https://ria.ru/20201029/byudzhet-1582062005.html

Публичные слушания по бюджету Подмосковья пройдут 11 ноября

Публичные слушания по бюджету Подмосковья пройдут 11 ноября

Публичные слушания по бюджету Московской области на 2021 год и плановые 2022-2023 года пройдут 11 ноября на площадке Московской областной думы, решение было... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T12:25

2020-10-29T12:25

2020-10-29T12:25

новости подмосковья

московская областная дума

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Публичные слушания по бюджету Московской области на 2021 год и плановые 2022-2023 года пройдут 11 ноября на площадке Московской областной думы, решение было принято в ходе 129-го заседания Мособлдумы.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев внес на рассмотрение в Мособлдуму проект бюджета на 2021 и плановые 2022-2023 года, попросив рассмотреть законопроект в первоочередном порядке."По бюджету Московской области на 2021 и плановые 2022-2023 года, предлагаю провести публичные слушания 11 ноября" – сказал глава комитета по вопросам бюджета, налоговой и финансовой политики Московской области Тарас Ефимов. Мособлдума поддержала предложение в ходе голосования.

https://ria.ru/20201028/gubernator-1581986450.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская областная дума, андрей воробьев, московская область (подмосковье)