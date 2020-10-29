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Источник: суд арестовал имущество бизнесмена Анатолия Быкова
Источник: суд арестовал имущество бизнесмена Анатолия Быкова
Октябрьский районный суд Красноярска в рамках дела по неуплате налогов арестовал имущество бизнесмена Анатолия Быкова на сумму 81 миллион рублей, сообщил РИА... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T12:32
2020-10-29T12:32
анатолий быков
красноярский алюминиевый завод
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
республика хакасия
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 29 окт - РИА Новости. Октябрьский районный суд Красноярска в рамках дела по неуплате налогов арестовал имущество бизнесмена Анатолия Быкова на сумму 81 миллион рублей, сообщил РИА Новости источник знакомый с ходом расследования уголовного дела.Ранее СК сообщил, что Быкова, уже обвиненного в организации убийства, заподозрили еще в одном преступлении – неуплате налогов. По данным следствия, в 2017-2019 годы Быков в качестве физического лица недоплатил налогов более чем на 65 миллионов рублей. Вдобавок к этому в 2017 году он на правах индивидуального предпринимателя не уплатил свыше 12 миллионовВ СК региона и суде, а также адвокат Быкова ситуацию пока не комментируют.Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году. В среду, 28 октября, СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявил Быкову обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства по найму)Кроме того, в отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела: о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства. В данный момент он под арестом по делу в организации убийства.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, известный человек в регионе. Помимо бизнеса, он активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края.
https://ria.ru/20200929/kriminal-1577925327.html
https://ria.ru/20200615/1572950703.html
красноярский край
республика хакасия
красноярск
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анатолий быков, красноярский алюминиевый завод, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, республика хакасия, красноярск, происшествия

Источник: суд арестовал имущество бизнесмена Анатолия Быкова

12:32 29.10.2020
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / СК РФ
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КРАСНОЯРСК, 29 окт - РИА Новости. Октябрьский районный суд Красноярска в рамках дела по неуплате налогов арестовал имущество бизнесмена Анатолия Быкова на сумму 81 миллион рублей, сообщил РИА Новости источник знакомый с ходом расследования уголовного дела.
Ранее СК сообщил, что Быкова, уже обвиненного в организации убийства, заподозрили еще в одном преступлении – неуплате налогов. По данным следствия, в 2017-2019 годы Быков в качестве физического лица недоплатил налогов более чем на 65 миллионов рублей. Вдобавок к этому в 2017 году он на правах индивидуального предпринимателя не уплатил свыше 12 миллионов
"Арестовали на 81 миллион рублей (имущества Быкова), Октябрьский суд (в Краноярске) ", - сказал собеседник агентства.
В СК региона и суде, а также адвокат Быкова ситуацию пока не комментируют.
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время предъявления обвинения - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 09:44
Адвокат заявил о краже миллиона рублей у находящегося в СИЗО Быкова
Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году. В среду, 28 октября, СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявил Быкову обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства по найму)
Кроме того, в отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела: о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства. В данный момент он под арестом по делу в организации убийства.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, известный человек в регионе. Помимо бизнеса, он активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края.
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 15.06.2020
15 июня, 14:58
"Загнал себя в ад". Быков вступился за Ефремова после смертельного ДТП
 
Анатолий БыковКрасноярский алюминиевый заводСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайРеспублика ХакасияКрасноярскПроисшествия
 
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