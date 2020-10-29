https://ria.ru/20201029/dokumenty-1582017534.html

СМИ сообщило об исчезновении секретных документов о Байдене-младшем

Телеканал Fox News сообщил об исчезновении секретных документов о сыне кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантере. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T05:16

2020-10-29T05:16

2020-10-29T05:16

хантер байден

фбр

дональд трамп

сергей лавров

джо байден

москва

лос-анджелес

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.</strong> Телеканал <a href="https://www.foxnews.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a> сообщил об исчезновении секретных документов о сыне кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> Хантере.Он подчеркнул, что документы были отправлены в понедельник по почте из <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> в <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелес</a>, но во вторник служба доставки известила телеканал, что посылка оказалась вскрыта, а внутри нее ничего не было.Газета New York Post в октябре начала публикацию материалов о сыне Джо Байдена Хантере, представляя электронные письма и другие сведения, подтверждающие, по оценке президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, коррумпированность Байдена. Ранее бывший вице-президент и кандидат на президентский пост от Демократической партии отрицал какую-либо вовлеченность в деловые отношения своего сына. Его оппоненты, в частности Трамп, уверены, что именно благодаря Байдену его сын получал выгодные проекты на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> и в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a>.Демократы отрицают выдвигаемые против Джо Байдена обвинения и называют их "дезинформацией", к которой, по их оценкам, причастна <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>.Однако глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф и <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> заявили, что публикация электронной переписки Байдена-младшего не имеет отношения к России. Госдепартамент США тоже разделяет мнение американской разведки об отсутствии "российской дезинформации" в скандале с электронными письмами <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Хантера Байдена</a>, отметил госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>. Трамп также высмеял предположение о причастности России к истории с перепиской.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20201028/bayden-1581783207.html

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москва

лос-анджелес

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хантер байден, фбр, дональд трамп, сергей лавров, джо байден, москва, лос-анджелес, сша, в мире