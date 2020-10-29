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Российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море
Российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море
Силы Черноморского флота России начали следить за группой военных кораблей НАТО, зашедших сегодня в Черное море, говорится в сообщении Национального центра... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:40
2020-10-29T11:40
2020-10-29T11:52
черное море
черноморский флот вмф россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
безопасность
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Силы Черноморского флота России начали следить за группой военных кораблей НАТО, зашедших сегодня в Черное море, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.Отмечается, что в состав группы входят универсальное транспортное судно "Алиакмон" ВМС Греции, тральщик-искатель мин "Орион" ВМС Франции, морской тральщик "Алгеро" ВМС Италии и базовый тральщик "Дуэро" ВМС Испании.
черное море
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, черноморский флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, безопасность