https://ria.ru/20201029/dion-1581903690.html
Селин Дион снимется в романтической драме
Селин Дион, Сэм Хьюэн и Прянка Чопра Джонас сыграют в романтической драме "Text for You" ("Сообщение для тебя"), сообщает Variety. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T06:10
2020-10-29T06:10
2020-10-29T06:39
культура
кино и сериалы
новости культуры
селин дион
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<strong>МОСКВА, 29 окт – РИА Новости</strong>. Селин Дион, Сэм Хьюэн и Прянка Чопра Джонас сыграют в романтической драме "Text for You" ("Сообщение для тебя"), <a href="https://variety.com/2020/film/news/celine-dion-priyanka-chopra-jonas-text-for-you-1234816688/" target="_blank">сообщает</a> Variety. Фильм фактически станет ремейком немецкоязычной ленты “SMS Fur Dich”, в основу которой лег роман Софи Крамер. У девушки трагически погибает жених. Через некоторое время она начинает слать романтические сообщения на его номер мобильного телефона. Выясняется, что он теперь принадлежит человеку на другом конце города, сердце у которого тоже разбито. Они встречаются и понимают, что между ними есть какая-то связь, но прошлое их не отпускает. Музыка Селин Дион дает им шанс вновь поверить в любовь. Режиссер и автор сценария Джеймс С. Страуз ("Невероятная Джессика Джеймс").Предполагаемая дата релиза пока не сообщается.
https://ria.ru/20191121/1561176659.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, селин дион
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости
. Селин Дион, Сэм Хьюэн и Прянка Чопра Джонас сыграют в романтической драме "Text for You" ("Сообщение для тебя"), сообщает
Variety.
Фильм фактически станет ремейком немецкоязычной ленты “SMS Fur Dich”, в основу которой лег роман Софи Крамер.
У девушки трагически погибает жених. Через некоторое время она начинает слать романтические сообщения на его номер мобильного телефона. Выясняется, что он теперь принадлежит человеку на другом конце города, сердце у которого тоже разбито. Они встречаются и понимают, что между ними есть какая-то связь, но прошлое их не отпускает. Музыка Селин Дион дает им шанс вновь поверить в любовь.
Режиссер и автор сценария Джеймс С. Страуз ("Невероятная Джессика Джеймс").
Предполагаемая дата релиза пока не сообщается.