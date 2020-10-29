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https://ria.ru/20201029/ekologiya-1582019031.html
Россияне назвали города с лучшей экологией
Жители российских городов признали мегаполисами с лучшей экологией Тюмень и Казань, самыми загрязненными городами - Тольятти и Рязань, показало исследование... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T06:15
2020-10-29T06:15
superjob
москва
омск
тольятти
иркутск
тюмень
рязань
махачкала
красноярск
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<strong>МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.</strong> Жители российских городов признали мегаполисами с лучшей экологией <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank">Тюмень</a> и <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank">Казань</a>, самыми загрязненными городами - <a href="http://ria.ru/location_Toljatti/" target="_blank">Тольятти</a> и <a href="http://ria.ru/location_Rjazan/" target="_blank">Рязань</a>, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы <a href="https://ria.ru/organization_Superjob" target="_blank">Superjob</a>, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В исследовании приняли участие по 1,5 тысячи представителей экономически активного населения из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, по тысяче из городов-миллионников и по 700 респондентов из городов-полумиллионников. Аналитики выясняли, как жители мегаполисов оценивают экологическую обстановку в своем городе в целом и по важнейшим составляющим: качеству воздуха, воды, продуктов питания и чистоте.Жители Тюмени оставили лучшие оценки деятельности по охране природы: 84% оценивают экологическую обстановку как "хорошую" и "нормальную". Тюмень также на первом месте по оценкам качества воздуха (в среднем 3,7 балла из 5) и работы по утилизации отходов (3,6 балла). Жители города оставили достаточно высокие оценки и качеству продуктов питания: 3,7 балла.Почти половина жителей Москвы и Санкт-Петербурга считают экологическую обстановку в своем городе нормальной (46 и 49% соответственно). Число тех, кто разделяет такую позицию, увеличивается с каждым годом: в 2011 году экологию своего города называли удовлетворительной лишь 19% москвичей и 30% петербуржцев, в 2014-м — уже 22% москвичей и 35% петербуржцев, отмечается в исследовании.При этом, растет и количество респондентов, называющих экологическую обстановку в своем городе хорошей: если в 2011 году так считали лишь 1% москвичей и 2% петербуржцев, то сегодня в хорошей экологии уверены 11% и 14% жителей столиц соответственно. Однако, каждый третий москвич (32%) и каждый четвертый петербуржец (25%) оценивает экологическую обстановку в своем городе как плохую.В целом, по сравнению с прошлым годом некоторым городам-миллионникам удалось улучшить общие оценки экологической ситуации. Так, в 2 раза больше удовлетворительных отзывов об экологии города оставили челябинцы, в Красноярске удовлетворенных экологией стало больше в 1,6 раза, в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> — в 1,5 раза.
https://ria.ru/20201004/turizm-1578100901.html
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москва
омск
тольятти
иркутск
тюмень
рязань
махачкала
красноярск
санкт-петербург
казань
набережные челны
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superjob, москва, омск, тольятти, иркутск, тюмень, рязань, махачкала, красноярск, санкт-петербург, казань, набережные челны, общество

Россияне назвали города с лучшей экологией

06:15 29.10.2020
 
© РИА Новости / Максим БогодвидВид Казани со стороны поселка Верхний Услон
Вид Казани со стороны поселка Верхний Услон - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Жители российских городов признали мегаполисами с лучшей экологией Тюмень и Казань, самыми загрязненными городами - Тольятти и Рязань, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы Superjob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
В исследовании приняли участие по 1,5 тысячи представителей экономически активного населения из Москвы и Санкт-Петербурга, по тысяче из городов-миллионников и по 700 респондентов из городов-полумиллионников. Аналитики выясняли, как жители мегаполисов оценивают экологическую обстановку в своем городе в целом и по важнейшим составляющим: качеству воздуха, воды, продуктов питания и чистоте.
"Тюмень и Казань — мегаполисы с лучшей экологией по мнению жителей, Тольятти и Рязань — самые загрязненные города. Самая свежая вода в Иркутске и Красноярске. Самый чистый воздух в Тюмени и Краснодаре, здесь же качественные продукты питания, лучше еда — только в Набережных Челнах и Махачкале. С утилизацией отходов лучше всего справляются в Тюмени и Набережных Челнах", - уточняется в исследовании.
Жители Тюмени оставили лучшие оценки деятельности по охране природы: 84% оценивают экологическую обстановку как "хорошую" и "нормальную". Тюмень также на первом месте по оценкам качества воздуха (в среднем 3,7 балла из 5) и работы по утилизации отходов (3,6 балла). Жители города оставили достаточно высокие оценки и качеству продуктов питания: 3,7 балла.
Почти половина жителей Москвы и Санкт-Петербурга считают экологическую обстановку в своем городе нормальной (46 и 49% соответственно). Число тех, кто разделяет такую позицию, увеличивается с каждым годом: в 2011 году экологию своего города называли удовлетворительной лишь 19% москвичей и 30% петербуржцев, в 2014-м — уже 22% москвичей и 35% петербуржцев, отмечается в исследовании.
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При этом, растет и количество респондентов, называющих экологическую обстановку в своем городе хорошей: если в 2011 году так считали лишь 1% москвичей и 2% петербуржцев, то сегодня в хорошей экологии уверены 11% и 14% жителей столиц соответственно. Однако, каждый третий москвич (32%) и каждый четвертый петербуржец (25%) оценивает экологическую обстановку в своем городе как плохую.
В целом, по сравнению с прошлым годом некоторым городам-миллионникам удалось улучшить общие оценки экологической ситуации. Так, в 2 раза больше удовлетворительных отзывов об экологии города оставили челябинцы, в Красноярске удовлетворенных экологией стало больше в 1,6 раза, в Омске — в 1,5 раза.
 
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SuperjobМоскваОмскТольяттиИркутскТюменьРязаньМахачкалаКрасноярскСанкт-ПетербургКазаньНабережные ЧелныОбщество
 
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