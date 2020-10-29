https://ria.ru/20201029/ekoturizm-1582099428.html

Эксперт рассказала о перспективах развития экотуризма в России

Эксперт рассказала о перспективах развития экотуризма в России

Стремление туристов к путешествиям в безопасные от COVID-19 места и совместная работа Агентства стратегических инициатив и Ростуризма по экологическим кластерам РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T18:42

2020-10-29T18:42

2020-10-29T18:42

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новости - туризм

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Стремление туристов к путешествиям в безопасные от COVID-19 места и совместная работа Агентства стратегических инициатив и Ростуризма по экологическим кластерам позволяют рассчитывать, что в 2021 году в России появятся новые экологические направления, сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.При этом Ломидзе пояснила, что за время пандемии особых изменений в экологическом туризме в виде появления дополнительной инфраструктуры, роста спроса на новые экологические направления не произошло.По ее мнению, в следующем году, с учетом тех шагов, которые уже были предприняты Агентством стратегических инициатив совместно с Ростуризмом по экологическим кластерам, откроются и привлекут внимание путешественников новые экологические направления.

https://ria.ru/20201028/ekoturizm-1581878601.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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