https://ria.ru/20201029/ekologiya-1582019031.html

Россияне назвали города с лучшей экологией

Жители российских городов признали мегаполисами с лучшей экологией Тюмень и Казань, самыми загрязненными городами - Тольятти и Рязань, показало исследование... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T06:15

2020-10-29T06:15

2020-10-29T06:15

superjob

москва

омск

тольятти

иркутск

тюмень

рязань

махачкала

красноярск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576780438_0:0:3065:1724_1400x0_80_0_0_04d97eaa270bce6a7e128c7fbc3b02ce.jpg

<strong>МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.</strong> Жители российских городов признали мегаполисами с лучшей экологией <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank">Тюмень</a> и <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank">Казань</a>, самыми загрязненными городами - <a href="http://ria.ru/location_Toljatti/" target="_blank">Тольятти</a> и <a href="http://ria.ru/location_Rjazan/" target="_blank">Рязань</a>, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы <a href="https://ria.ru/organization_Superjob" target="_blank">Superjob</a>, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В исследовании приняли участие по 1,5 тысячи представителей экономически активного населения из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, по тысяче из городов-миллионников и по 700 респондентов из городов-полумиллионников. Аналитики выясняли, как жители мегаполисов оценивают экологическую обстановку в своем городе в целом и по важнейшим составляющим: качеству воздуха, воды, продуктов питания и чистоте.Жители Тюмени оставили лучшие оценки деятельности по охране природы: 84% оценивают экологическую обстановку как "хорошую" и "нормальную". Тюмень также на первом месте по оценкам качества воздуха (в среднем 3,7 балла из 5) и работы по утилизации отходов (3,6 балла). Жители города оставили достаточно высокие оценки и качеству продуктов питания: 3,7 балла.Почти половина жителей Москвы и Санкт-Петербурга считают экологическую обстановку в своем городе нормальной (46 и 49% соответственно). Число тех, кто разделяет такую позицию, увеличивается с каждым годом: в 2011 году экологию своего города называли удовлетворительной лишь 19% москвичей и 30% петербуржцев, в 2014-м — уже 22% москвичей и 35% петербуржцев, отмечается в исследовании.При этом, растет и количество респондентов, называющих экологическую обстановку в своем городе хорошей: если в 2011 году так считали лишь 1% москвичей и 2% петербуржцев, то сегодня в хорошей экологии уверены 11% и 14% жителей столиц соответственно. Однако, каждый третий москвич (32%) и каждый четвертый петербуржец (25%) оценивает экологическую обстановку в своем городе как плохую.В целом, по сравнению с прошлым годом некоторым городам-миллионникам удалось улучшить общие оценки экологической ситуации. Так, в 2 раза больше удовлетворительных отзывов об экологии города оставили челябинцы, в Красноярске удовлетворенных экологией стало больше в 1,6 раза, в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> — в 1,5 раза.

https://ria.ru/20201004/turizm-1578100901.html

3

москва

омск

тольятти

иркутск

тюмень

рязань

махачкала

красноярск

санкт-петербург

казань

набережные челны

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

superjob, москва, омск, тольятти, иркутск, тюмень, рязань, махачкала, красноярск, санкт-петербург, казань, набережные челны, общество