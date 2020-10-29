Путин рассказал об отношении к нетрадиционным бракам в России
14:57 29.10.2020 (обновлено: 15:31 29.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел встречу с учителями и студентами педагогических ВУЗов по случаю Дня учителя
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия настороженно, но и с пониманием относится ко всему нетрадиционному, в том числе бракам, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!".
"Мы с определённой осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам, в том числе к нетрадиционным бракам. Я говорю, с пониманием. Хочу, чтобы вы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но настороженно. Почему? Потому что я как глава государства должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят", - сказал Путин.
Россия с осторожностью, но пониманием относится ко всему нетрадиционному, в том числе бракам, сказал Путин. И объяснил, почему. pic.twitter.com/BNDnwM5RRc— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 29, 2020