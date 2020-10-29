https://ria.ru/20201029/dion-1581903690.html

Селин Дион снимется в романтической драме

Селин Дион, Сэм Хьюэн и Прянка Чопра Джонас сыграют в романтической драме "Text for You" ("Сообщение для тебя"), сообщает Variety. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T06:10

2020-10-29T06:10

2020-10-29T06:39

культура

кино и сериалы

новости культуры

селин дион

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<strong>МОСКВА, 29 окт – РИА Новости</strong>. Селин Дион, Сэм Хьюэн и Прянка Чопра Джонас сыграют в романтической драме "Text for You" ("Сообщение для тебя"), <a href="https://variety.com/2020/film/news/celine-dion-priyanka-chopra-jonas-text-for-you-1234816688/" target="_blank">сообщает</a> Variety. Фильм фактически станет ремейком немецкоязычной ленты “SMS Fur Dich”, в основу которой лег роман Софи Крамер. У девушки трагически погибает жених. Через некоторое время она начинает слать романтические сообщения на его номер мобильного телефона. Выясняется, что он теперь принадлежит человеку на другом конце города, сердце у которого тоже разбито. Они встречаются и понимают, что между ними есть какая-то связь, но прошлое их не отпускает. Музыка Селин Дион дает им шанс вновь поверить в любовь. Режиссер и автор сценария Джеймс С. Страуз ("Невероятная Джессика Джеймс").Предполагаемая дата релиза пока не сообщается.

https://ria.ru/20191121/1561176659.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, селин дион