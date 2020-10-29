https://ria.ru/20201029/bykov-1582063177.html

Источник: суд арестовал имущество бизнесмена Анатолия Быкова

Источник: суд арестовал имущество бизнесмена Анатолия Быкова

Октябрьский районный суд Красноярска в рамках дела по неуплате налогов арестовал имущество бизнесмена Анатолия Быкова на сумму 81 миллион рублей, сообщил РИА... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T12:32

2020-10-29T12:32

2020-10-29T12:32

анатолий быков

красноярский алюминиевый завод

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

республика хакасия

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 29 окт - РИА Новости. Октябрьский районный суд Красноярска в рамках дела по неуплате налогов арестовал имущество бизнесмена Анатолия Быкова на сумму 81 миллион рублей, сообщил РИА Новости источник знакомый с ходом расследования уголовного дела.Ранее СК сообщил, что Быкова, уже обвиненного в организации убийства, заподозрили еще в одном преступлении – неуплате налогов. По данным следствия, в 2017-2019 годы Быков в качестве физического лица недоплатил налогов более чем на 65 миллионов рублей. Вдобавок к этому в 2017 году он на правах индивидуального предпринимателя не уплатил свыше 12 миллионовВ СК региона и суде, а также адвокат Быкова ситуацию пока не комментируют.Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году. В среду, 28 октября, СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявил Быкову обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства по найму)Кроме того, в отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела: о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства. В данный момент он под арестом по делу в организации убийства.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, известный человек в регионе. Помимо бизнеса, он активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края.

https://ria.ru/20200929/kriminal-1577925327.html

https://ria.ru/20200615/1572950703.html

красноярский край

республика хакасия

красноярск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий быков, красноярский алюминиевый завод, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, республика хакасия, красноярск, происшествия