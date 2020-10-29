Решетников оценил влияние COVID-19 на экономику России
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Экономика России немного замерла под давлением ситуации с коронавирусом, если в сентябре восстановление шло активно, то в октябре оно вышло на плато, считает министр экономического развития Максим Решетников.
"Настроения сейчас, когда мы видим текущие цифры по заболеваемости, ясно, что оно тревожное у бизнеса, но в то же время, когда мы смотрим на цифры, мы видим по сентябрьским, по октябрьским чуть меньше, что восстановление идет. В сентябре оно шло активно, в октябре мы видим некоторое такое плато мы вышли", - сказал Решетников, выступая на макроэкономической сессии форума "Россия зовет!".
"Обороты по контрольно-кассовой технике восстановились, перевозки по железной дороге - восстановились. Это не значит, что мы полностью преодолели (проблемы - ред.). Еще раз подчеркну, сейчас экономика немного замерла под давлением этого настроения, этих новостей, но в целом восстановление идет", - добавил он.
Решетников отметил, что текущая ситуация - это отклонение от траектории роста и постепенно экономика на нее вернется.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.