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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал РОССИЯ ЗОВЁТ!
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
https://ria.ru/20201029/evrobondy-1582176207.html
Эксперт допустил размещение евробондов российских эмитентов до конца года
Эксперт допустил размещение евробондов российских эмитентов до конца года
Размещения еврооблигаций российских эмитентов еще возможны до конца текущего года, считает руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала"... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T20:14
2020-10-29T20:14
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
андрей соловьев
антон силуанов
втб капитал
сша
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Размещения еврооблигаций российских эмитентов еще возможны до конца текущего года, считает руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.В этом году было меньшее количество размещений еврооблигаций по сравнению с предыдущими годами, так как многие ожидали улучшения ситуации, а после этого приблизились выборы в Соединенных Штатах, которые бесспорно вносят определенную волатильность в настроения на рынках, отметил Соловьев. "Поэтому, все другие размещения будут после выборов в США. Конечно, их результаты повлияют на это, будем надеяться, что все будет хорошо", - сказал он.По его словам, международные рынки были для российских эмитентов как американские горки - то открывались, то закрывались. С локальным рынком было немного проще - в середине марта из-за COVID-19 рынок закрылся примерно на месяц, но с середины апреля эта машина работает постоянно, поэтому локальный рынок показал свой иммунитет ко всем ситуациям в отличии от международного рынка, и он продолжает работать."Из-за коронавируса сделки в основном не отменялись полностью, а переносились на более поздний срок. Сейчас они уже состоялись. Есть еще некоторые сделки, которые ожидают периода "после" короновируса и президентских выборов, чтобы выйти на рынок", - добавил Соловьев.Министр финансов Антон Силуанов ранее на форуме "Россия зовет!" заявил, что Минфин РФ рассматривает возможность размещения еврооблигаций в 2021 году, не исключает выхода на внешние рынки займов и в текущем году.
https://ria.ru/20201029/obligatsii-1582131589.html
https://ria.ru/20201029/obligatsii-1582108858.html
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андрей соловьев, антон силуанов, втб капитал, сша, экономика

Эксперт допустил размещение евробондов российских эмитентов до конца года

20:14 29.10.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой ВТБРуководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев
Руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой ВТБ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Размещения еврооблигаций российских эмитентов еще возможны до конца текущего года, считает руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.
"Размещение евробондов в этом году стоит ждать. Это будут эмитенты разного характера. Мы думаем, что в этом году ноябрь еще будет открытым, возможно, первая неделя декабря тоже", - сообщил он на брифинге в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
В офисе группы Московская Биржа ММВБ-РТС - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
16:45Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
В России ожидается несколько новых выпусков зеленых облигаций
В этом году было меньшее количество размещений еврооблигаций по сравнению с предыдущими годами, так как многие ожидали улучшения ситуации, а после этого приблизились выборы в Соединенных Штатах, которые бесспорно вносят определенную волатильность в настроения на рынках, отметил Соловьев. "Поэтому, все другие размещения будут после выборов в США. Конечно, их результаты повлияют на это, будем надеяться, что все будет хорошо", - сказал он.
По его словам, международные рынки были для российских эмитентов как американские горки - то открывались, то закрывались. С локальным рынком было немного проще - в середине марта из-за COVID-19 рынок закрылся примерно на месяц, но с середины апреля эта машина работает постоянно, поэтому локальный рынок показал свой иммунитет ко всем ситуациям в отличии от международного рынка, и он продолжает работать.
"Из-за коронавируса сделки в основном не отменялись полностью, а переносились на более поздний срок. Сейчас они уже состоялись. Есть еще некоторые сделки, которые ожидают периода "после" короновируса и президентских выборов, чтобы выйти на рынок", - добавил Соловьев.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
15:32Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
В России проработают субсидирование купонного дохода "зеленых облигаций"
Министр финансов Антон Силуанов ранее на форуме "Россия зовет!" заявил, что Минфин РФ рассматривает возможность размещения еврооблигаций в 2021 году, не исключает выхода на внешние рынки займов и в текущем году.
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"Андрей СоловьевАнтон СилуановВТБ КапиталСШАЭкономика
 
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