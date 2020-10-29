"Дамате" в декабре планирует запустить новую птицефабрику под Пензой
ПЕНЗА, 29 окт - РИА Новости. Группа компаний "Дамате", крупный российский агрохолдинг, планирует в декабре запустить новый комплекс по выращиванию индейки в Пачелмском районе Пензенской области с объемом инвестиций более 2,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.
Губернатор Иван Белозерцев в четверг посетил Пачелмский район, где в селе Шеино агрохолдинг уже завершил строительство восьми новых птичников, 24 корпусов откорма птицы, построены внутриплощадочные дороги, подведены газ, электричество, водоснабжение.
"В ходе осмотра завершенных объектов глава областной исполнительной власти уточнил планы агропромышленников по запуску птичников в работу. Была озвучена информация о том, что первую партию индейки на площадки должны завезти в первой половине декабря, сразу после проведения дезинфекции корпусов и необходимых подготовительных работ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что строительство комплекса ведется с января этого года, объем инвестиций превышает 2,2 миллиарда рублей. Новый комплекс рассчитан на 264 тысячи голов птицы, в год этот комплекс будет производить свыше трех тысяч тонн мяса в живом весе. На новом объекте будут созданы более 50 рабочих мест.
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"Проект необходимый, о его реализации мы вели переговоры с руководством группы компаний "Дамате". Правильно было принято решение о размещении производственных площадок именно здесь, поскольку в Пачелмском районе есть трудовые ресурсы, есть люди, которые хотят работать", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба.
Ранее в правительстве региона сообщили, что "Дамате" планировала полностью ввести объект в эксплуатацию в первом квартале 2021 года.
Группа "Дамате" развивает три направления: выращивание и переработка индейки, переработка молока, выпуск молочной продукции. "Дамате" - крупнейший в России производитель мяса индейки. Кроме того, в состав группы входит "Молочный комбинат "Пензенский" ("Молком") - крупнейший переработчик молока в Пензенской области.
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