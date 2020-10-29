https://ria.ru/20201029/donbass-1582032564.html

Колонны МЧС России доставили гуманитарную помощь в Донбасс

Колонны МЧС России доставили гуманитарную помощь в Донбасс

Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской Народной Республики прибыла в Луганск, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T09:50

2020-10-29T09:50

2020-10-29T13:22

ситуация в днр и лнр

доставка гуманитарной помощи на украину

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582074829_0:175:3071:1902_1400x0_80_0_0_299b990053cb10a4d67c3b7253c00700.jpg

ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской Народной Республики прибыла в Луганск, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР."Автомобили 99-го конвоя МЧС РФ прибыли в Луганск", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, шесть машин конвоя доставили в Луганск 50 тонн медицинского оборудования и медикаментов."Выражаем огромную благодарность Российской Федерации за оказанную помощь. Весь личный состав, участвующий в доставке и разгрузке гуманитарной помощи, обеспечен горячим питанием и чаем", - сказал журналистам на разгрузке начальник Центра мониторинга восстановления (ЦМВ) МЧС ЛНР Виталий Кучеров.В пресс-службе минздрава самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили о том, что колонна МЧС России доставила в Донецк в качестве гуманитарной помощи около 65 тонн медпрепаратов и оборудования."Министерством здравоохранения получено около 65 тонн гуманитарного груза… В составе данного груза получены лекарственные препараты, а именно: онкологические, онкогематогенные, нейротропные препараты, инсулиновые, иммунобиологические, антикоагулянты", - рассказала представитель пресс-службы минздрава.По ее словам, также доставлены рентгеновские аппараты, аппарат искусственного кровообращения и оборудование для проведения эндоскопических операций и исследований.Предыдущая автоколонна МЧС РФ с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 27 августа.Гуманитарная помощь от РФ жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 98 колонн МЧС России привезли в ДНР и ЛНР почти 85 тысяч тонн гуманитарных грузов. Последний гуманитарный конвой – в августе – доставил в Донецк и Луганск медикаменты и медицинское оборудование.

https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580508154.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, доставка гуманитарной помощи на украину, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире