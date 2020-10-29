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https://ria.ru/20201029/dogovor-1582132465.html
МИД назвал выработку Договора о запрещении ядерного оружия ошибкой
МИД назвал выработку Договора о запрещении ядерного оружия ошибкой
Россия считает ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия — это искусственное и неподготовленное форсирование ядерного разоружения, заявила на... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:48
2020-10-29T22:08
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россия считает ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия — это искусственное и неподготовленное форсирование ядерного разоружения, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она напомнила, что 22 января следующего года должен вступить в силу Договор о запрещении ядерного оружия."Он недавно набрал необходимое число ратификаций стран-подписантов. Подобное развитие событий вокруг данного неоднозначного документа не может не вызывать сожаления", — сказала Захарова.По ее словам, договор разрабатывался без участия России, как и других ядерных держав."Россия неизменно привержена благородной цели построения безъядерного мира, однако мы не разделяем подходов к достижению этой цели, которая предполагает искусственное и неподготовленное форсирование процесса ядерного разоружения. Поэтому считаем выработку Договора о запрещении ядерного оружия и его продвижение ошибкой", — подчеркнула она.По ее словам, Россия не видит, каким образом данный документ сможет внести практический вклад в процесс ограничений сокращения ядерных вооружений."Более того, для нас очевидно, что данный договор провоцирует дополнительные разногласия и отчужденность между государствами. Он может нанести непоправимый ущерб для Договора о нераспространении ядерного оружия и основанной на нем системе ядерного нераспространения", — заключила дипломат.
https://ria.ru/20201022/nerasprostranenie-1581039068.html
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире

МИД назвал выработку Договора о запрещении ядерного оружия ошибкой

16:48 29.10.2020 (обновлено: 22:08 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россия считает ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия — это искусственное и неподготовленное форсирование ядерного разоружения, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она напомнила, что 22 января следующего года должен вступить в силу Договор о запрещении ядерного оружия.
"Он недавно набрал необходимое число ратификаций стран-подписантов. Подобное развитие событий вокруг данного неоднозначного документа не может не вызывать сожаления", — сказала Захарова.
По ее словам, договор разрабатывался без участия России, как и других ядерных держав.
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"Россия неизменно привержена благородной цели построения безъядерного мира, однако мы не разделяем подходов к достижению этой цели, которая предполагает искусственное и неподготовленное форсирование процесса ядерного разоружения. Поэтому считаем выработку Договора о запрещении ядерного оружия и его продвижение ошибкой", — подчеркнула она.
По ее словам, Россия не видит, каким образом данный документ сможет внести практический вклад в процесс ограничений сокращения ядерных вооружений.
"Более того, для нас очевидно, что данный договор провоцирует дополнительные разногласия и отчужденность между государствами. Он может нанести непоправимый ущерб для Договора о нераспространении ядерного оружия и основанной на нем системе ядерного нераспространения", — заключила дипломат.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
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