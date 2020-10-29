https://ria.ru/20201029/efremov-1582168164.html

Ефремов "передумал" ехать в чувашскую колонию

Ефремов "передумал" ехать в чувашскую колонию

Михаил Ефремов изменил свое желание отбывать срок в колонии в Чувашии. Об этом сообщил адвокат артиста Владимир Васильев в интервью "СтарХит". РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T19:15

2020-10-29T19:15

2020-10-29T19:16

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

россия

александр добровинский

михаил ефремов

чувашская республика (чувашия)

происшествия

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Михаил Ефремов изменил свое желание отбывать срок в колонии в Чувашии. Об этом сообщил адвокат артиста Владимир Васильев в интервью "СтарХит".Ранее артист заявлял, что хотел бы отбывать наказание в Чувашии, поскольку его предки родом из этого региона. Также он рассказал, что хотел бы создать своего рода объединение для творческих заключенных по всей стране.По словам юриста, исправительное учреждение находится в 670 километрах от Москвы, но этапирование заключенного туда займет около двух-трех недель."Ефремов этого попросту не выдержит с его состоянием здоровья и хроническими заболеваниями. Вагоны очень холодные, стоянки в разных пунктах долгие", — отметил Васильев.ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. За рулем своего автомобиля артист пересек двойную сплошную в центре Москвы и выехал на встречную полосу, где врезался в фургон Лада. За ее рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее умер в больнице.Ефремова приговорили к восьми годам колонии строгого режима, однако позже ему смягчили срок до семи с половиной лет.Представлявшего интересы артиста в суде Эльмана Пашаева после разбирательства на год лишили статуса адвоката, а его оппонента Александра Добровинского — на два года.

https://ria.ru/20201025/efremov-1581406607.html

https://ria.ru/20201029/pashaev-1582106833.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, чувашская республика (чувашия), происшествия