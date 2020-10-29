Эксперт допустил размещение евробондов российских эмитентов до конца года
© Фото : предоставлено пресс-службой ВТБРуководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев
© Фото : предоставлено пресс-службой ВТБ
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Размещения еврооблигаций российских эмитентов еще возможны до конца текущего года, считает руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.
"Размещение евробондов в этом году стоит ждать. Это будут эмитенты разного характера. Мы думаем, что в этом году ноябрь еще будет открытым, возможно, первая неделя декабря тоже", - сообщил он на брифинге в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
В этом году было меньшее количество размещений еврооблигаций по сравнению с предыдущими годами, так как многие ожидали улучшения ситуации, а после этого приблизились выборы в Соединенных Штатах, которые бесспорно вносят определенную волатильность в настроения на рынках, отметил Соловьев. "Поэтому, все другие размещения будут после выборов в США. Конечно, их результаты повлияют на это, будем надеяться, что все будет хорошо", - сказал он.
По его словам, международные рынки были для российских эмитентов как американские горки - то открывались, то закрывались. С локальным рынком было немного проще - в середине марта из-за COVID-19 рынок закрылся примерно на месяц, но с середины апреля эта машина работает постоянно, поэтому локальный рынок показал свой иммунитет ко всем ситуациям в отличии от международного рынка, и он продолжает работать.
"Из-за коронавируса сделки в основном не отменялись полностью, а переносились на более поздний срок. Сейчас они уже состоялись. Есть еще некоторые сделки, которые ожидают периода "после" короновируса и президентских выборов, чтобы выйти на рынок", - добавил Соловьев.
Министр финансов Антон Силуанов ранее на форуме "Россия зовет!" заявил, что Минфин РФ рассматривает возможность размещения еврооблигаций в 2021 году, не исключает выхода на внешние рынки займов и в текущем году.