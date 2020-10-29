https://ria.ru/20201029/drova-1582065130.html

Власти выполнили более 10 тысяч заявок москвичей по доставке дров на дачи

Власти выполнили более 10 тысяч заявок москвичей по доставке дров на дачи

Городские службы выполнили более 10 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которые остаются на самоизоляции, сообщил журналистам в РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T12:39

2020-10-29T12:39

2020-10-29T12:39

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Городские службы выполнили более 10 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которые остаются на самоизоляции, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.Он отметил, что в рамках исполнения поручения мэра проводится работа по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями, которые уехали на дачи для соблюдения режима самоизоляции."За месяц выполнено более 10 тысяч таких заявок, работа продолжается. Ежедневно городские службы выполняют примерно 350-400 заявок, для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы", - рассказал Бирюков.Заммэра напомнил, что дрова доставляются по льготным ценам. Для оформления заявки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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