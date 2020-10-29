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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201029/byudzhet-1582062005.html
Публичные слушания по бюджету Подмосковья пройдут 11 ноября
Публичные слушания по бюджету Подмосковья пройдут 11 ноября
Публичные слушания по бюджету Московской области на 2021 год и плановые 2022-2023 года пройдут 11 ноября на площадке Московской областной думы, решение было... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T12:25
2020-10-29T12:25
новости подмосковья
московская областная дума
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Публичные слушания по бюджету Московской области на 2021 год и плановые 2022-2023 года пройдут 11 ноября на площадке Московской областной думы, решение было принято в ходе 129-го заседания Мособлдумы.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев внес на рассмотрение в Мособлдуму проект бюджета на 2021 и плановые 2022-2023 года, попросив рассмотреть законопроект в первоочередном порядке."По бюджету Московской области на 2021 и плановые 2022-2023 года, предлагаю провести публичные слушания 11 ноября" – сказал глава комитета по вопросам бюджета, налоговой и финансовой политики Московской области Тарас Ефимов. Мособлдума поддержала предложение в ходе голосования.
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московская областная дума, андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Публичные слушания по бюджету Подмосковья пройдут 11 ноября

12:25 29.10.2020
 
© Фото : страница пресс-центра Мособлдумы в FacebookЗдание Московской областной Думы
Здание Московской областной Думы - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Фото : страница пресс-центра Мособлдумы в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Публичные слушания по бюджету Московской области на 2021 год и плановые 2022-2023 года пройдут 11 ноября на площадке Московской областной думы, решение было принято в ходе 129-го заседания Мособлдумы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев внес на рассмотрение в Мособлдуму проект бюджета на 2021 и плановые 2022-2023 года, попросив рассмотреть законопроект в первоочередном порядке.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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"По бюджету Московской области на 2021 и плановые 2022-2023 года, предлагаю провести публичные слушания 11 ноября" – сказал глава комитета по вопросам бюджета, налоговой и финансовой политики Московской области Тарас Ефимов.
Мособлдума поддержала предложение в ходе голосования.
 
Новости ПодмосковьяМосковская областная думаАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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