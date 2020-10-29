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https://ria.ru/20201029/diana-kostyrina-1582095543.html
Стало известно, когда школьница из Томска покажет фильм по рассказу Кинга
Стало известно, когда школьница из Томска покажет фильм по рассказу Кинга
Короткометражный фильм по рассказу Стивена Кинга "Женщина в палате", который сняла школьница из Томска и начинающий режиссер Диана Костырина, покажут в конце... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:33
2020-10-29T16:33
культура
кино и сериалы
новости культуры
стивен кинг
томск
краснодар
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Короткометражный фильм по рассказу Стивена Кинга "Женщина в палате", который сняла школьница из Томска и начинающий режиссер Диана Костырина, покажут в конце этого года, подтвердил корреспонденту РИА Новости руководитель киноклуба "Сибирские киномастерские" и продюсер проекта Роман Дваладзе.По его словам, из-за пандемии коронавируса фильм "смогли снять только в августе" (ранее планировалось, что лента будет готова в конце июня). Главные роли в короткометражке исполнили актеры из местных театров (Антон Завьялов, Елена Саликова, Станислав Чайкин, Василий Баушников и другие). Через год картину Дианы Костыриной также представят на международном фестивале короткометражных фильмов по произведениям Стивена Кинга Dollar Baby Russia в Краснодаре. В феврале этого года томская школьница всего за доллар получила право на экранизацию одного из рассказов Стивена Кинга. Контракт со знаменитым писателем удалось заключить благодаря проекту Dollar Baby, в рамках которого Кинг предоставляет свои авторские права начинающим режиссерам и кинематографистам-любителям (в том числе школьникам и студентам) со всего мира. Ежегодно таких договоров заключается всего пять-десять. В фильме расскажут о тяжело больной раком женщине. Ожидается, что в финал картины будет не таким трагическим, по сравнению с оригинальным рассказом.
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томск
краснодар
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кино и сериалы, новости культуры, стивен кинг, томск, краснодар

Стало известно, когда школьница из Томска покажет фильм по рассказу Кинга

16:33 29.10.2020
 
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой киноклуба "Сибирские киномастерские"Школьница из Томска и начинающий режиссер Диана Костырина на съемках фильма по рассказу Стивена Кинга "Женщина в палате"
Школьница из Томска и начинающий режиссер Диана Костырина на съемках фильма по рассказу Стивена Кинга Женщина в палате - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой киноклуба "Сибирские киномастерские"
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Короткометражный фильм по рассказу Стивена Кинга "Женщина в палате", который сняла школьница из Томска и начинающий режиссер Диана Костырина, покажут в конце этого года, подтвердил корреспонденту РИА Новости руководитель киноклуба "Сибирские киномастерские" и продюсер проекта Роман Дваладзе.

"Да, все так. Закрытый показ состоится в декабре в Томске. Сейчас картина находится в монтаже", – прокомментировал Дваладзе.

По его словам, из-за пандемии коронавируса фильм "смогли снять только в августе" (ранее планировалось, что лента будет готова в конце июня). Главные роли в короткометражке исполнили актеры из местных театров (Антон Завьялов, Елена Саликова, Станислав Чайкин, Василий Баушников и другие).
Через год картину Дианы Костыриной также представят на международном фестивале короткометражных фильмов по произведениям Стивена Кинга Dollar Baby Russia в Краснодаре.
В феврале этого года томская школьница всего за доллар получила право на экранизацию одного из рассказов Стивена Кинга. Контракт со знаменитым писателем удалось заключить благодаря проекту Dollar Baby, в рамках которого Кинг предоставляет свои авторские права начинающим режиссерам и кинематографистам-любителям (в том числе школьникам и студентам) со всего мира. Ежегодно таких договоров заключается всего пять-десять.
В фильме расскажут о тяжело больной раком женщине. Ожидается, что в финал картины будет не таким трагическим, по сравнению с оригинальным рассказом.
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КультураКино и сериалыНовости культурыСтивен КингТомскКраснодар
 
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