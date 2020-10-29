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https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582096506.html
Путин объяснил разницу в темпах спада экономики в России и других странах
Путин объяснил разницу в темпах спада экономики в России и других странах
Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему экономика России прошла спад не так сильно, как другие страны: это связано с достаточно устойчивой ситуацией в... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:47
2020-10-29T14:47
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
еврозона
владимир путин
сша
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему экономика России прошла спад не так сильно, как другие страны: это связано с достаточно устойчивой ситуацией в сфере макроэкономической политики последних лет."Ну вот за второй квартал текущего года у нас минус 8 процентов было, в США, по-моему, 9, в Еврозоне там, по-моему, до 17 доходит, 14,7, а в некоторых странах до 17 и больше. Так что здесь нет ничего необычного. Это все, мы находимся в мировом тренде. Повторяю, даже несколько лучше выглядим, чем другие страны", - добавил Путин.Он добавил, что, по мнению иностранных аналитиков, это связано прежде всего со структурой российской экономики: в РФ меньше всего пострадали те отрасли, которые являются флагманами развития экономики."Я не думаю, что это так, потому что, скажем, спад на энергоносители - а мы знаем роль и значение энергокомпаний в нашей экономике, все-таки очень значительная - и тем не менее, в целом показатель неплохой. Связано это, прежде всего, с достаточно устойчивой ситуацией в сфере макроэкономической политики последних лет", - сказал Путин.Президент РФ добавил, что Центробанк несколько лет назад перешел к плавающему курсу рубля, что позволяет "смягчать все, что происходит на мировых рынках, в том числе, на рынках энергоносителей".
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еврозона, владимир путин, сша, экономика

Путин объяснил разницу в темпах спада экономики в России и других странах

14:47 29.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему экономика России прошла спад не так сильно, как другие страны: это связано с достаточно устойчивой ситуацией в сфере макроэкономической политики последних лет.
"Спад экономики наблюдается не только в России, во всем мире, во всей мировой экономике. И в российской экономике он, как известно, ниже, этот спад, чем в экономиках других стран, в том числе, так называемых, развитых экономиках", - сказал он на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия Зовет".
"Ну вот за второй квартал текущего года у нас минус 8 процентов было, в США, по-моему, 9, в Еврозоне там, по-моему, до 17 доходит, 14,7, а в некоторых странах до 17 и больше. Так что здесь нет ничего необычного. Это все, мы находимся в мировом тренде. Повторяю, даже несколько лучше выглядим, чем другие страны", - добавил Путин.
Он добавил, что, по мнению иностранных аналитиков, это связано прежде всего со структурой российской экономики: в РФ меньше всего пострадали те отрасли, которые являются флагманами развития экономики.
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"Я не думаю, что это так, потому что, скажем, спад на энергоносители - а мы знаем роль и значение энергокомпаний в нашей экономике, все-таки очень значительная - и тем не менее, в целом показатель неплохой. Связано это, прежде всего, с достаточно устойчивой ситуацией в сфере макроэкономической политики последних лет", - сказал Путин.
Президент РФ добавил, что Центробанк несколько лет назад перешел к плавающему курсу рубля, что позволяет "смягчать все, что происходит на мировых рынках, в том числе, на рынках энергоносителей".
"Мы таким образом в значительной степени - не полностью пока, но в значительной степени отстегнули нашу экономику, ее важнейшие показатели от колебаний цен на мировых рынках, потому что ввели еще и бюджетное правило и строго его соблюдаем. Мы сохранили наши, и даже приумножили, наши резервы в результате как раз вот этого решения по бюджетному правилу", - добавил он.
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"ЕврозонаВладимир ПутинСШАЭкономика
 
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