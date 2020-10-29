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https://ria.ru/20201029/dokumenty-1582017534.html
СМИ сообщило об исчезновении секретных документов о Байдене-младшем
Телеканал Fox News сообщил об исчезновении секретных документов о сыне кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантере. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T05:16
2020-10-29T05:16
хантер байден
фбр
дональд трамп
сергей лавров
джо байден
москва
лос-анджелес
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.</strong> Телеканал <a href="https://www.foxnews.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a> сообщил об исчезновении секретных документов о сыне кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> Хантере.Он подчеркнул, что документы были отправлены в понедельник по почте из <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> в <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелес</a>, но во вторник служба доставки известила телеканал, что посылка оказалась вскрыта, а внутри нее ничего не было.Газета New York Post в октябре начала публикацию материалов о сыне Джо Байдена Хантере, представляя электронные письма и другие сведения, подтверждающие, по оценке президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, коррумпированность Байдена. Ранее бывший вице-президент и кандидат на президентский пост от Демократической партии отрицал какую-либо вовлеченность в деловые отношения своего сына. Его оппоненты, в частности Трамп, уверены, что именно благодаря Байдену его сын получал выгодные проекты на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> и в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a>.Демократы отрицают выдвигаемые против Джо Байдена обвинения и называют их "дезинформацией", к которой, по их оценкам, причастна <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>.Однако глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф и <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> заявили, что публикация электронной переписки Байдена-младшего не имеет отношения к России. Госдепартамент США тоже разделяет мнение американской разведки об отсутствии "российской дезинформации" в скандале с электронными письмами <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Хантера Байдена</a>, отметил госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>. Трамп также высмеял предположение о причастности России к истории с перепиской.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20201028/bayden-1581783207.html
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москва
лос-анджелес
сша
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хантер байден, фбр, дональд трамп, сергей лавров, джо байден, москва, лос-анджелес, сша, в мире

СМИ сообщило об исчезновении секретных документов о Байдене-младшем

05:16 29.10.2020
 
© AP Photo / Nick WassКандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байден со своим сыном Хантером
Кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© AP Photo / Nick Wass
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Телеканал Fox News сообщил об исчезновении секретных документов о сыне кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантере.
"На этой неделе, в понедельник, мы получили от источника коллекцию конфиденциальных документов о семье Байден. Мы считаем, что эти документы были настоящими и достоверными", - заявил ведущий телеканала Такер Карлсон во время своей программы "Такер Карлсон сегодня вечером".
Он подчеркнул, что документы были отправлены в понедельник по почте из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, но во вторник служба доставки известила телеканал, что посылка оказалась вскрыта, а внутри нее ничего не было.
"Эти документы исчезли", - сказал Карлсон, добавив, что доставлявшая документы компания провела проверку, но не смогла ничего найти.
Газета New York Post в октябре начала публикацию материалов о сыне Джо Байдена Хантере, представляя электронные письма и другие сведения, подтверждающие, по оценке президента США Дональда Трампа, коррумпированность Байдена. Ранее бывший вице-президент и кандидат на президентский пост от Демократической партии отрицал какую-либо вовлеченность в деловые отношения своего сына. Его оппоненты, в частности Трамп, уверены, что именно благодаря Байдену его сын получал выгодные проекты на Украине и в Китае.
Демократы отрицают выдвигаемые против Джо Байдена обвинения и называют их "дезинформацией", к которой, по их оценкам, причастна Москва.
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Дело Байденов и американская "игра престолов"
Однако глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф и ФБР заявили, что публикация электронной переписки Байдена-младшего не имеет отношения к России. Госдепартамент США тоже разделяет мнение американской разведки об отсутствии "российской дезинформации" в скандале с электронными письмами Хантера Байдена, отметил госсекретарь Майк Помпео. Трамп также высмеял предположение о причастности России к истории с перепиской.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
 
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Хантер БайденФБРДональд ТрампСергей ЛавровДжо БайденМоскваЛос-АнджелесСШАВ мире
 
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