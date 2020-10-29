Ефремов "передумал" ехать в чувашскую колонию
19:15 29.10.2020 (обновлено: 19:16 29.10.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Михаил Ефремов изменил свое желание отбывать срок в колонии в Чувашии. Об этом сообщил адвокат артиста Владимир Васильев в интервью "СтарХит".
Ранее артист заявлял, что хотел бы отбывать наказание в Чувашии, поскольку его предки родом из этого региона. Также он рассказал, что хотел бы создать своего рода объединение для творческих заключенных по всей стране.
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По словам юриста, исправительное учреждение находится в 670 километрах от Москвы, но этапирование заключенного туда займет около двух-трех недель.
"Ефремов этого попросту не выдержит с его состоянием здоровья и хроническими заболеваниями. Вагоны очень холодные, стоянки в разных пунктах долгие", — отметил Васильев.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. За рулем своего автомобиля артист пересек двойную сплошную в центре Москвы и выехал на встречную полосу, где врезался в фургон Лада. За ее рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее умер в больнице.
Ефремова приговорили к восьми годам колонии строгого режима, однако позже ему смягчили срок до семи с половиной лет.
Представлявшего интересы артиста в суде Эльмана Пашаева после разбирательства на год лишили статуса адвоката, а его оппонента Александра Добровинского — на два года.