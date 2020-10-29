https://ria.ru/20201029/diana-kostyrina-1582095543.html

Стало известно, когда школьница из Томска покажет фильм по рассказу Кинга

Стало известно, когда школьница из Томска покажет фильм по рассказу Кинга

Короткометражный фильм по рассказу Стивена Кинга "Женщина в палате", который сняла школьница из Томска и начинающий режиссер Диана Костырина, покажут в конце... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:33

2020-10-29T16:33

2020-10-29T16:33

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новости культуры

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краснодар

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Короткометражный фильм по рассказу Стивена Кинга "Женщина в палате", который сняла школьница из Томска и начинающий режиссер Диана Костырина, покажут в конце этого года, подтвердил корреспонденту РИА Новости руководитель киноклуба "Сибирские киномастерские" и продюсер проекта Роман Дваладзе.По его словам, из-за пандемии коронавируса фильм "смогли снять только в августе" (ранее планировалось, что лента будет готова в конце июня). Главные роли в короткометражке исполнили актеры из местных театров (Антон Завьялов, Елена Саликова, Станислав Чайкин, Василий Баушников и другие). Через год картину Дианы Костыриной также представят на международном фестивале короткометражных фильмов по произведениям Стивена Кинга Dollar Baby Russia в Краснодаре. В феврале этого года томская школьница всего за доллар получила право на экранизацию одного из рассказов Стивена Кинга. Контракт со знаменитым писателем удалось заключить благодаря проекту Dollar Baby, в рамках которого Кинг предоставляет свои авторские права начинающим режиссерам и кинематографистам-любителям (в том числе школьникам и студентам) со всего мира. Ежегодно таких договоров заключается всего пять-десять. В фильме расскажут о тяжело больной раком женщине. Ожидается, что в финал картины будет не таким трагическим, по сравнению с оригинальным рассказом.

https://ria.ru/20200213/1564635502.html

томск

краснодар

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, стивен кинг, томск, краснодар