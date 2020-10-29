https://ria.ru/20201029/fabrika-1582082047.html

"Дамате" в декабре планирует запустить новую птицефабрику под Пензой

"Дамате" в декабре планирует запустить новую птицефабрику под Пензой

Группа компаний "Дамате", крупный российский агрохолдинг, планирует в декабре запустить новый комплекс по выращиванию индейки в Пачелмском районе Пензенской... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T13:54

2020-10-29T13:54

2020-10-29T13:54

пензенская область

иван белозерцев

пачелмский район

экономика

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ПЕНЗА, 29 окт - РИА Новости. Группа компаний "Дамате", крупный российский агрохолдинг, планирует в декабре запустить новый комплекс по выращиванию индейки в Пачелмском районе Пензенской области с объемом инвестиций более 2,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.Губернатор Иван Белозерцев в четверг посетил Пачелмский район, где в селе Шеино агрохолдинг уже завершил строительство восьми новых птичников, 24 корпусов откорма птицы, построены внутриплощадочные дороги, подведены газ, электричество, водоснабжение.Уточняется, что строительство комплекса ведется с января этого года, объем инвестиций превышает 2,2 миллиарда рублей. Новый комплекс рассчитан на 264 тысячи голов птицы, в год этот комплекс будет производить свыше трех тысяч тонн мяса в живом весе. На новом объекте будут созданы более 50 рабочих мест.Ранее в правительстве региона сообщили, что "Дамате" планировала полностью ввести объект в эксплуатацию в первом квартале 2021 года.Группа "Дамате" развивает три направления: выращивание и переработка индейки, переработка молока, выпуск молочной продукции. "Дамате" - крупнейший в России производитель мяса индейки. Кроме того, в состав группы входит "Молочный комбинат "Пензенский" ("Молком") - крупнейший переработчик молока в Пензенской области.

https://ria.ru/20200925/pamyatnik-1577784836.html

https://ria.ru/20201019/ubiystvo-1580462903.html

пачелмский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван белозерцев, пачелмский район, экономика