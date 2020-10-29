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https://ria.ru/20201029/boui-1581990436.html
Дэвид Боуи превращается в Зигги Стардаста в байопике
На YouTube-канале IFC Films появился трейлер байопика о Дэвиде Боуи под названием "Стардаст". РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T00:17
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дэвид боуи
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<strong>МОСКВА, 29 окт – РИА Новости</strong>. На YouTube-канале IFC Films <a href="https://www.youtube.com/watch?v=U82heDabn5k&amp;feature=emb_title" target="_blank">появился</a> трейлер байопика о Дэвиде Боуи под названием "Стардаст".Главную роль в проекте исполнил Джонни Флинн. Он играет 24-летнего исполнителя, который отправляется в Штаты, оставляя дома беременную жену, и там пытается продвигать свой новый альбом "The Man who sold the world”. Постепенно выясняется, что публика не готова принимать Боуи таким, какой он есть. Тогда он понимает, что для того, чтобы произвести впечатление на зрителей, ему нужно придумать яркий сценический образ. Так рождается его знаменитое альтер эго Зигги Стардаст. Помимо, собственно нового образа, фильм дает представление о том, каким на самом деле был музыкант Дэвид Боуи. Режиссер фильма Габриэль Рейндж. Сценарий он написал вместе с Кристофером Беллом.Лента выходит в прокат 25 ноября.
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музыка, кино и сериалы, новости культуры, дэвид боуи

Дэвид Боуи превращается в Зигги Стардаста в байопике

00:17 29.10.2020 (обновлено: 00:19 29.10.2020)
 
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. На YouTube-канале IFC Films появился трейлер байопика о Дэвиде Боуи под названием "Стардаст".
Главную роль в проекте исполнил Джонни Флинн. Он играет 24-летнего исполнителя, который отправляется в Штаты, оставляя дома беременную жену, и там пытается продвигать свой новый альбом "The Man who sold the world”. Постепенно выясняется, что публика не готова принимать Боуи таким, какой он есть. Тогда он понимает, что для того, чтобы произвести впечатление на зрителей, ему нужно придумать яркий сценический образ. Так рождается его знаменитое альтер эго Зигги Стардаст.
Помимо, собственно нового образа, фильм дает представление о том, каким на самом деле был музыкант Дэвид Боуи.
Режиссер фильма Габриэль Рейндж. Сценарий он написал вместе с Кристофером Беллом.
Лента выходит в прокат 25 ноября.
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