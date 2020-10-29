https://ria.ru/20201029/espch-1582016075.html
Минюст ответил на заявления об игнорировании Россией решений ЕСПЧ
Обвинения в адрес Москвы в систематическом невыполнении решений Страсбургского суда по правам человека не соответствуют действительности, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T03:08
2020-10-29T03:08
2020-10-29T06:49
россия
михаил гальперин
министерство юстиции рф (минюст россии)
европейский суд по правам человека
москва
политика
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<strong>МОСКВА, 29 окт – РИА Новости.</strong> Обвинения в адрес <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в систематическом невыполнении решений Страсбургского суда по правам человека не соответствуют действительности, заявил РИА Новости уполномоченный России при ЕСПЧ – замминистра юстиции <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Galperin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Гальперин</a>.В сентябре сообщалось, что правительство выделило министерству юстиции 550 миллионов рублей для выплат по решениям <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sud_po_pravam_cheloveka/" target="_blank" data-auto="true">Европейского суда по правам человека</a>.Ранее в Минюсте сообщили агентству, что по постановлениям и решениям ЕСПЧ на тот момент ожидали выплаты 280 заявителей на сумму около 270 миллионов рублей.
https://ria.ru/20200710/1574195367.html
Covid короновирусович
И зря, гляньте на сша и сделайте так же - послать их в сад!
127
Nikolaj Agafonov
Ну и зря выплачиваем! Что еще за ЕСПЧ? Что еще за учереждение которое вмешивается в дела России? Пусть с начала у себя разберуться. А потом мот и поговорим с ними, если конечно у нас будет такое желание.
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россия
москва
РИА Новости
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РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил гальперин, министерство юстиции рф (минюст россии), европейский суд по правам человека, москва, политика