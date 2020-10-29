https://ria.ru/20201029/espch-1582016075.html

Минюст ответил на заявления об игнорировании Россией решений ЕСПЧ

Обвинения в адрес Москвы в систематическом невыполнении решений Страсбургского суда по правам человека не соответствуют действительности, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T03:08

2020-10-29T03:08

2020-10-29T06:49

россия

михаил гальперин

министерство юстиции рф (минюст россии)

европейский суд по правам человека

москва

политика

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<strong>МОСКВА, 29 окт – РИА Новости.</strong> Обвинения в адрес <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в систематическом невыполнении решений Страсбургского суда по правам человека не соответствуют действительности, заявил РИА Новости уполномоченный России при ЕСПЧ – замминистра юстиции <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Galperin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Гальперин</a>.В сентябре сообщалось, что правительство выделило министерству юстиции 550 миллионов рублей для выплат по решениям <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sud_po_pravam_cheloveka/" target="_blank" data-auto="true">Европейского суда по правам человека</a>.Ранее в Минюсте сообщили агентству, что по постановлениям и решениям ЕСПЧ на тот момент ожидали выплаты 280 заявителей на сумму около 270 миллионов рублей.

https://ria.ru/20200710/1574195367.html

Covid короновирусович И зря, гляньте на сша и сделайте так же - послать их в сад! 127

Nikolaj Agafonov Ну и зря выплачиваем! Что еще за ЕСПЧ? Что еще за учереждение которое вмешивается в дела России? Пусть с начала у себя разберуться. А потом мот и поговорим с ними, если конечно у нас будет такое желание. 106

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил гальперин, министерство юстиции рф (минюст россии), европейский суд по правам человека, москва, политика