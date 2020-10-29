Стало известно, когда школьница из Томска покажет фильм по рассказу Кинга
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой киноклуба "Сибирские киномастерские"Школьница из Томска и начинающий режиссер Диана Костырина на съемках фильма по рассказу Стивена Кинга "Женщина в палате"
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой киноклуба "Сибирские киномастерские"
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Короткометражный фильм по рассказу Стивена Кинга "Женщина в палате", который сняла школьница из Томска и начинающий режиссер Диана Костырина, покажут в конце этого года, подтвердил корреспонденту РИА Новости руководитель киноклуба "Сибирские киномастерские" и продюсер проекта Роман Дваладзе.
"Да, все так. Закрытый показ состоится в декабре в Томске. Сейчас картина находится в монтаже", – прокомментировал Дваладзе.
По его словам, из-за пандемии коронавируса фильм "смогли снять только в августе" (ранее планировалось, что лента будет готова в конце июня). Главные роли в короткометражке исполнили актеры из местных театров (Антон Завьялов, Елена Саликова, Станислав Чайкин, Василий Баушников и другие).
Через год картину Дианы Костыриной также представят на международном фестивале короткометражных фильмов по произведениям Стивена Кинга Dollar Baby Russia в Краснодаре.
В феврале этого года томская школьница всего за доллар получила право на экранизацию одного из рассказов Стивена Кинга. Контракт со знаменитым писателем удалось заключить благодаря проекту Dollar Baby, в рамках которого Кинг предоставляет свои авторские права начинающим режиссерам и кинематографистам-любителям (в том числе школьникам и студентам) со всего мира. Ежегодно таких договоров заключается всего пять-десять.
В фильме расскажут о тяжело больной раком женщине. Ожидается, что в финал картины будет не таким трагическим, по сравнению с оригинальным рассказом.