https://ria.ru/20201029/dobrovinskiy-1582143403.html

Добровинского лишили статуса адвоката

Добровинского лишили статуса адвоката

В Адвокатской палате Москвы РИА Новости сообщили, что квалификационная комиссия на два года лишила Александра Добровинского статуса адвоката. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:30

2020-10-29T17:30

2020-10-29T18:04

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

москва

происшествия

дтп с участием михаила ефремова

россия

александр добровинский

михаил ефремов

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Адвокатской палате Москвы РИА Новости сообщили, что квалификационная комиссия на два года лишила Александра Добровинского статуса адвоката.Причину такого решения не объявили, но ранее, как сообщалось, против юриста возбудили два дисциплинарных производства из-за публичных высказываний в рамках дела о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, где Добровинский представлял сторону потерпевших.Сам Добровинский выразил удивление этому решению.Его соперника по процессу, бывшего защитника артиста Эльмана Пашаева в середине сентября также лишили адвокатского статуса из-за дисциплинарных проступков.По итогам судебного разбирательства Ефремов получил восемь лет колонии общего режима, но в апелляционной инстанции его новая защита добилась снижения срока до 7,5 года.Артиста признали виновным в том, что он в состоянии опьянения за рулем своего автомобиля пересек двойную сплошную на Садовом Кольце в Москве, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водитель — курьер одного из интернет-магазинов Сергей Захаров — впоследствии скончался.

https://ria.ru/20201029/pashaev-1582106833.html

https://ria.ru/20200918/skuchat-1577464599.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), москва, происшествия, дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов