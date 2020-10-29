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https://ria.ru/20201029/dikaya-1582146106.html
Захарова припомнила Макфолу слова о "дикой" России
Захарова припомнила Макфолу слова о "дикой" России
После инцидента со съёмочной группой Первого канала в Филадельфии возникает вопрос к бывшему послу США в РФ Майклу Макфолу, ту ли страну он назвал дикой,... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:41
2020-10-29T17:41
россия
мария захарова
майкл макфол
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. После инцидента со съёмочной группой Первого канала в Филадельфии возникает вопрос к бывшему послу США в РФ Майклу Макфолу, ту ли страну он назвал дикой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее корреспондент Первого канала Георгий Олисашвили рассказал РИА Новости, что съемочная группа российского телеканала подверглась нападению в Филадельфии, оператор получил сотрясение мозга, однако полиция почти ничем не помогла.Макфол в марте 2012 года, будучи послом США в РФ, встречался с лидером движения "За права человека" Львом Пономаревым, о чем узнали журналисты НТВ, что не понравилось Макфолу. Тогда-то он в разговоре с ними и назвал Россию дикой страной, добавив, что "это ненормально, так не бывает у нас (в США), не бывает в Англии, не бывает в Германии, не бывает в Китае - только здесь и только с вами". На следующий день он написал в Twitter, что оговорился и не считают Россию дикой и уважает ее.Протесты вспыхнули в Филадельфии после убийства полицейскими темнокожего мужчины. В понедельник приблизительно в 17.00 по местному времени 27-летний темнокожий мужчина Уолтер Уоллес, предположительно, вооруженный ножом, шел в сторону сотрудников полиции. Женщина, предположительно, мать мужчины, пыталась его удержать. Несмотря на неоднократные призывы со стороны правоохранителей бросить оружие и остановиться, Уоллес продолжал движение, после чего полицейские несколько раз выстрелили в мужчину, и он скончался. Как сообщает издание Newsweek, семья погибшего утверждает, что Уоллес страдал психическим расстройством и принимал лекарства.Комиссар полиции Филадельфии Даниэль Аутло заявила, что видео инцидента "вызывает много вопросов", в связи со стрельбой полицейских будет начато расследование. Мэр Филадельфии Джим Кенни также заявил о неоднозначности видеозаписи инцидента и выразил семье и друзьям погибшего соболезнования.
https://ria.ru/20201014/ideologiya-1579613104.html
россия
сша
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Новости
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Во время беспорядков в Филадельфии пострадали журналисты Первого канала
В Филадельфии напали на съемочную группу российского Первого канала. Оператор получил сотрясение мозга, полиция почти не помогала.
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россия, мария захарова, майкл макфол, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

Захарова припомнила Макфолу слова о "дикой" России

17:41 29.10.2020
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. После инцидента со съёмочной группой Первого канала в Филадельфии возникает вопрос к бывшему послу США в РФ Майклу Макфолу, ту ли страну он назвал дикой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее корреспондент Первого канала Георгий Олисашвили рассказал РИА Новости, что съемочная группа российского телеканала подверглась нападению в Филадельфии, оператор получил сотрясение мозга, однако полиция почти ничем не помогла.
Макфол в марте 2012 года, будучи послом США в РФ, встречался с лидером движения "За права человека" Львом Пономаревым, о чем узнали журналисты НТВ, что не понравилось Макфолу. Тогда-то он в разговоре с ними и назвал Россию дикой страной, добавив, что "это ненормально, так не бывает у нас (в США), не бывает в Англии, не бывает в Германии, не бывает в Китае - только здесь и только с вами". На следующий день он написал в Twitter, что оговорился и не считают Россию дикой и уважает ее.

"После этой истории у меня, честно говоря, возник вопрос к бывшему послу (Барака) Обамы в России, господину Макфолу: вы какую страну дикой назвали? Понимаю, видимо, это останется без конкретного ответа, или ответ будет дан в соответствующем стиле... Просто вы хорошо научились десятилетиями скрывать проблемы в вашей стране и обвинять во всем другие страны", - заявила Захарова на брифинге.

Прохожие на одной из улиц в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
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США испытывают у себя оружие, которое применят против России
Протесты вспыхнули в Филадельфии после убийства полицейскими темнокожего мужчины. В понедельник приблизительно в 17.00 по местному времени 27-летний темнокожий мужчина Уолтер Уоллес, предположительно, вооруженный ножом, шел в сторону сотрудников полиции. Женщина, предположительно, мать мужчины, пыталась его удержать. Несмотря на неоднократные призывы со стороны правоохранителей бросить оружие и остановиться, Уоллес продолжал движение, после чего полицейские несколько раз выстрелили в мужчину, и он скончался. Как сообщает издание Newsweek, семья погибшего утверждает, что Уоллес страдал психическим расстройством и принимал лекарства.
Комиссар полиции Филадельфии Даниэль Аутло заявила, что видео инцидента "вызывает много вопросов", в связи со стрельбой полицейских будет начато расследование. Мэр Филадельфии Джим Кенни также заявил о неоднозначности видеозаписи инцидента и выразил семье и друзьям погибшего соболезнования.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции задерживают участника акции протеста в Филадельфии
Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста в Филадельфии
 
РоссияМария ЗахароваМайкл МакфолМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
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