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Житель Барнаула угнал маршрутный автобус и врезался на нем в грузовик
Житель Барнаула угнал маршрутный автобус и врезался на нем в грузовик
Барнаулец угнал припаркованный у придорожного кафе маршрутный автобус, но тут же врезался на нем в грузовик, сообщают в МВД по Алтайскому краю. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:24
2020-10-29T11:24
алтайский край
барнаул
происшествия
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БАРНАУЛ, 29 окт - РИА Новости. Барнаулец угнал припаркованный у придорожного кафе маршрутный автобус, но тут же врезался на нем в грузовик, сообщают в МВД по Алтайскому краю."В отдел полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу поступило сообщение от... водителя маршрутного автобуса. Потерпевший пояснил, что неизвестный неправомерно, без цели хищения, завладел его автомобилем, припаркованным возле одного из придорожных кафе. Оставив ключи в замке зажигания, мужчина отправился обедать, а вернувшись, обнаружил, что на его автобусе неизвестный совершил ДТП, врезавшись в рядом стоящий грузовик", - говорится в сообщении.Угон и аварию заметили местные жители: они не дали злоумышленнику убежать, задержали его и вызвали полицию.Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Сообщается, что задержанному угонщику 33 года. Что он собирался делать с маршрутным автобусом - неизвестно.
https://ria.ru/20200914/dtp-1577212249.html
алтайский край
барнаул
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алтайский край, барнаул, происшествия

Житель Барнаула угнал маршрутный автобус и врезался на нем в грузовик

11:24 29.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 29 окт - РИА Новости. Барнаулец угнал припаркованный у придорожного кафе маршрутный автобус, но тут же врезался на нем в грузовик, сообщают в МВД по Алтайскому краю.
"В отдел полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу поступило сообщение от... водителя маршрутного автобуса. Потерпевший пояснил, что неизвестный неправомерно, без цели хищения, завладел его автомобилем, припаркованным возле одного из придорожных кафе. Оставив ключи в замке зажигания, мужчина отправился обедать, а вернувшись, обнаружил, что на его автобусе неизвестный совершил ДТП, врезавшись в рядом стоящий грузовик", - говорится в сообщении.
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Угон и аварию заметили местные жители: они не дали злоумышленнику убежать, задержали его и вызвали полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Сообщается, что задержанному угонщику 33 года. Что он собирался делать с маршрутным автобусом - неизвестно.
 
Алтайский крайБарнаулПроисшествия
 
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