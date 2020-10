https://ria.ru/20201029/boui-1581990436.html

Дэвид Боуи превращается в Зигги Стардаста в байопике

На YouTube-канале IFC Films появился трейлер байопика о Дэвиде Боуи под названием "Стардаст". РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T00:17

2020-10-29T00:17

2020-10-29T00:19

культура

музыка

кино и сериалы

новости культуры

дэвид боуи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581985616_0:0:2311:1300_1400x0_80_0_0_28eb10031a4d4b79b05516befa01a9f6.jpg

<strong>МОСКВА, 29 окт – РИА Новости</strong>. На YouTube-канале IFC Films <a href="https://www.youtube.com/watch?v=U82heDabn5k&feature=emb_title" target="_blank">появился</a> трейлер байопика о Дэвиде Боуи под названием "Стардаст".Главную роль в проекте исполнил Джонни Флинн. Он играет 24-летнего исполнителя, который отправляется в Штаты, оставляя дома беременную жену, и там пытается продвигать свой новый альбом "The Man who sold the world”. Постепенно выясняется, что публика не готова принимать Боуи таким, какой он есть. Тогда он понимает, что для того, чтобы произвести впечатление на зрителей, ему нужно придумать яркий сценический образ. Так рождается его знаменитое альтер эго Зигги Стардаст. Помимо, собственно нового образа, фильм дает представление о том, каким на самом деле был музыкант Дэвид Боуи. Режиссер фильма Габриэль Рейндж. Сценарий он написал вместе с Кристофером Беллом.Лента выходит в прокат 25 ноября.

https://ria.ru/20200817/1575895446.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, кино и сериалы, новости культуры, дэвид боуи