский флот вмф россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
безопасность
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Силы Черноморского флота России начали следить за группой военных кораблей НАТО, зашедших сегодня в Черное море, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.Отмечается, что в состав группы входят универсальное транспортное судно "Алиакмон" ВМС Греции, тральщик-искатель мин "Орион" ВМС Франции, морской тральщик "Алгеро" ВМС Италии и базовый тральщик "Дуэро" ВМС Испании.
черное море
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черное море, черноморский флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, безопасность

Российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море

11:40 29.10.2020 (обновлено: 11:52 29.10.2020)
 
© REUTERS / Murad SezerУниверсальное транспортное судно "Алиакмон" ВМС Греции в проливе Босфор. 29 октября 2020
Универсальное транспортное судно Алиакмон ВМС Греции в проливе Босфор. 29 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© REUTERS / Murad Sezer
Универсальное транспортное судно "Алиакмон" ВМС Греции в проливе Босфор. 29 октября 2020
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Силы Черноморского флота России начали следить за группой военных кораблей НАТО, зашедших сегодня в Черное море, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
"Силы и средства Черноморского флота преступили к непрерывному слежению за действиями группы минно-тральных сил объединенных ВМС НАТО, зашедшей в акваторию Черного моря 29 октября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в состав группы входят универсальное транспортное судно "Алиакмон" ВМС Греции, тральщик-искатель мин "Орион" ВМС Франции, морской тральщик "Алгеро" ВМС Италии и базовый тральщик "Дуэро" ВМС Испании.
 
Черное мореЧерноморский флот ВМФ РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТОБезопасность
 
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