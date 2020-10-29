Добровинского лишили статуса адвоката
17:30 29.10.2020 (обновлено: 18:04 29.10.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Адвокатской палате Москвы РИА Новости сообщили, что квалификационная комиссия на два года лишила Александра Добровинского статуса адвоката.
Причину такого решения не объявили, но ранее, как сообщалось, против юриста возбудили два дисциплинарных производства из-за публичных высказываний в рамках дела о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, где Добровинский представлял сторону потерпевших.
Сам Добровинский выразил удивление этому решению.
"Такое решение Совета адвокатской палаты меня удивило и возмутило. Я, конечно, обращусь в суд и буду его обжаловать, поскольку дорожу статусом адвоката", — сказал Добровинский.
Его соперника по процессу, бывшего защитника артиста Эльмана Пашаева в середине сентября также лишили адвокатского статуса из-за дисциплинарных проступков.
По итогам судебного разбирательства Ефремов получил восемь лет колонии общего режима, но в апелляционной инстанции его новая защита добилась снижения срока до 7,5 года.
Артиста признали виновным в том, что он в состоянии опьянения за рулем своего автомобиля пересек двойную сплошную на Садовом Кольце в Москве, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водитель — курьер одного из интернет-магазинов Сергей Захаров — впоследствии скончался.
18 сентября, 19:39Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса