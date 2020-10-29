https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582089134.html

Путин оценил темпы спада российской экономики

Путин оценил темпы спада российской экономики

Спад экономики в России будет около 4% - это меньше, чем в других странах, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Россия зовет". РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:23

2020-10-29T14:23

2020-10-29T14:44

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Спад экономики в России будет около 4% - это меньше, чем в других странах, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Россия зовет"."Спад экономики у нас будет, конечно, но он будет значительно меньше, чем в других странах. Это будет где-то в пределах примерно 4% в этом году, в следующем году мы планируем минус 4,2%, ...а через год уже будет явный рост", - сказал он.

https://ria.ru/20201028/spad-1581936081.html

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, экономика