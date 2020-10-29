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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
https://ria.ru/20201029/dannye-1582130216.html
Путин заявил, что Россия выработает свою схему защиты данных
Путин заявил, что Россия выработает свою схему защиты данных
Россия не планирует следовать уже сложившимся в сфере защиты персональных данных схемам, например китайской или европейской, а выберет в этом смысле свой путь,... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:42
2020-10-29T16:42
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
россия
евросоюз
владимир путин
китай
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не планирует следовать уже сложившимся в сфере защиты персональных данных схемам, например китайской или европейской, а выберет в этом смысле свой путь, при этом власти будут действовать аккуратно, не намерены внедрять запретительных мер, заявил президент РФ Владимир Путин.В четверг он принял участие в работе инвестфорума "Россия зовет". Одна из участниц дискуссии спросила у президента, пойдет ли Россия с точки зрения защиты персональной информации по пути Китая или же выберет более приближенный к европейскому вариант регулирования в этой области.Он заверил, что российские власти в этом вопросе будут "действовать очень аккуратно", чтобы цифровая сфера деятельности не была заморожена, а позволяла развиваться всем сферам жизни, но чтобы при этом люди чувствовали себя защищенными."Я сейчас не буду говорить об окончательных решениях, мы думаем над этим. Но таких вот запретительных мер, которые бы свели на нет саму идею, мы, конечно, внедрять не намерены", - подчеркнул президент РФ.
https://ria.ru/20201029/shutka-1582114312.html
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россия, евросоюз, владимир путин, китай, в мире

Путин заявил, что Россия выработает свою схему защиты данных

16:42 29.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал Россия зовёт! - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не планирует следовать уже сложившимся в сфере защиты персональных данных схемам, например китайской или европейской, а выберет в этом смысле свой путь, при этом власти будут действовать аккуратно, не намерены внедрять запретительных мер, заявил президент РФ Владимир Путин.
В четверг он принял участие в работе инвестфорума "Россия зовет". Одна из участниц дискуссии спросила у президента, пойдет ли Россия с точки зрения защиты персональной информации по пути Китая или же выберет более приближенный к европейскому вариант регулирования в этой области.
"Конечно, это очень важная сфера. Мы не планируем здесь следовать каким-то уже сложившимся схемам. Поэтому - если вы сказали, хотим ли мы китайскую схему, связанную с защитой данных, или европейскую - у нас будет российская. Но сфера эта чрезвычайно важна - защита персональных данных, это же права человека. И человек имеет право на то, чтобы защитить себя, свою семью от злоупотреблений в этой сфере", - заявил в ответ Путин.
Он заверил, что российские власти в этом вопросе будут "действовать очень аккуратно", чтобы цифровая сфера деятельности не была заморожена, а позволяла развиваться всем сферам жизни, но чтобы при этом люди чувствовали себя защищенными.
"Я сейчас не буду говорить об окончательных решениях, мы думаем над этим. Но таких вот запретительных мер, которые бы свели на нет саму идею, мы, конечно, внедрять не намерены", - подчеркнул президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин и президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин принимают участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал Россия зовёт! - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
15:49Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"РоссияЕвросоюзВладимир ПутинКитайВ мире
 
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