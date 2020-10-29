https://ria.ru/20201029/efremov-1582031904.html

Стало известно, чем занимается Ефремов в СИЗО

Стало известно, чем занимается Ефремов в СИЗО

Один из адвокатов актера Михаила Ефремова Владимир Васильев в беседе со "СтарХит" рассказал, что артист хотел бы создать и развивать театр во время отбывания... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T09:46

2020-10-29T09:46

2020-10-29T11:31

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Один из адвокатов актера Михаила Ефремова Владимир Васильев в беседе со "СтарХит" рассказал, что артист хотел бы создать и развивать театр во время отбывания наказания.Он также рассказал, что Ефремов сейчас пишет сценарий и "что-то делает, связанное со своей основной профессией".До кассации артист, как поясняется, останется в СИЗО — там он будет отбывать наказание в хозотряде. Издание отмечает, что среди развлечений в хозотряде — спортзал, футбол, настольный теннис и волейбол. Есть также видеозал, библиотека и бильярд. Заключенные могут обратиться к врачу или психологу. В хозотряде проживают в незапираемых помещениях. Заключенные могут работать электриками, сантехниками, плотниками. Подъем — в шесть утра, а отбой — в десять вечера.ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. За рулем своего автомобиля артист пересек двойную сплошную в центре Москвы и выехал на встречную полосу, где врезался в фургон Лада. За ее рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее умер в больнице.Ефремова приговорили к восьми годам колонии строгого режима, однако позже ему смягчили срок до семи с половиной лет.

https://ria.ru/20201027/efremov-1581711573.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия