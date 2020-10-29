Путин заявил, что России не к кому идти с протянутой рукой
14:58 29.10.2020 (обновлено: 15:42 29.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. России, в отличие от Европы, не к кому идти с протянутой рукой за помощью, если бюджет не сможет выполнить социальные обязательства, сообщил президент страны Владимир Путин.
Ранее в четверг глава государства заявил, что в России нет необходимости проводить политику количественного смягчения.
"Что это (выкуп Центральными банками гособлигаций - ред.) означает в практическом плане? Скупка облигаций государственных происходит Центральным банком - это просто эмиссия. Она к чему ведет? К увеличению денежной массы, может привести к росту инфляции. Мы к этому должны очень внимательно относиться", - сказал президент, выступая на пленарной сессии форума "Россия зовет!".
"Если растет инфляция, то растут цены. А нужно же обеспечивать социальные обязательства государства. Это означает, что дефицит бюджета будет дальше расти. Ну, хорошо, в Европе есть такая строгая, казалось бы, но все-таки добрая тетушка, к которой всегда можно обратиться за помощью, - вы понимаете, кого я имею в виду - Федеративную Республику (Германию - ред.). Нам не к кому идти с протянутой рукой. Вот в чем разница заключается", - заключил он.
В настоящее время Банк России проводит мягкую монетарную политику через снижение ключевой ставки. К более нетрадиционным методам относится, в том числе, количественное смягчение, которое в настоящее время применяется в ряде европейских стран.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не раз высказывалась против проведения в стране программ количественного смягчения, отмечая, что пока у регулятора есть пространство для снижения ключевой ставки. Более того, реализация программ "количественного смягчения" может привести к долгосрочным негативным последствиям для экономики, в том числе ужесточению денежно-кредитной политики, говорила она.