https://ria.ru/20201029/dikaya-1582146106.html

Захарова припомнила Макфолу слова о "дикой" России

Захарова припомнила Макфолу слова о "дикой" России

После инцидента со съёмочной группой Первого канала в Филадельфии возникает вопрос к бывшему послу США в РФ Майклу Макфолу, ту ли страну он назвал дикой,... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:41

2020-10-29T17:41

2020-10-29T17:41

россия

мария захарова

майкл макфол

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. После инцидента со съёмочной группой Первого канала в Филадельфии возникает вопрос к бывшему послу США в РФ Майклу Макфолу, ту ли страну он назвал дикой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее корреспондент Первого канала Георгий Олисашвили рассказал РИА Новости, что съемочная группа российского телеканала подверглась нападению в Филадельфии, оператор получил сотрясение мозга, однако полиция почти ничем не помогла.Макфол в марте 2012 года, будучи послом США в РФ, встречался с лидером движения "За права человека" Львом Пономаревым, о чем узнали журналисты НТВ, что не понравилось Макфолу. Тогда-то он в разговоре с ними и назвал Россию дикой страной, добавив, что "это ненормально, так не бывает у нас (в США), не бывает в Англии, не бывает в Германии, не бывает в Китае - только здесь и только с вами". На следующий день он написал в Twitter, что оговорился и не считают Россию дикой и уважает ее.Протесты вспыхнули в Филадельфии после убийства полицейскими темнокожего мужчины. В понедельник приблизительно в 17.00 по местному времени 27-летний темнокожий мужчина Уолтер Уоллес, предположительно, вооруженный ножом, шел в сторону сотрудников полиции. Женщина, предположительно, мать мужчины, пыталась его удержать. Несмотря на неоднократные призывы со стороны правоохранителей бросить оружие и остановиться, Уоллес продолжал движение, после чего полицейские несколько раз выстрелили в мужчину, и он скончался. Как сообщает издание Newsweek, семья погибшего утверждает, что Уоллес страдал психическим расстройством и принимал лекарства.Комиссар полиции Филадельфии Даниэль Аутло заявила, что видео инцидента "вызывает много вопросов", в связи со стрельбой полицейских будет начато расследование. Мэр Филадельфии Джим Кенни также заявил о неоднозначности видеозаписи инцидента и выразил семье и друзьям погибшего соболезнования.

https://ria.ru/20201014/ideologiya-1579613104.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Во время беспорядков в Филадельфии пострадали журналисты Первого канала В Филадельфии напали на съемочную группу российского Первого канала. Оператор получил сотрясение мозга, полиция почти не помогала. 2020-10-29T17:41 true PT1M53S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, майкл макфол, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире