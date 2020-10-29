https://ria.ru/20201029/crown-1582152598.html

Тэтчер ведет войну на Фолклендах, а Чарльзу ищут жену в сериале "Корона"

Тэтчер ведет войну на Фолклендах, а Чарльзу ищут жену в сериале "Корона"

На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали новый трейлер четвертого сезона драматического сериала "Корона", посвященного истории королевской... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T19:53

2020-10-29T19:53

2020-10-29T19:53

кино и сериалы

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королева елизавета ii

netflix

великобритания

маргарет тэтчер

культура

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали новый трейлер четвертого сезона драматического сериала "Корона", посвященного истории королевской семьи Великобритании. Действие происходит в 1980-е годы. Королева Елизавета II (Оливия Колман) и ее близкие озабочены тем, чтобы найти подходящую невесту для принца Чарльза (Джош О’Коннор), который в свои 30 лет все еще не женат. Выбор падает на 19-летнюю Диану Спенсер, будущую принцессу Диану (Эмма Коррин). Параллельно политическая ситуация в стране становится все более напряженной после того, как премьер-министром Великобритании стала Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон). Все это приводит к тому, что Маргарет Тэтчер ведет страну к Фолклендской войне. А сказка, которую разыгрывают Чарльз и Диана, чтобы объединить британский народ, за закрытыми дверями Букингемского дворца превращается в тяжелую драму. Съемки четвертого сезона завершились в марте. Его премьера состоится на Netflix 15 ноября. Из-за пандемии коронавируса производство пятого сезона начнется в следующем году, и его можно будет увидеть только в 2022.Для Оливии Колман и Эммы Коррин предстоящий сезон "Короны" станет последним, в пятом их заменят Имельда Стонтон и Элизабет Дебики.

https://ria.ru/20200911/korona-1577030159.html

великобритания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, королева елизавета ii, netflix, великобритания, маргарет тэтчер