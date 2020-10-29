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Колонны МЧС России доставили гуманитарную помощь в Донбасс
Колонны МЧС России доставили гуманитарную помощь в Донбасс
Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской Народной Республики прибыла в Луганск, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T09:50
2020-10-29T13:22
ситуация в днр и лнр
доставка гуманитарной помощи на украину
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской Народной Республики прибыла в Луганск, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР."Автомобили 99-го конвоя МЧС РФ прибыли в Луганск", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, шесть машин конвоя доставили в Луганск 50 тонн медицинского оборудования и медикаментов."Выражаем огромную благодарность Российской Федерации за оказанную помощь. Весь личный состав, участвующий в доставке и разгрузке гуманитарной помощи, обеспечен горячим питанием и чаем", - сказал журналистам на разгрузке начальник Центра мониторинга восстановления (ЦМВ) МЧС ЛНР Виталий Кучеров.В пресс-службе минздрава самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили о том, что колонна МЧС России доставила в Донецк в качестве гуманитарной помощи около 65 тонн медпрепаратов и оборудования."Министерством здравоохранения получено около 65 тонн гуманитарного груза… В составе данного груза получены лекарственные препараты, а именно: онкологические, онкогематогенные, нейротропные препараты, инсулиновые, иммунобиологические, антикоагулянты", - рассказала представитель пресс-службы минздрава.По ее словам, также доставлены рентгеновские аппараты, аппарат искусственного кровообращения и оборудование для проведения эндоскопических операций и исследований.Предыдущая автоколонна МЧС РФ с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 27 августа.Гуманитарная помощь от РФ жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 98 колонн МЧС России привезли в ДНР и ЛНР почти 85 тысяч тонн гуманитарных грузов. Последний гуманитарный конвой – в августе – доставил в Донецк и Луганск медикаменты и медицинское оборудование.
https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580508154.html
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, доставка гуманитарной помощи на украину, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире

Колонны МЧС России доставили гуманитарную помощь в Донбасс

09:50 29.10.2020 (обновлено: 13:22 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГуманитарный конвой МЧС РФ в Донецке
Гуманитарный конвой МЧС РФ в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской Народной Республики прибыла в Луганск, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
"Автомобили 99-го конвоя МЧС РФ прибыли в Луганск", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, шесть машин конвоя доставили в Луганск 50 тонн медицинского оборудования и медикаментов.
"Выражаем огромную благодарность Российской Федерации за оказанную помощь. Весь личный состав, участвующий в доставке и разгрузке гуманитарной помощи, обеспечен горячим питанием и чаем", - сказал журналистам на разгрузке начальник Центра мониторинга восстановления (ЦМВ) МЧС ЛНР Виталий Кучеров.
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В пресс-службе минздрава самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили о том, что колонна МЧС России доставила в Донецк в качестве гуманитарной помощи около 65 тонн медпрепаратов и оборудования.
"Министерством здравоохранения получено около 65 тонн гуманитарного груза… В составе данного груза получены лекарственные препараты, а именно: онкологические, онкогематогенные, нейротропные препараты, инсулиновые, иммунобиологические, антикоагулянты", - рассказала представитель пресс-службы минздрава.
По ее словам, также доставлены рентгеновские аппараты, аппарат искусственного кровообращения и оборудование для проведения эндоскопических операций и исследований.
Предыдущая автоколонна МЧС РФ с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 27 августа.
Гуманитарная помощь от РФ жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 98 колонн МЧС России привезли в ДНР и ЛНР почти 85 тысяч тонн гуманитарных грузов. Последний гуманитарный конвой – в августе – доставил в Донецк и Луганск медикаменты и медицинское оборудование.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДоставка гуманитарной помощи на УкраинуДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
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