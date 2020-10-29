https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582096506.html

Путин объяснил разницу в темпах спада экономики в России и других странах

Путин объяснил разницу в темпах спада экономики в России и других странах

Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему экономика России прошла спад не так сильно, как другие страны: это связано с достаточно устойчивой ситуацией в... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:47

2020-10-29T14:47

2020-10-29T14:47

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему экономика России прошла спад не так сильно, как другие страны: это связано с достаточно устойчивой ситуацией в сфере макроэкономической политики последних лет."Ну вот за второй квартал текущего года у нас минус 8 процентов было, в США, по-моему, 9, в Еврозоне там, по-моему, до 17 доходит, 14,7, а в некоторых странах до 17 и больше. Так что здесь нет ничего необычного. Это все, мы находимся в мировом тренде. Повторяю, даже несколько лучше выглядим, чем другие страны", - добавил Путин.Он добавил, что, по мнению иностранных аналитиков, это связано прежде всего со структурой российской экономики: в РФ меньше всего пострадали те отрасли, которые являются флагманами развития экономики."Я не думаю, что это так, потому что, скажем, спад на энергоносители - а мы знаем роль и значение энергокомпаний в нашей экономике, все-таки очень значительная - и тем не менее, в целом показатель неплохой. Связано это, прежде всего, с достаточно устойчивой ситуацией в сфере макроэкономической политики последних лет", - сказал Путин.Президент РФ добавил, что Центробанк несколько лет назад перешел к плавающему курсу рубля, что позволяет "смягчать все, что происходит на мировых рынках, в том числе, на рынках энергоносителей".

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/ekonomikka-1581708696.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

еврозона, владимир путин, сша, экономика