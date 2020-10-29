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https://ria.ru/20201029/crown-1582152598.html
Тэтчер ведет войну на Фолклендах, а Чарльзу ищут жену в сериале "Корона"
Тэтчер ведет войну на Фолклендах, а Чарльзу ищут жену в сериале "Корона"
На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали новый трейлер четвертого сезона драматического сериала "Корона", посвященного истории королевской... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T19:53
2020-10-29T19:53
кино и сериалы
новости культуры
королева елизавета ii
netflix
великобритания
маргарет тэтчер
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали новый трейлер четвертого сезона драматического сериала "Корона", посвященного истории королевской семьи Великобритании. Действие происходит в 1980-е годы. Королева Елизавета II (Оливия Колман) и ее близкие озабочены тем, чтобы найти подходящую невесту для принца Чарльза (Джош О’Коннор), который в свои 30 лет все еще не женат. Выбор падает на 19-летнюю Диану Спенсер, будущую принцессу Диану (Эмма Коррин). Параллельно политическая ситуация в стране становится все более напряженной после того, как премьер-министром Великобритании стала Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон). Все это приводит к тому, что Маргарет Тэтчер ведет страну к Фолклендской войне. А сказка, которую разыгрывают Чарльз и Диана, чтобы объединить британский народ, за закрытыми дверями Букингемского дворца превращается в тяжелую драму. Съемки четвертого сезона завершились в марте. Его премьера состоится на Netflix 15 ноября. Из-за пандемии коронавируса производство пятого сезона начнется в следующем году, и его можно будет увидеть только в 2022.Для Оливии Колман и Эммы Коррин предстоящий сезон "Короны" станет последним, в пятом их заменят Имельда Стонтон и Элизабет Дебики.
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кино и сериалы, новости культуры, королева елизавета ii, netflix, великобритания, маргарет тэтчер

Тэтчер ведет войну на Фолклендах, а Чарльзу ищут жену в сериале "Корона"

19:53 29.10.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали новый трейлер четвертого сезона драматического сериала "Корона", посвященного истории королевской семьи Великобритании.
Действие происходит в 1980-е годы. Королева Елизавета II (Оливия Колман) и ее близкие озабочены тем, чтобы найти подходящую невесту для принца Чарльза (Джош О’Коннор), который в свои 30 лет все еще не женат. Выбор падает на 19-летнюю Диану Спенсер, будущую принцессу Диану (Эмма Коррин). Параллельно политическая ситуация в стране становится все более напряженной после того, как премьер-министром Великобритании стала Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон).
Все это приводит к тому, что Маргарет Тэтчер ведет страну к Фолклендской войне. А сказка, которую разыгрывают Чарльз и Диана, чтобы объединить британский народ, за закрытыми дверями Букингемского дворца превращается в тяжелую драму.
Съемки четвертого сезона завершились в марте. Его премьера состоится на Netflix 15 ноября. Из-за пандемии коронавируса производство пятого сезона начнется в следующем году, и его можно будет увидеть только в 2022.
Для Оливии Колман и Эммы Коррин предстоящий сезон "Короны" станет последним, в пятом их заменят Имельда Стонтон и Элизабет Дебики.
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КультураКино и сериалыНовости культурыКоролева Елизавета IINetflixВеликобританияМаргарет Тэтчер
 
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