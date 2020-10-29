https://ria.ru/20201029/byudzhet-1582099572.html

Путин заявил, что России не к кому идти с протянутой рукой

Путин заявил, что России не к кому идти с протянутой рукой

России, в отличие от Европы, не к кому идти с протянутой рукой за помощью, если бюджет не сможет выполнить социальные обязательства, сообщил президент страны... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:58

2020-10-29T14:58

2020-10-29T15:42

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

германия

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

россия

владимир путин

европа

в мире

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. России, в отличие от Европы, не к кому идти с протянутой рукой за помощью, если бюджет не сможет выполнить социальные обязательства, сообщил президент страны Владимир Путин.Ранее в четверг глава государства заявил, что в России нет необходимости проводить политику количественного смягчения."Если растет инфляция, то растут цены. А нужно же обеспечивать социальные обязательства государства. Это означает, что дефицит бюджета будет дальше расти. Ну, хорошо, в Европе есть такая строгая, казалось бы, но все-таки добрая тетушка, к которой всегда можно обратиться за помощью, - вы понимаете, кого я имею в виду - Федеративную Республику (Германию - ред.). Нам не к кому идти с протянутой рукой. Вот в чем разница заключается", - заключил он.В настоящее время Банк России проводит мягкую монетарную политику через снижение ключевой ставки. К более нетрадиционным методам относится, в том числе, количественное смягчение, которое в настоящее время применяется в ряде европейских стран.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не раз высказывалась против проведения в стране программ количественного смягчения, отмечая, что пока у регулятора есть пространство для снижения ключевой ставки. Более того, реализация программ "количественного смягчения" может привести к долгосрочным негативным последствиям для экономики, в том числе ужесточению денежно-кредитной политики, говорила она.

https://ria.ru/20201029/gazprom-1582106197.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), германия, россия, владимир путин, европа, в мире