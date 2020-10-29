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Власти выполнили более 10 тысяч заявок москвичей по доставке дров на дачи
Власти выполнили более 10 тысяч заявок москвичей по доставке дров на дачи
Городские службы выполнили более 10 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которые остаются на самоизоляции, сообщил журналистам в РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T12:39
2020-10-29T12:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Городские службы выполнили более 10 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которые остаются на самоизоляции, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.Он отметил, что в рамках исполнения поручения мэра проводится работа по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями, которые уехали на дачи для соблюдения режима самоизоляции."За месяц выполнено более 10 тысяч таких заявок, работа продолжается. Ежедневно городские службы выполняют примерно 350-400 заявок, для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы", - рассказал Бирюков.Заммэра напомнил, что дрова доставляются по льготным ценам. Для оформления заявки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество

Власти выполнили более 10 тысяч заявок москвичей по доставке дров на дачи

12:39 29.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМосквичи на даче
Москвичи на даче - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Городские службы выполнили более 10 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которые остаются на самоизоляции, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.
Он отметил, что в рамках исполнения поручения мэра проводится работа по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями, которые уехали на дачи для соблюдения режима самоизоляции.
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"За месяц выполнено более 10 тысяч таких заявок, работа продолжается. Ежедневно городские службы выполняют примерно 350-400 заявок, для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы", - рассказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что дрова доставляются по льготным ценам. Для оформления заявки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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