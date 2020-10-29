https://ria.ru/20201029/evrobondy-1582176207.html

Эксперт допустил размещение евробондов российских эмитентов до конца года

Эксперт допустил размещение евробондов российских эмитентов до конца года

Размещения еврооблигаций российских эмитентов еще возможны до конца текущего года, считает руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала"... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T20:14

2020-10-29T20:14

2020-10-29T20:14

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

андрей соловьев

антон силуанов

втб капитал

сша

экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Размещения еврооблигаций российских эмитентов еще возможны до конца текущего года, считает руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.В этом году было меньшее количество размещений еврооблигаций по сравнению с предыдущими годами, так как многие ожидали улучшения ситуации, а после этого приблизились выборы в Соединенных Штатах, которые бесспорно вносят определенную волатильность в настроения на рынках, отметил Соловьев. "Поэтому, все другие размещения будут после выборов в США. Конечно, их результаты повлияют на это, будем надеяться, что все будет хорошо", - сказал он.По его словам, международные рынки были для российских эмитентов как американские горки - то открывались, то закрывались. С локальным рынком было немного проще - в середине марта из-за COVID-19 рынок закрылся примерно на месяц, но с середины апреля эта машина работает постоянно, поэтому локальный рынок показал свой иммунитет ко всем ситуациям в отличии от международного рынка, и он продолжает работать."Из-за коронавируса сделки в основном не отменялись полностью, а переносились на более поздний срок. Сейчас они уже состоялись. Есть еще некоторые сделки, которые ожидают периода "после" короновируса и президентских выборов, чтобы выйти на рынок", - добавил Соловьев.Министр финансов Антон Силуанов ранее на форуме "Россия зовет!" заявил, что Минфин РФ рассматривает возможность размещения еврооблигаций в 2021 году, не исключает выхода на внешние рынки займов и в текущем году.

https://ria.ru/20201029/obligatsii-1582131589.html

https://ria.ru/20201029/obligatsii-1582108858.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей соловьев, антон силуанов, втб капитал, сша, экономика