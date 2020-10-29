СМИ сообщило об исчезновении секретных документов о Байдене-младшем
© AP Photo / Nick WassКандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байден со своим сыном Хантером
© AP Photo / Nick Wass
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Телеканал Fox News сообщил об исчезновении секретных документов о сыне кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантере.
"На этой неделе, в понедельник, мы получили от источника коллекцию конфиденциальных документов о семье Байден. Мы считаем, что эти документы были настоящими и достоверными", - заявил ведущий телеканала Такер Карлсон во время своей программы "Такер Карлсон сегодня вечером".
Он подчеркнул, что документы были отправлены в понедельник по почте из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, но во вторник служба доставки известила телеканал, что посылка оказалась вскрыта, а внутри нее ничего не было.
"Эти документы исчезли", - сказал Карлсон, добавив, что доставлявшая документы компания провела проверку, но не смогла ничего найти.
Газета New York Post в октябре начала публикацию материалов о сыне Джо Байдена Хантере, представляя электронные письма и другие сведения, подтверждающие, по оценке президента США Дональда Трампа, коррумпированность Байдена. Ранее бывший вице-президент и кандидат на президентский пост от Демократической партии отрицал какую-либо вовлеченность в деловые отношения своего сына. Его оппоненты, в частности Трамп, уверены, что именно благодаря Байдену его сын получал выгодные проекты на Украине и в Китае.
Демократы отрицают выдвигаемые против Джо Байдена обвинения и называют их "дезинформацией", к которой, по их оценкам, причастна Москва.
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Однако глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф и ФБР заявили, что публикация электронной переписки Байдена-младшего не имеет отношения к России. Госдепартамент США тоже разделяет мнение американской разведки об отсутствии "российской дезинформации" в скандале с электронными письмами Хантера Байдена, отметил госсекретарь Майк Помпео. Трамп также высмеял предположение о причастности России к истории с перепиской.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.