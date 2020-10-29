https://ria.ru/20201029/detsady-1582161779.html

Власти Москвы не собираются закрывать детские сады из-за COVID-19

Власти Москвы не собираются закрывать детские сады из-за COVID-19

Московские власти не собираются закрывать детские сады из-за коронавируса, необходимости в этом сейчас нет, заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T18:37

2020-10-29T18:37

2020-10-29T18:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Московские власти не собираются закрывать детские сады из-за коронавируса, необходимости в этом сейчас нет, заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.Он отметил, что сейчас возможно и свободное посещение детсадов по желанию родителей."Что касается свободного посещения детских садов - пожалуйста, вы можете в любой момент написать заявление, подать его директору детского сада, заведующей, и с вас не будут брать плату", - уточнил мэр Москвы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582153467.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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