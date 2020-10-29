https://ria.ru/20201029/dannye-1582130216.html

Путин заявил, что Россия выработает свою схему защиты данных

Путин заявил, что Россия выработает свою схему защиты данных

Россия не планирует следовать уже сложившимся в сфере защиты персональных данных схемам, например китайской или европейской, а выберет в этом смысле свой путь,... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:42

2020-10-29T16:42

2020-10-29T16:42

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

россия

евросоюз

владимир путин

китай

в мире

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не планирует следовать уже сложившимся в сфере защиты персональных данных схемам, например китайской или европейской, а выберет в этом смысле свой путь, при этом власти будут действовать аккуратно, не намерены внедрять запретительных мер, заявил президент РФ Владимир Путин.В четверг он принял участие в работе инвестфорума "Россия зовет". Одна из участниц дискуссии спросила у президента, пойдет ли Россия с точки зрения защиты персональной информации по пути Китая или же выберет более приближенный к европейскому вариант регулирования в этой области.Он заверил, что российские власти в этом вопросе будут "действовать очень аккуратно", чтобы цифровая сфера деятельности не была заморожена, а позволяла развиваться всем сферам жизни, но чтобы при этом люди чувствовали себя защищенными."Я сейчас не буду говорить об окончательных решениях, мы думаем над этим. Но таких вот запретительных мер, которые бы свели на нет саму идею, мы, конечно, внедрять не намерены", - подчеркнул президент РФ.

https://ria.ru/20201029/shutka-1582114312.html

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китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евросоюз, владимир путин, китай, в мире