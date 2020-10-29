https://ria.ru/20201029/dogovor-1582132465.html

МИД назвал выработку Договора о запрещении ядерного оружия ошибкой

МИД назвал выработку Договора о запрещении ядерного оружия ошибкой

Россия считает ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия — это искусственное и неподготовленное форсирование ядерного разоружения, заявила на... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:48

2020-10-29T16:48

2020-10-29T22:08

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россия считает ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия — это искусственное и неподготовленное форсирование ядерного разоружения, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она напомнила, что 22 января следующего года должен вступить в силу Договор о запрещении ядерного оружия."Он недавно набрал необходимое число ратификаций стран-подписантов. Подобное развитие событий вокруг данного неоднозначного документа не может не вызывать сожаления", — сказала Захарова.По ее словам, договор разрабатывался без участия России, как и других ядерных держав."Россия неизменно привержена благородной цели построения безъядерного мира, однако мы не разделяем подходов к достижению этой цели, которая предполагает искусственное и неподготовленное форсирование процесса ядерного разоружения. Поэтому считаем выработку Договора о запрещении ядерного оружия и его продвижение ошибкой", — подчеркнула она.По ее словам, Россия не видит, каким образом данный документ сможет внести практический вклад в процесс ограничений сокращения ядерных вооружений."Более того, для нас очевидно, что данный договор провоцирует дополнительные разногласия и отчужденность между государствами. Он может нанести непоправимый ущерб для Договора о нераспространении ядерного оружия и основанной на нем системе ядерного нераспространения", — заключила дипломат.

https://ria.ru/20201022/nerasprostranenie-1581039068.html

https://ria.ru/20201026/gosdep-1581649870.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире