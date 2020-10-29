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https://ria.ru/20201029/ekoturizm-1582099428.html
Эксперт рассказала о перспективах развития экотуризма в России
Эксперт рассказала о перспективах развития экотуризма в России
Стремление туристов к путешествиям в безопасные от COVID-19 места и совместная работа Агентства стратегических инициатив и Ростуризма по экологическим кластерам РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T18:42
2020-10-29T18:42
маршруты
маршруты - туризм
отдых
туризм
туризм
туристы
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Стремление туристов к путешествиям в безопасные от COVID-19 места и совместная работа Агентства стратегических инициатив и Ростуризма по экологическим кластерам позволяют рассчитывать, что в 2021 году в России появятся новые экологические направления, сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.При этом Ломидзе пояснила, что за время пандемии особых изменений в экологическом туризме в виде появления дополнительной инфраструктуры, роста спроса на новые экологические направления не произошло.По ее мнению, в следующем году, с учетом тех шагов, которые уже были предприняты Агентством стратегических инициатив совместно с Ростуризмом по экологическим кластерам, откроются и привлекут внимание путешественников новые экологические направления.
https://ria.ru/20201028/ekoturizm-1581878601.html
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маршруты, маршруты - туризм, отдых, туризм, туристы, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)

Эксперт рассказала о перспективах развития экотуризма в России

18:42 29.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкТуристская стоянка на берегу реки Пистайоки в Калевальском районе Карелии
Туристская стоянка на берегу реки Пистайоки в Калевальском районе Карелии - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Стремление туристов к путешествиям в безопасные от COVID-19 места и совместная работа Агентства стратегических инициатив и Ростуризма по экологическим кластерам позволяют рассчитывать, что в 2021 году в России появятся новые экологические направления, сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Экологический туризм приобрел большую значимость в 2020 году, потому что все решили, что раз сейчас в мире пандемия COVID-19, то соблюдать социальную дистанцию в лесу проще, и вирус там не так опасен", — сказала она, выступая перед журналистами в рамках финала конкурса "Мастера гостеприимства".

При этом Ломидзе пояснила, что за время пандемии особых изменений в экологическом туризме в виде появления дополнительной инфраструктуры, роста спроса на новые экологические направления не произошло.
"С другой стороны, туристы много путешествовали по экологическим регионам, которые расположены рядом с городами-миллионниками. Интерес к коротким природным маршрутам вырос настолько, что мы отметили "пробки" на тропах Карелии", — отметила она.
По ее мнению, в следующем году, с учетом тех шагов, которые уже были предприняты Агентством стратегических инициатив совместно с Ростуризмом по экологическим кластерам, откроются и привлекут внимание путешественников новые экологические направления.
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ТуризммаршрутыМаршруты - ТуризмОтдыхТуризмтуристыМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
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