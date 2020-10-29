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Минюст ответил на заявления об игнорировании Россией решений ЕСПЧ
Обвинения в адрес Москвы в систематическом невыполнении решений Страсбургского суда по правам человека не соответствуют действительности, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T03:08
2020-10-29T06:49
россия
михаил гальперин
министерство юстиции рф (минюст россии)
европейский суд по правам человека
москва
политика
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<strong>МОСКВА, 29 окт – РИА Новости.</strong> Обвинения в адрес <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в систематическом невыполнении решений Страсбургского суда по правам человека не соответствуют действительности, заявил РИА Новости уполномоченный России при ЕСПЧ – замминистра юстиции <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Galperin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Гальперин</a>.В сентябре сообщалось, что правительство выделило министерству юстиции 550 миллионов рублей для выплат по решениям <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sud_po_pravam_cheloveka/" target="_blank" data-auto="true">Европейского суда по правам человека</a>.Ранее в Минюсте сообщили агентству, что по постановлениям и решениям ЕСПЧ на тот момент ожидали выплаты 280 заявителей на сумму около 270 миллионов рублей.
https://ria.ru/20200710/1574195367.html
И зря, гляньте на сша и сделайте так же - послать их в сад!
127
Ну и зря выплачиваем! Что еще за ЕСПЧ? Что еще за учереждение которое вмешивается в дела России? Пусть с начала у себя разберуться. А потом мот и поговорим с ними, если конечно у нас будет такое желание.
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россия
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россия, михаил гальперин, министерство юстиции рф (минюст россии), европейский суд по правам человека, москва, политика

Минюст ответил на заявления об игнорировании Россией решений ЕСПЧ

03:08 29.10.2020 (обновлено: 06:49 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Обвинения в адрес Москвы в систематическом невыполнении решений Страсбургского суда по правам человека не соответствуют действительности, заявил РИА Новости уполномоченный России при ЕСПЧ – замминистра юстиции Михаил Гальперин.
"Россия в лице Минюста выплачивает заявителям ежегодно более миллиарда рублей компенсаций по постановлениям этого международного суда. Если кто-то говорит, что наша страна систематически не выполняет решения ЕСПЧ – это неправда", — подчеркнул Гальперин.
В сентябре сообщалось, что правительство выделило министерству юстиции 550 миллионов рублей для выплат по решениям Европейского суда по правам человека.
Ранее в Минюсте сообщили агентству, что по постановлениям и решениям ЕСПЧ на тот момент ожидали выплаты 280 заявителей на сумму около 270 миллионов рублей.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.07.2020
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РоссияМихаил ГальперинМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Европейский суд по правам человекаМоскваПолитика
 
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