https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582064959.html

Решетников оценил влияние COVID-19 на экономику России

Решетников оценил влияние COVID-19 на экономику России

Экономика России немного замерла под давлением ситуации с коронавирусом, если в сентябре восстановление шло активно, то в октябре оно вышло на плато, считает... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T12:38

2020-10-29T12:38

2020-10-29T12:38

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

максим решетников

здоровье - общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570728066_0:195:2950:1854_1400x0_80_0_0_472704d4de5ea3b8cbb72b45c0f9c940.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Экономика России немного замерла под давлением ситуации с коронавирусом, если в сентябре восстановление шло активно, то в октябре оно вышло на плато, считает министр экономического развития Максим Решетников."Обороты по контрольно-кассовой технике восстановились, перевозки по железной дороге - восстановились. Это не значит, что мы полностью преодолели (проблемы - ред.). Еще раз подчеркну, сейчас экономика немного замерла под давлением этого настроения, этих новостей, но в целом восстановление идет", - добавил он.Решетников отметил, что текущая ситуация - это отклонение от траектории роста и постепенно экономика на нее вернется.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201028/spad-1581936081.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, максим решетников, здоровье - общество, экономика